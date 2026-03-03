Собянин объявил о начале строительства пешеходного моста на Болотной набережной

Мэр Москвы Сергей Собянин дал официальный старт строительству нового пешеходного перехода, который пройдет прямо под Малым Каменным мостом на Болотной набережной. Как сообщил глава города в своем канале в мессенджере MAX, проект станет ключевым звеном в создании гигантской прогулочной зоны. Теперь Болотная набережная будет бесшовно связана с Домом культуры "ГЭС-2", кинотеатром "Ударник", а далее — с Парком Горького и Воробьевыми горами.
Маршруты станут в два раза короче
Новый мост длиной около 170 метров и шириной более 5 метров строят в русле Водоотводного канала. Главная цель проекта — соединить разорванные участки Болотной набережной, которые сейчас разделяет улица Серафимовича. Это решение позволит пешеходам передвигаться "без выхода на проезжую часть", делая прогулки не только безопаснее, но и значительно быстрее.
Например, путь от Болотной площади до "ГЭС-2" сократится почти вдвое: вместо привычных 375 метров москвичам нужно будет пройти всего около 200.
"Я думаю, этот пешеходный маршрут будет пользоваться большой популярностью и у москвичей, и у гостей столицы", — подчеркнул Сергей Собянин.
Все основные работы планируется завершить до конца текущего года, хотя полное благоустройство объекта ожидается в четвертом квартале 2026 года.
Строительная флотилия в центре города
Особенностью этого проекта стала технология строительства, которая считается редкой для Москвы. Большинство работ ведется не с земли, а прямо с воды. Для этого на Водоотводном канале сформировали временную флотилию. В ее состав вошли большие и малые буксиры ледокольного типа, а также баржи, на которых разместили тяжелую технику: краны, экскаваторы и бетононасосы.
Буксиры обеспечивают передвижение барж и колку льда, что позволяет не останавливать стройку даже в зимний период. Такой подход позволил избежать перекрытия движения на дорогах. По словам мэра, небольшие ограничения могут коснуться только моментов подвоза материалов, в остальное время привычный ритм жизни центра Москвы не изменится.
Комфорт и архитектурная подсветка
Проект моста продуман с учетом потребностей всех категорий горожан. Специалисты обустроят четыре спуска к воде, два из которых сделают с плавным уклоном. Это обеспечит комфортное передвижение родителям с колясками и маломобильным гражданам. Дизайн моста впишется в исторический облик Балчуга: ограждения выполнят из нержавеющей стали, а поручни сделают из натурального дерева.
В вечернее время переход станет новой точкой притяжения благодаря архитектурно-художественной подсветке, которая украсит опоры и перила. Как сообщает канал Сергея Собянина в мессенджере MAX, новый мост станет завершающим штрихом в масштабном благоустройстве острова Балчуг, превратив его в часть одного из самых популярных променадов столицы. За последние годы здесь уже привели в порядок более 35 гектаров территорий, высадив тысячи деревьев и создав современные зоны отдыха.