Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап

"Протяженность тоннелей 2,3 и 2,4 км. Их проложили под Новорижским шоссе и Москвой-рекой – это огромный труд строителей и инженеров. Теперь они могут приступить к внутренним работам", – говорится в посте губернатора Подмосковья.
По данным властей Подмосковья, станцию планируют запустить в 2027 году. Она станет третьей на территории Подмосковья.
Открытия "Липовой рощи" ждут более 150 тысяч жителей Красногорска и прилегающих к МКАД микрорайонов.
Возле станции построят транспортно-пересадочный узел с перехватывающей парковкой на 300 мест.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина и строителей за помощь в развитии транспортного сообщения в Московском регионе.