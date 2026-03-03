Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной
180

В самом центре Москвы стартовала активная фаза строительства уникального пешеходного маршрута, который позволит гулять по набережным километрами, не пересекая оживленные дороги.

Мэр Москвы Сергей Собянин дал официальный старт строительству нового пешеходного перехода, который пройдет прямо под Малым Каменным мостом на Болотной набережной. Как сообщил глава города в своем канале в мессенджере MAX, проект станет ключевым звеном в создании гигантской прогулочной зоны. Теперь Болотная набережная будет бесшовно связана с Домом культуры "ГЭС-2", кинотеатром "Ударник", а далее — с Парком Горького и Воробьевыми горами.

Маршруты станут в два раза короче

Новый мост длиной около 170 метров и шириной более 5 метров строят в русле Водоотводного канала. Главная цель проекта — соединить разорванные участки Болотной набережной, которые сейчас разделяет улица Серафимовича. Это решение позволит пешеходам передвигаться "без выхода на проезжую часть", делая прогулки не только безопаснее, но и значительно быстрее.

Например, путь от Болотной площади до "ГЭС-2" сократится почти вдвое: вместо привычных 375 метров москвичам нужно будет пройти всего около 200.

"Я думаю, этот пешеходный маршрут будет пользоваться большой популярностью и у москвичей, и у гостей столицы", — подчеркнул Сергей Собянин.

Все основные работы планируется завершить до конца текущего года, хотя полное благоустройство объекта ожидается в четвертом квартале 2026 года.

Строительная флотилия в центре города

Особенностью этого проекта стала технология строительства, которая считается редкой для Москвы. Большинство работ ведется не с земли, а прямо с воды. Для этого на Водоотводном канале сформировали временную флотилию. В ее состав вошли большие и малые буксиры ледокольного типа, а также баржи, на которых разместили тяжелую технику: краны, экскаваторы и бетононасосы.

Буксиры обеспечивают передвижение барж и колку льда, что позволяет не останавливать стройку даже в зимний период. Такой подход позволил избежать перекрытия движения на дорогах. По словам мэра, небольшие ограничения могут коснуться только моментов подвоза материалов, в остальное время привычный ритм жизни центра Москвы не изменится.

Комфорт и архитектурная подсветка

Проект моста продуман с учетом потребностей всех категорий горожан. Специалисты обустроят четыре спуска к воде, два из которых сделают с плавным уклоном. Это обеспечит комфортное передвижение родителям с колясками и маломобильным гражданам. Дизайн моста впишется в исторический облик Балчуга: ограждения выполнят из нержавеющей стали, а поручни сделают из натурального дерева.

В вечернее время переход станет новой точкой притяжения благодаря архитектурно-художественной подсветке, которая украсит опоры и перила. Как сообщает канал Сергея Собянина в мессенджере MAX, новый мост станет завершающим штрихом в масштабном благоустройстве острова Балчуг, превратив его в часть одного из самых популярных променадов столицы. За последние годы здесь уже привели в порядок более 35 гектаров территорий, высадив тысячи деревьев и создав современные зоны отдыха.

Шоу-бизнес в Telegram

3 марта 2026, 14:40
Сергей Собянин. Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX✓ Надежный источник

Молодые люди все чаще выбирают гибкий график и статус "сам себе начальник" вместо стабильной зарплаты, что привело к настоящему буму на рынке труда. В России фиксируется взрывной интерес молодежи к работе на себя.

Столичные площадки подготовили для горожан специальное меню, которое поможет сохранить здоровье и бодрость во время строгих ограничений. С наступлением Великого поста многие москвичи пересматривают свой привычный рацион, отказываясь от продуктов животного происхождения.

Языковые модели, повсеместно внедряемые во все сферы экономической жизни, тем не менее не смогут заменить живых финансовых аналитиков, но зато станут незаменимым инструментом для повышения их экспертизы, считают в брокерском подразделении Freedom Holding Сorp. предпринимателя Тимура Турлова. Финансовые аналитики готовят отчеты и прогнозы по публичным эмитентам и целым секторам для клиентов Freedom Broker, а также выступают в СМИ как представители компании, озвучивая свои прогнозы по динамике ключевых финансовых активов и экономических показателей.

Масштабная стратегия развития одной из важнейших территорий Подмосковья обещает жителям не только современный медицинский центр, но и тысячи новых вакансий на крупнейших предприятиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского городского округа Денисом Мордвинцевым, на которой обсудили планы развития территории до 2027 года.

Столица превратилась в огромную экосистему взаимопомощи, где тысячи организаций ежедневно решают сложнейшие задачи ради благополучия горожан. Некоммерческие организации стали для города незаменимыми партнерами.

