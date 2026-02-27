Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля

Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля
283

Совсем скоро жители Земли станут свидетелями уникального астрономического события, которое повторится лишь спустя десятилетия.

Последний день зимы готовит для любителей астрономии и просто романтиков невероятный сюрприз. Речь идет о масштабном небесном явлении, когда сразу несколько небесных тел выстраиваются в одну условную линию по одну сторону от Солнца.

Семь планет в один ряд

Этот парад станет по-настоящему массовым. В космическую "очередь" встанут сразу семь планет нашей системы: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс. Такое скопление небесных тел в одном секторе неба считается большой редкостью, так как у каждой планеты своя скорость движения и своя орбита.

Для наблюдателей это отличная возможность увидеть почти всю Солнечную систему практически одновременно. Конечно, далекие планеты-гиганты, такие как Уран или Нептун, будет сложно разглядеть без специальной техники, но более яркие соседи — Венера, Марс и Юпитер — будут заметны при хорошей погоде даже невооруженным глазом.

Редчайший шанс десятилетия

Главная ценность этого события заключается в его исключительности. Астрономы подчеркивают, что масштабный парад в таком составе мы "увидим только через 14 лет". Именно столько времени потребуется планетам, чтобы вновь совершить свои обороты и занять аналогичные позиции в пространстве.

Подобные явления всегда вызывали огромный интерес. Считается, что такие моменты идеально подходят для того, чтобы отвлечься от повседневной суеты и почувствовать масштаб Вселенной. Следующей возможности придется ждать до конца 2030-х годов.

Инструкция для наблюдателей: как не пропустить

Чтобы стать свидетелем космического парада, важно выбрать правильное время. Астрономы советуют начинать наблюдения уже через полчаса после заката солнца.

  • Дата: 28 февраля.
  • Лучшее время: с 18:30 до 19:30.
  • Место: открытая площадка с чистым горизонтом без высотных зданий.

Если у вас есть бинокль или любительский телескоп, шансы рассмотреть далекие Сатурн или Меркурий значительно возрастут. Главное — надеяться на безоблачное небо, так как даже небольшая дымка может скрыть это редчайшее зрелище.

27 февраля 2026, 18:41
Фото: freepik.com
Telegram / @chpnews_112✓ Надежный источник

