Воскресенье 1 марта

Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар

Новое открытие медиков переворачивает привычное представление о том, что именно вредит нашему здоровью в вечернее время.

Старый совет "не есть после шести" давно считается устаревшим и слишком радикальным. Однако идея о том, что поздние приемы пищи вредят организму, получила новое научное подтверждение. На этот раз речь идет не о жестких запретах, а о синхронизации еды с нашими внутренними биологическими часами. Как сообщает издание Клео.ру со ссылкой на данные RidLife, время ужина влияет на состояние сосудов и метаболизм не меньше, чем состав продуктов на тарелке.

Секрет ночного восстановления

Наш организм живет по циркадным ритмам — это внутренний график, который регулирует пульс, давление и обмен веществ. Исследователи из Медицинской школы Фейнберга при Северо-Западном университете выяснили, что ночью тело настроено на глубокое восстановление, а не на переваривание тяжелой еды.

Если человек плотно ужинает прямо перед сном, система восстановления вступает в "конфликт" с процессом пищеварения. В результате страдает качество сна, а уровень сахара в крови начинает скакать. Это создает лишнюю нагрузку на поджелудочную железу и сердечно-сосудистую систему.

Эксперимент без ограничений в еде

Ученые предложили участникам эксперимента простую стратегию. Им не нужно было снижать общую калорийность рациона или отказываться от любимых блюд. Главным условием стало изменение времени приема пищи:

  • Завершать ужин минимум за три часа до сна;
  • Увеличить ночное "окно без еды" до 13–16 часов.

Результаты спустя семь недель оказались впечатляющими. У добровольцев систолическое давление ночью снизилось на 3,5%, а частота сердечных сокращений упала на 5%. Поджелудочная железа стала эффективнее реагировать на углеводы, что улучшило дневной гликемический профиль.

Почему это работает для каждого

Когда прием пищи подстроен под природные ритмы, сердце работает спокойнее, а гормональные процессы проходят более слаженно. Организм получает возможность направить все ресурсы на ремонт клеток, а не на переработку позднего стейка или десерта. Интересно, что почти 90% участников эксперимента легко справились с новым режимом, назвав его вполне реалистичным для обычной жизни.

Специалисты рекомендуют внедрять этот метод постепенно. Например, если вы обычно засыпаете в 23:30, то последний прием пищи лучше запланировать на восемь вечера. При этом завтрак в таком случае должен быть не раньше девяти или десяти утра.

Важное предупреждение

Несмотря на пользу метода, врачи призывают к осторожности определенные группы людей. Беременным женщинам, людям с диабетом или серьезными заболеваниями желудочно-кишечного тракта не стоит менять режим питания без предварительной консультации со специалистом. Любые эксперименты со здоровьем должны проходить под контролем медиков, особенно при наличии хронических состояний.

Шоу-бизнес в Telegram

1 марта 2026, 19:04
Фото: freepik.com
Клео.ру✓ Надежный источник

