Афиша мероприятий на март-2025: выставки, спектакли и концерты

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Вторник 3 марта

15:25"Плата за свободу": почему российские студенты массово отказываются от работы в офисе 15:18Афиша мероприятий на март-2025: выставки, спектакли и концерты 14:40Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной 14:32Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост 14:16Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков 13:31"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности 11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа 14:31В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки 14:18Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах 14:09Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений 13:33"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза 10:54"Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги 09:37Ксения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева 02:46"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость 19:11Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой" 17:15"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей 15:33Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса 13:31"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья 13:29Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап 10:43Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка 09:09Осиротели культовые сериалы: звезда "Бригады" и "Склифосовского" скоропостижно покинул этот мир 00:24Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька 18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах 16:58Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 14:28Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине 13:26"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год
Афиша мероприятий на март-2025: выставки, спектакли и концерты

Афиша мероприятий на март-2025: выставки, спектакли и концерты
152

Для жителей столицы предлагается масса различных видов досуга.

Театр

Мюзикл "Горе от ума"

Фото: пресс-служба

Мюзикл В. Баскина и Е. Муравьева в художественном обрамлении В. Шелькрота поставлен известным режиссером, признанным мэтром Г. Шапошниковым. Классические костюмы и декорации органично соединены с музыкальной партитурой и вокальными номерами, выдержанными в жанре мюзикла.

Где: Большая сцена Московского детского музыкального театра "Поколение", 1-я Новокузьминская ул., 1

Когда: 20 марта в 19:00 и 21 марта в 12:00

Билеты на сайте

Категория 12+

Спектакль-концерт "Ниоткуда с любовью"

Фото: пресс-служба

Разговор трех мужчин от театра САМи. Сергей Шнырёв читает современных поэтов – Рыжего, Гандельсмана, Григорьева, Пригова, Рейна, Бродского. Заслуженный артист РФ – Сергей Чонишвили, голос которого знают все без исключения, читает произведения разных авторов, в том числе и свои собственные стихи. Харизматичный и брутальный герой народного артиста РФ Алексея Кравченко рассказывает о любви нежной, трепетной, единственной. Стихи переходят в собственную музыку Алексея и рассказ продолжает почти рок-н-ролл, неизменно приводящий зрителей в настоящий экстаз. Музыка Ансамбля 4'33" (композитор Денис Калинский) – энергия спектакля, его мощнейший драйвер, соавтор объемных и глубоких образов поэтических героев.

Где: Дом музыки, Театральный зал

Когда: 9 марта в 19:00

Билеты на сайте

Категория 12+

Спектакль "Снежный вальс"

Фото: пресс-служба

Спектакль поставлен по пьесе "Плененные в снегу" современного английского драматурга Питера Куилтера. Главные герои по имени Патрик и Джудит (их играют Мария Порошина и Ярослав Бойко) – соседи, которые раньше никогда не встречались. Потому что они настолько разные, что сложно предположить, какие силы смогли бы их соединить. Но они все-таки оказались вместе с одном помещении, запертые внезапным снегопадом.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 27 марта в 19:00

Билеты на сайте

Категория 12+

Спектакль "Маленькие трагедии"

Спектакль вышел в феврале 2026 года и уже наделал много шума в театральном сообществе. Постановка – мощная режиссерская интерпретация “Маленьких трагедий” Пушкина от режиссера Владимира Мирзоева и хореографа Ксении Михеевой. Практически полное отсутствие декораций и сдержанные костюмы – сознательный выбор сценографа Алисы Меликовой, чтобы внимание зрителя было полностью сосредоточено на теле, голосе и лице актёров, световом и музыкальном сопровождении. Это постановка для тех, кто ценит актерскую школу, пластическую выразительность и интеллектуальный театр.

Где: Театр в Хамовниках, ул. Хамовнический Вал, 34, Москва

Когда: 10, 17 и 24 марта в 19:00

Билеты на сайте

Категория 16+

Мюзикл "Парфюмер"

Фото: пресс-служба

В центре сюжета – Жан-Батист Гренуй, талантливый и безжалостный парфюмер, готовый пойти на любые меры ради создания идеального аромата. Его поступки вызывают сложные и противоречивые чувства: с одной стороны, к нему возникает сострадание, а с другой – осуждение его жестокости. Роль Гренуя исполняет Дмитрий Ермак – актер, уже покоривший публику яркими работами в таких знаковых мюзиклах, как "Зорро", "Призрак оперы" и "Анна Каренина". Его мастерство и талант помогают раскрыть всю сложность и глубину этого противоречивого персонажа.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 21 марта в 20:00

Билеты на сайте

Категория 16+

"Без Есенина"

Фото: пресс-службам

Спектакль о Есенине, которого на сцене нет, но чье дыхание скользит по комнате. Ялта, гостиничный номер. На сцене трое – танцовщица Айседора Дункан, ее приемная дочь Ирма и муж Ирмы Илья Шнейдер. Между ними висит ожидание невидимого четвертого. Есенин где‑то рядом, как тень у шторы или незаконченная строка – он в паузах, в взглядах и в пустых стульях, но не там, где его так остро хотели бы видеть.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 31 марта, 20:00

Билеты на сайте

Категория 18+

"Человек, который ждет"

Фото: пресс-служба

Недавняя премьера театра – спектакль, поставленный по роману Алессандро Барикко "Море-океан". Автора романа сравнивают с Айвазовским – он буквально пишет, но не красками по холсту, а словами по бумаге. Спектакль "Человек, который ждет" — одновременно медитативная притча о смысле существования и напряженный психологический триллер. Действие разворачивается в таверне "Альмайер", где пересекаются судьбы нескольких центральных персонажей – у каждого свой путь, свои раны и свои тайны. Судьбы переплетаются, раскрывая страхи, желания и крошечные надежды, а ответ на вопрос о смысле жизни постепенно выкраивается из частиц их переживаний.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 30 марта, 20:00

Билеты на сайте

Категория 18+

"Гамлет"

Фото: пресс-служба

Не ждите классической постановки "Гамлета". Вы не увидите в ней средневековые костюмы, замки и рыцарей. Гамлет здесь – герой цифровой эпохи: он растет и борется посреди стеклянных офисов и повсеместной корпоративной униформы. Люди вокруг него отражаются в хладном стекле переговорных, и привычные ориентиры едва ли выдерживают проверку – все вызывает сомнение.

Где: ТКЗ "Дворец на Яузе" (Площадь Журавлева, 1)

Когда: 18 марта, 19:00

Билеты на сайте

Категория 18+

Спектакль "Игроки"

Фото: пресс-служба

Эта постановка уже давно идет на театральных подмостках. Но, к сожалению, не так часто, как хотелось бы зрителям. Причина понятна: в этой постановке задействовано 8 талантливых и харизматичных актеров, у каждого из которых – загруженный график. Вот их имена: Иван Стебунов, Филипп Бледный, Илья Бледный, Алексей Демидов, Макар Запорожский, Владислав Гандрабура, Илья Коробко и Михаил Маликов. Они, словно виртуозы, играющие на музыкальных инструментах, плетут на сцене сложный и многогранный рисунок, заставляя зрителей затаить дыхание и следить за каждым их движением и словом.

Где: "Театриум", ул. Павловская, 6

Когда: 14 марта в 19:30

Билеты на сайте

Категория 12+

Концерты

Большой праздничный концерт Стаса Михайлова

Фото: пресс-служба

8 марта – один из самых любимых праздников в нашей стране. Тема любви к женщине – основа репертуара большинства мужчин артистов, но, пожалуй, самым главным выразителем чаяний прекрасной половины является Стас Михайлов. В репертуаре народного артиста многолетние хиты, посвященные любимым женщинам: маме, супруге и дочерям. Неудивительно, что именно Стас Михайлов уже давно негласно стал главным артистом 8 марта. Его творчество как сублимация всех мужских признаний, сожалений, желаний порадовать и подарить все лишь ей одной, той самой и единственной. Все для тебя – говорят все мужчины нашей страны, а Стас Михайлов поет это на радость миллионам.

Где: Live Арена, Московская область, Одинцовский район, Новоивановское, улица Западная, 145

Когда: 8 марта, 18:00

Билеты на сайте

Категория 6+

Концерт "Золотые хиты рока"

Фото: пресс-служба

14 марта в Кремлевском дворце пройдет концерт оркестра "Русская Филармония" – "Золотые хиты рока". Deep Purple, Queen, Scorpions, Aerosmith, Rolling Stones, Europe, Led Zeppelin. Новая жизнь вечных хитов в грандиозном гала-шоу. Короли рок-сцены Симоне Романато, Доминик Уоррен и Магнус Баклунд. Выступления этих зарубежных певцов всегда проходят с головокружительным успехом по всему миру. Специальный гость концерта – победитель шоу "Голос-8" Аскер Бербеков.

Где: Государственный кремлевский дворец

Когда: 14 марта, 20:00

Билеты на сайте

Категория 6+

Концерт "Золотые хиты Сан-Ремо"

Фото: пресс-служба

14 марта на сцене Кремлевского дворца вместе с оркестром "Русская Филармония" выступят итальянские певцы Кларисса Вики и Фабио Курто, а также финалисты шоу "Голос" и шоу "Ну-ка, все вместе" Марианна Савон и Эдвард Хачарян. В их исполнении прозвучат мегахиты звезд Сан-Ремо – Адриано Челентано, Аль Бано и Ромины Пауэр, Ricchi e Poveri, Андреа Бочелли, Джанни Моранди, Тото Кутуньо, Pupo, Эроса Рамаццотти и др. За дирижерским пультом – председатель жюри, лучший аранжировщик и дирижер Фестиваля "Сан-Ремо" Роберто Молинелли.

Где: Государственный кремлевский дворец

Когда: 14 марта, 15:00

Билеты на сайте

Категория 6+

ДЕТЯМ

Детский музыкальный спектакль "Приключения Тома Сойера"

Фото: пресс-служба

"Приключения Тома Сойера" – трогательная история о том, как важно сохранять в себе детскую искренность и веру в чудеса, даже когда трудности жизни подкидывают свои порой жестокие уроки. Словом, спектакль однозначно станет настоящим подарком для зрителей всех возрастов, наполняя их сердцем светом и надеждой.

Где: Театр Гоголя, ул. Казакова, 8

Когда: 22 марта, 12:00

Билеты на сайте

Категория 0+

3 марта 2026, 15:18
Фото: пресс-служба
Клео.ру

Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков

Что подарить на праздник 8 марта – идеи подарков
Долгожданная весна наступила. Совсем скоро самый красивый, радостный и нежный весенний праздник 8 марта. Теплые моменты общения с нашими самыми дорогими и любимыми незабываемы.

"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности

"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности
Смелая пародия на собственный хит стала самым обсуждаемым событием в шоу-бизнесе после резких высказываний о дефектах речи и лишнем весе. Андрей Губин, чьи хиты "Ночь" и "Зима-холода" когда-то знала вся страна, вновь оказался в центре внимания после большого интервью Ксении Собчак.

Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру

Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру
Итоги масштабного голосования, в котором приняли участие тысячи обычных покупателей, помогли составить честную картину и определить настоящих фаворитов для ежедневного ухода за зубами. Здоровье улыбки напрямую зависит от качества гигиены, а правильно подобранная зубная щетка — это фундамент, на котором строится вся профилактика кариеса.

Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать

Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать
Существуют определенные модели поведения, которые на первом свидании могут казаться пустяком, но опытные мужчины советуют бежать от таких спутниц как можно скорее. Многие привыкли считать, что для крепкого союза женщине достаточно быть красивой и вкусно готовить.

Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара

Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара
Ночное нападение на военные объекты вблизи Лимасола поставило под угрозу безопасность знаменитой семьи, вынужденной искать способы спасения в условиях реальной опасности. Ситуация на Ближнем Востоке приняла неожиданный оборот, затронув территорию Кипра, которую многие считали безопасной гаванью.

