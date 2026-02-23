Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны

Многие даже не догадываются, что обычное движение небесного светила может напрямую определять успех в бизнесе и толщину банковского счета.



Весна 2026 года начнется с периода, когда интуиция и холодный расчет должны работать в тесной связке. Как сообщает издание RidLife, лунные ритмы в марте станут настоящей "дорожной картой" для тех, кто хочет избежать досадных трат и найти новые источники дохода. Луна будет последовательно проходить все фазы, диктуя свои правила игры на финансовом рынке.

Ловушка полнолуния

Первые дни месяца могут оказаться коварными. Полнолуние, которое выпадает на 3 марта, традиционно считается временем эмоционального пика. В этот период люди склонны принимать решения на эмоциях, что в вопросах денег почти всегда ведет к убыткам.

Специалисты советуют в период с 1 по 3 марта максимально ограничить активность. Это не лучшее время для того, чтобы брать кредиты или совершать крупные спонтанные покупки под влиянием минутного импульса. Риск переоценить свои возможности сейчас велик как никогда.

Время возврата долгов

С 4 по 18 марта Луна начнет убывать. Это фаза завершения и анализа. В финансовом плане период идеально подходит для того, чтобы:

расквитаться с долгами и закрыть кредиты;

провести аудит своего бюджета и найти "дыры", куда уходят деньги;

завершить старые проекты, которые тянутся месяцами.

Запускать что-то принципиально новое в эти две недели не стоит. Дела могут продвигаться медленно, а результат окажется скромнее ожидаемого.

Точка отсчета: 19 марта

Новолуние — это всегда чистый лист. 19 марта не стоит бежать в банк или открывать магазин, но это идеальные сутки для стратегического планирования.

Визуализируйте свои цели, прописывайте шаги и считайте сметы. Именно в этот день закладывается фундамент для прибыли, которую вы получите в конце месяца.

Золотой период: когда деньги начнут работать на вас

Самая продуктивная часть месяца начнется с 20 марта. На растущей Луне энергия созидания достигает своего максимума. Именно во второй половине месяца наступает время, когда лучше всего планировать покупки и вклады, открывать счета и подписывать важные контракты.

Наиболее благоприятные окна для активных действий выглядят так:

20–24 марта: период для первых шагов, запуска стартапов и презентации идей.

25–31 марта: "белая полоса" для серьезного бизнеса. В эти дни удача будет сопутствовать в переговорах, крупных сделках и инвестициях в развитие.

Краткий гид по дням: от опасности до успеха

Чтобы не запутаться в лунных фазах, полезно держать в уме несколько критических и удачных дат.

Неблагоприятные дни, когда стоит проявить осторожность: 1–3 марта (риск импульсивных трат), 6–8 марта (возможны ошибки в расчетах) и 17–18 марта (упадок сил, не до вложений).

Удачные дни для финансового роста: 21 марта (день инициатив), 25–26 марта (время крупных сделок) и 29 марта (успех в переговорах).

Помните, что лунный календарь — это не магическая палочка, а удобный вспомогательный инструмент. Сочетая астрологические подсказки с принципами финансовой грамотности, можно значительно снизить риски и сделать свой кошелек заметно тяжелее.