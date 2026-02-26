Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька

Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Среда 25 февраля

00:24Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька 18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах 16:58Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 14:28Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине 13:26"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год 11:01Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго 09:32Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 03:25День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 20:10Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 18:35Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие 16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 20:23Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 14:03Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 11:57От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 08:02Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 15:14Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 12:51Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 07:52Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 19:50Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 17:44Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 15:53Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 12:16За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта 09:27Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21:43Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие
Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька

Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька
219

Этот зимний день по народному календарю скрывает в себе важные правила, несоблюдение которых может серьезно ударить по вашим личным сбережениям.

В народном календаре 26 февраля называют Мартиниановым днем, в честь святого Мартиниана, которого почитали как укротителя страстей и покровителя семейного очага. В старину верили, что этот день обладает особой энергетикой, способной либо укрепить благосостояние семьи, либо лишить ее последней копейки.

Опасные покупки и пустой кошелек

Главная финансовая примета этого дня гласит: забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть. Считается, что любые крупные приобретения, совершенные сегодня, окажутся неудачными. Вещи могут быстро сломаться, одежда — порваться, а вложенные в дело средства просто не вернутся.

Наши предки верили, что деньги, потраченные в Мартинианов день на предметы роскоши или необязательные покупки, буквально "утекают сквозь пальцы", открывая финансовую брешь, которую будет сложно закрыть до самой осени. Если вы планировали поход в магазин за техникой или мебелью, лучше перенести это на другой день.

Магия чистоты для привлечения удачи

Несмотря на строгий запрет на шоппинг, день идеально подходит для того, чтобы заложить фундамент будущего достатка. Чтобы в доме водились деньги, народные поверья советуют заняться генеральной уборкой.

Считается, что вместе с пылью и старым хламом из дома уходит застойная энергия, которая мешает денежным потокам. Особое внимание стоит уделить окнам и зеркалам — их чистота символизирует ясность планов и открытость для новых возможностей.

Что еще категорически запрещено делать

Помимо финансовых ограничений, 26 февраля существуют и другие важные запреты:

  • Рукоделие под запретом. Женщинам не рекомендовалось шить, вязать или вышивать. Верили, что можно "зашить" свою удачу или навлечь проблемы со зрением.
  • Отказ от лени. Мартинианов день не терпит безделья. Тот, кто проведет его в праздности, рискует столкнуться с чередой мелких неприятностей.
  • Запрет на выяснение отношений. Любая ссора в этот день может затянуться на долгие месяцы и привести к полному разрыву связей.

Приметы на погоду и весну

Внимательно следили 26 февраля и за природными явлениями. Если в этот день снег начинает активно таять — ждите раннюю и теплую весну. Если же день выдался пасмурным, то холодная погода продержится вплоть до середины марта.

Ясные и яркие звезды в ночь на 26 февраля предвещали скорое потепление и удачу во всех начинаниях. Проведите этот день в гармонии и спокойствии, и тогда финансовое благополучие не заставит себя ждать.

26 февраля 2026, 00:24
Фото: freepik.com
"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах

"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах
Привычный ритуал с надеванием синих полиэтиленовых чехлов при входе в медучреждение может уйти в прошлое из-за своей неэффективности и неочевидной пользы. В российских медицинских учреждениях назревают перемены в правилах гигиены, которые годами считались незыблемыми.

Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине

Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине
Поклонники долгое время считали этот союз идеальным образцом верности, пока в сети не появились шокирующие подробности о переменах в жизни звездной семьи. Новость о том, что пути звезды "Турецкого гамбита" Егора Бероева и наследницы знаменитой актерской династии Ксении Алферовой разошлись, стала достоянием общественности в начале этого года.

"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых

"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых
Попытка артиста удивить поклонников кадрами из зимней Швеции вызвала бурную реакцию в соцсетях, где его начали сравнивать с более дерзкими и энергичными коллегами. Иноагент Максим Галкин*, который в очередной раз бросил свою знаменитую супругу в одиночестве и сейчас активно гастролирует по Европе, решил сменить обстановку и отправился к берегам шведского озера Меларен.

Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"

Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"
Последние дни февраля в столице превратятся в настоящий марафон развлечений, который подготовили местные предприниматели для всех желающих. Проект "Зима в Москве" выходит на финишную прямую.

Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго

Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго
Британские ученые разработали первое в своем роде средство для лечения редкого заболевания, из-за которого кожа покрывается обесцвеченными пятнами. В Англии разработано первое в своем роде средство для лечения редкого нарушения пигментации кожи — витилиго.

