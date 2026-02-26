Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап

Завершена проходка тоннелей между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии метро, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в MAX.

"Протяженность тоннелей 2,3 и 2,4 км. Их проложили под Новорижским шоссе и Москвой-рекой – это огромный труд строителей и инженеров. Теперь они могут приступить к внутренним работам", – говорится в посте губернатора Подмосковья.

По данным властей Подмосковья, станцию планируют запустить в 2027 году. Она станет третьей на территории Подмосковья.

Открытия "Липовой рощи" ждут более 150 тысяч жителей Красногорска и прилегающих к МКАД микрорайонов.

Возле станции построят транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой на 300 мест.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и строителей за помощь в развитии транспортного сообщения в Московском регионе.