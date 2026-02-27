Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена

Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Языковые модели, повсеместно внедряемые во все сферы экономической жизни, тем не менее не смогут заменить живых финансовых аналитиков, но зато станут незаменимым инструментом для повышения их экспертизы, считают в брокерском подразделении Freedom Holding Сorp. предпринимателя Тимура Турлова.

Финансовые аналитики готовят отчеты и прогнозы по публичным эмитентам и целым секторам для клиентов Freedom Broker, а также выступают в СМИ как представители компании, озвучивая свои прогнозы по динамике ключевых финансовых активов и экономических показателей. Их роль многогранна и поэтому незаменима сервисами искусственного интеллекта, уверены эксперты.

«ChatGPT может сформировать отличную выжимку из отчетов, но когда они полностью сформированы искусственным интеллектом, у клиента это вызывает только отторжение», – отмечает Тимур Турлов. Подобные сервисы не обладают экспертизой и пониманием того, что в итоге нужно клиенту. К тому же выступая в сми, живые эксперты становятся амбассадорами бренда, повышая его узнаваемость в среде целевой аудитории. Поэтому ChatGPT и подобные инструменты могут выступать лишь помощниками в решении узких задач, а также инструментом для обучения младших экспертов, но полноценно заменить целые аналитические команды они не в состоянии, уверены представители Freedom Holding.

Человеческий капитал важнее искусственного интеллекта

Сам Freedom Holding Сorp., несмотря на масштабную цифровизацию своих сервисов в том числе с помощью ИИ, активно вкладывается в поиск молодых талантов, готовых стать частью команды холдинга. Так, осенью 2024 года был запущен уникальный проект по поиску молодых перспективных сотрудников. Более 1300 студентов в течение двух месяцев боролись за возможность стать частью команды аналитиков. Из них только 14 человек в итоге присоединились к команде Freedom Finance после прохождения обучающих семинаров, тестирования и экзаменов.

Кроме этого, холдинг вкладывает сотни миллионов долларов в развитие инфраструктуры для цифровизации своего бизнеса и казахстанской экономики в целом. Компания строит несколько крупных центров обработки данных (ЦОД) – в частности, дата-центр в свободной экономической зоне «Алатау» и проект Akashi. В конце прошлого года Freedom подписал соглашение с американской корпорацией NVIDIA и Министерством искусственного интеллекта, в рамках которого будет построен ИИ-центр стоимостью $2 млрд и мощностью 100 МВт.

Однако одних лишь инвестиций в «железо» недостаточно для перехода экономики на новые рельсы – нужны квалифицированные кадры, способные работать с новыми мощностями, увеличивая тем самым общую производительность труда. Для этого необходим принципиально новый подход к образованию. Неслучайно Freedom профинансировал закупку лицензий для работы с сервисом ChatGPT Edu 165 тысячам педагогов в Казахстане. Также компания Турлова построила новый корпус SDU University площадью 5600 кв.м., в котором расположился центр исследований в области ИИ и передовых IT-технологий.

Смена парадигмы

Тренд на интеграцию ИИ во все сферы человеческой жизни активно развивается уже несколько лет, и по прогнозам экспертов он затронет сотни миллионов рабочих мест по всему миру. Согласно резонансному прогнозу инвестбанка Goldman Sachs, который был озвучен в 2023 году, внедрение генеративного ИИ способно повысить мировую экономику на 7%, но при этом напрямую будет затронуто 300 млн рабочих мест. В тому же году Всемирный экономический форум дал прогноз, согласно которому в ближайшие 5 лет исчезнет 83 млн рабочих мест, но при этом появится 69 млн новых.В свою очередь, в своем отчете за 2024 год американский банк Citigroup отметил, что порядка 54% рабочих мест в банковской сфере может быть автоматизировано за счет внедрения искусственного интеллекта.

Тем не менее внедрение ИИ принесет бизнесу и его клиентам гораздо больше денег, чем заберут затраты на его разработку, уверен основатель и глава Freedom Finance. «Неважно, сколько денег уйдет на создание первого стека – сотни или десятки миллионов долларов. Большая часть стоимости будет заключаться во внедрении ИИ и его пользе для пользователей», – заявил Турлов (цитата из издания digitalbusiness.kz). – Я уверен, что мы можем позволить себе и гораздо более высокую стоимость технологии в большинстве случаев и все равно создать большую ценность».

Внедрение ИИ уже позитивно сказывается на бизнес-метриках Freedom Holding Сorp. В частности, Freedom Bank смог сократить время на анализ ипотечных заявок с 2 дней до 8 минут, причем все это – и подача заявлений клиентами, и вынесение результата – происходит онлайн. Автоматизация оценки недвижимости позволила банку обработать миллион ипотечных заявок за семь месяцев, в то время как аналогичный процесс «в оффлайне» занял бы десятилетия. По оценке Тимура Турлова, сейчас в активной фазе интеграции находится порядка 70 инициатив, связанных с искусственным интеллектом.

Масштабная стратегия развития одной из важнейших территорий Подмосковья обещает жителям не только современный медицинский центр, но и тысячи новых вакансий на крупнейших предприятиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского городского округа Денисом Мордвинцевым, на которой обсудили планы развития территории до 2027 года.

Столица превратилась в огромную экосистему взаимопомощи, где тысячи организаций ежедневно решают сложнейшие задачи ради благополучия горожан. Некоммерческие организации стали для города незаменимыми партнерами.

Грандиозный проект по модернизации затронет сразу несколько районов столицы и сделает ежедневные поездки горожан принципиально иными. В ближайшие годы Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги (МЖД) ждет глобальная трансформация.

Завершена проходка тоннелей между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии метро, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в MAX. "Протяженность тоннелей 2,3 и 2,4 км.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с главой администрации президента Беларуси Дмитрием Крутым и чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Юрием Селиверстовым, на которой обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства. "Мы дорожим нашими дружескими, партнерскими, соседскими отношениями.

