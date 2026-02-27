"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза

Откровенное признание популярной артистки о судьбе ее наследника Никиты пролило свет на неожиданные перемены в жизни звездной семьи.



Вопрос о том, помогает ли громкое имя родителей проложить дорогу в шоу-бизнес их детям, остается одним из самых острых в современной эстраде. В своем недавнем интервью Татьяна Буланова решила окончательно расставить все точки над "и", заявив, что на определенном этапе влияние фамилии в паспорте полностью прекращается. По мнению певицы, истинный талант пробьется сам, а отсутствие способностей не восполнить никакими связями.

Талант против родительской славы

Буланова уверена: если человек действительно одарен, то его успех — это лишь вопрос времени. Она подчеркнула, что по-настоящему способного артиста зритель заметит в любом случае, вне зависимости от того, чьим сыном или дочерью он является.

"Если у человека есть талант, то тут, наверное, ничего уже вообще не зависит от того, популярны его родители или не популярны", — отрезала звезда.

Татьяна считает, что все разговоры о протекции и "раскрутке" — это лишь побочные моменты, которые не имеют решающего значения, если на сцене нет личности.



Почему музыка ушла на второй план

Особый интерес у публики вызывает жизнь 19-летнего Никиты — сына Булановой от брака с футболистом Владиславом Радимовым. Молодой человек уже успел заявить о себе как о перспективном музыканте, однако внезапно его творческая деятельность практически прекратилась. Выяснилось, что звездный наследник решил сменить вектор развития и выбрал для себя путь, далекий от микрофонов и софитов.

Как призналась Татьяна, сейчас музыка для ее сына ушла на второй план. Никита полностью сосредоточился на получении высшего образования, которое семья считает необходимым фундаментом для будущего. Певица поддерживает это решение, считая, что главное для молодого человека — "не сидеть сложа руки", а постоянно развиваться в выбранной области.

Секретный факультет и планы на будущее

Никита Радимов выбрал для обучения Институт технологий дизайна. Примечательно, что точное название факультета и будущей специальности певица предпочла не называть, чтобы случайно не ошибиться в терминах. Сейчас юноша полностью погружен в учебный процесс, оставив свои музыкальные амбиции в прошлом.

Татьяна Буланова верит, что серьезное отношение к учебе рано или поздно принесет свои хорошие плоды. По ее словам, сейчас для сына важнее получить "корочку" и реальные знания в вузе, чем пытаться штурмовать хит-парады. Тем самым звездная мама еще раз подтвердила свою позицию: в жизни ее детей "ничего не зависит" от ее былой славы — каждый из них должен найти свою дорогу сам.