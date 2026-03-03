Московские ярмарки предлагают белковые альтернативы в Великий пост

Столичные площадки подготовили для горожан специальное меню, которое поможет сохранить здоровье и бодрость во время строгих ограничений.

С наступлением Великого поста многие москвичи пересматривают свой привычный рацион, отказываясь от продуктов животного происхождения. Чтобы такое решение не ударило по здоровью, московские ярмарки значительно расширили ассортимент продукции. Теперь горожане могут найти здесь все необходимое для полноценного и сбалансированного питания: от редких видов зерновых до современных растительных полуфабрикатов.

Где искать силы: растительные источники протеина

Врачи и диетологи напоминают, что в период ограничений особенно важно следить за составом тарелки. Белок является незаменимым строительным материалом для нашего организма, он отвечает за поддержание мышечной массы, крепкий иммунитет и быстрое восстановление тканей. При исключении мяса и молочных продуктов восполнить дефицит белка помогут растительные источники, которыми в избытке снабжены прилавки ярмарок.

В ассортименте представлены чечевица, фасоль, горох, а также разнообразные грибы, орехи, семечки и крупы. Эти продукты не только питательны, но и содержат массу полезных микроэлементов, необходимых для нормальной жизнедеятельности в весенний период.

Котлеты из нута и секрет идеальной формы

Одной из самых интересных новинок этого сезона стал растительный фарш. На ярмарках можно приобрести нутовый, гороховый и чечевичный варианты. Сырье для такой продукции выращивается и перерабатывается в Ростовской области, что гарантирует экологичность и высокое качество. Это отличная основа для домашних постных котлет.

Процесс приготовления прост: достаточно смешать фарш с мелко нарезанным луком, добавить немного муки и специй. Для тех, кто ищет замену традиционным компонентам, есть полезный совет: "вместо яиц для связки можно использовать псиллиум" — это растворимая клетчатка, которая отлично держит форму блюда. Котлеты достаточно обжарить на сковороде до золотистой корочки, чтобы получить вкусный и сытный обед.

Витаминная бомба на подоконнике

Еще один способ обогатить постный рацион — микрозелень и пророщенные зерна. На московских ярмарках можно найти голозерный овес, пшеницу, нут и красную чечевицу, которые специально подготовлены для домашнего проращивания.

Процесс не требует специальных навыков: зерна нужно замочить на несколько часов, а затем промывать дважды в день. Уже через два-три дня появятся первые ростки, богатые витаминами группы B, антиоксидантами и железом. Например, пророщенная чечевица в сочетании с витамином C усваивается максимально эффективно, помогая поддерживать энергию и укреплять пищеварение.

Комфорт и гарантия качества для каждого покупателя

Найти эти и другие полезные продукты можно на нескольких площадках города. Адреса ярмарок включают Бескудниковский бульвар (владение 59), Барвихинскую улицу (владение 6), Дубнинскую (владение 8а), Домодедовскую (владение 12), а также площадки на улицах Костромской, Чичерина и Полярной.

Все павильоны оборудованы современными системами отопления, вентиляции и видеонаблюдения, что делает покупки комфортными в любую погоду. Качество товаров находится под строгим контролем: специалисты государственной ветеринарной службы проверяют каждую партию продукции перед тем, как она попадет на прилавок. Это традиционное место, куда горожане приходят за свежими фермерскими продуктами из более чем 40 регионов России, зная, что здесь они найдут только самое лучшее.