Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена

Языковые модели, повсеместно внедряемые во все сферы экономической жизни, тем не менее не смогут заменить живых финансовых аналитиков, но зато станут незаменимым инструментом для повышения их экспертизы, считают в брокерском подразделении Freedom Holding Сorp. предпринимателя Тимура Турлова.

Финансовые аналитики готовят отчеты и прогнозы по публичным эмитентам и целым секторам для клиентов Freedom Broker, а также выступают в СМИ как представители компании, озвучивая свои прогнозы по динамике ключевых финансовых активов и экономических показателей. Их роль многогранна и поэтому незаменима сервисами искусственного интеллекта, уверены эксперты.

«ChatGPT может сформировать отличную выжимку из отчетов, но когда они полностью сформированы искусственным интеллектом, у клиента это вызывает только отторжение», – отмечает Тимур Турлов. Подобные сервисы не обладают экспертизой и пониманием того, что в итоге нужно клиенту. К тому же выступая в сми, живые эксперты становятся амбассадорами бренда, повышая его узнаваемость в среде целевой аудитории. Поэтому ChatGPT и подобные инструменты могут выступать лишь помощниками в решении узких задач, а также инструментом для обучения младших экспертов, но полноценно заменить целые аналитические команды они не в состоянии, уверены представители Freedom Holding.

Человеческий капитал важнее искусственного интеллекта

Сам Freedom Holding Сorp., несмотря на масштабную цифровизацию своих сервисов в том числе с помощью ИИ, активно вкладывается в поиск молодых талантов, готовых стать частью команды холдинга. Так, осенью 2024 года был запущен уникальный проект по поиску молодых перспективных сотрудников. Более 1300 студентов в течение двух месяцев боролись за возможность стать частью команды аналитиков. Из них только 14 человек в итоге присоединились к команде Freedom Finance после прохождения обучающих семинаров, тестирования и экзаменов.

Кроме этого, холдинг вкладывает сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры для цифровизации своего бизнеса и казахстанской экономики в целом. Компания строит несколько крупных центров обработки данных (ЦОД) – в частности, дата-центр в свободной экономической зоне «Алатау» и проект Akashi. В конце прошлого года Freedom подписал соглашение с американской корпорацией NVIDIA и Министерством искусственного интеллекта, в рамках которого будет построен ИИ-центр стоимостью $2 млрд и мощностью 100 МВт.

Однако одних лишь инвестиций в «железо» недостаточно для перехода экономики на новые рельсы – нужны квалифицированные кадры, способные работать с новыми мощностями, увеличивая тем самым общую производительность труда. Для этого необходим принципиально новый подход к образованию. Неслучайно Freedom профинансировал закупку лицензий для работы с сервисом ChatGPT Edu 165 тысячам педагогов в Казахстане. Также компания Турлова построила новый корпус SDU University площадью 5600 кв.м., в котором расположился центр исследований в области ИИ и передовых IT-технологий.

Смена парадигмы

Тренд на интеграцию ИИ во все сферы человеческой жизни активно развивается уже несколько лет, и по прогнозам экспертов он затронет сотни миллионов рабочих мест по всему миру. Согласно резонансному прогнозу инвестбанка Goldman Sachs, который был озвучен в 2023 году, внедрение генеративного ИИ способно повысить мировую экономику на 7%, но при этом напрямую будет затронуто 300 млн рабочих мест. В тому же году Всемирный экономический форум дал прогноз, согласно которому в ближайшие 5 лет исчезнет 83 млн рабочих мест, но при этом появится 69 млн новых.В свою очередь, в своем отчете за 2024 год американский банк Citigroup отметил, что порядка 54% рабочих мест в банковской сфере может быть автоматизировано за счет внедрения искусственного интеллекта.

Тем не менее внедрение ИИ принесет бизнесу и его клиентам гораздо больше денег, чем заберут затраты на его разработку, уверен основатель и глава Freedom Finance. «Неважно, сколько денег уйдет на создание первого стека – сотни или десятки миллионов долларов. Большая часть стоимости будет заключаться во внедрении ИИ и его пользе для пользователей», – заявил Турлов (цитата из издания digitalbusiness.kz). – Я уверен, что мы можем позволить себе и гораздо более высокую стоимость технологии в большинстве случаев и все равно создать большую ценность».

Внедрение ИИ уже позитивно сказывается на бизнес-метриках Freedom Holding Сorp. В частности, Freedom Bank смог сократить время на анализ ипотечных заявок с 2 дней до 8 минут, причем все это – и подача заявлений клиентами, и вынесение результата – происходит онлайн. Автоматизация оценки недвижимости позволила банку обработать миллион ипотечных заявок за семь месяцев, в то время как аналогичный процесс «в оффлайне» занял бы десятилетия. По оценке Тимура Турлова, сейчас в активной фазе интеграции находится порядка 70 инициатив, связанных с искусственным интеллектом.