Вторник 24 февраля

11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 20:23Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 14:03Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 11:57От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 08:02Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 15:14Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 12:51Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 07:52Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 19:50Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 17:44Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 15:53Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 12:16За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта 09:27Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21:43Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду
"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке

"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке
525

Знаменитый композитор, известный своей скрытностью, вдруг прервал молчание и рассказал о том, что происходит в его семье.

Игорь Крутой всегда считался одним из самых закрытых представителей шоу-бизнеса. Он не любит вторжения в личное пространство и крайне редко делится подробностями семейной жизни. Именно поэтому его недавние откровенные слова о браке с супругой Ольгой так сильно удивили публику. Композитор признался, что уже долгое время они живут раздельно.

Многие могли бы подумать, что речь идет о разладе в отношениях, но реальность оказалась куда прозаичнее и интереснее.

Две страны, одна семья

Как оказалось, такой формат жизни — это осознанный выбор пары, который устраивает обоих. Творческая деятельность и карьера Игоря Яковлевича неразрывно связаны с Россией, здесь проходят его концерты, проекты и работа в студии. В то же время его жена Ольга и дочери уже давно обосновались в Соединенных Штатах и предпочитают жить именно там.

Несмотря на тысячи километров, разделяющие их, семья старается объединяться при любой возможности. Маэстро подчеркнул, что их брак можно назвать абсолютно счастливым, а жизнь на две страны не мешает сохранять теплые и доверительные отношения.

"Это не кризис, а наш выбор"

Супруга композитора полностью разделяет его позицию. Как сообщает издание vokrug.tv, Ольга Крутая также подтвердила, что их раздельное проживание продиктовано исключительно работой и семейными обстоятельствами, а не каким-либо кризисом.

По ее словам, это взвешенное решение, которое позволяет каждому заниматься любимым делом, не жертвуя ни карьерой, ни личным комфортом. Супруги нашли свою уникальную формулу семейного счастья, которая, хоть и может показаться необычной со стороны, прекрасно работает для них на протяжении многих лет.

24 февраля 2026, 10:51
Игорь Крутой. Фото: кадр из программы "Женский взгляд" Оксаны Пушкиной
vokrug.tv✓ Надежный источник

Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака
"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами

"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами
События на священном озере получили неожиданный поворот – оказалось, что ритуал был нужен самому артисту. На днях сеть облетели кадры, на которых на Байкале сжигают чучело, очень похожее на певца SHAMAN'а.

Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде

Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде
Этот день в народном календаре считается переломным моментом зимы, когда даже незначительное нарушение старинных правил может привлечь в дом череду неудач. В народном календаре 24 февраля отмечается Власьев день, который в старину называли "коровьим праздником".

Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны

Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны
Многие даже не догадываются, что обычное движение небесного светила может напрямую определять успех в бизнесе и толщину банковского счета. Весна 2026 года начнется с периода, когда интуиция и холодный расчет должны работать в тесной связке.

Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин

Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин
Этот праздник давно стал частью нашего культурного кода, но эксперты по отношениям уверены, что большинство женщин ежегодно попадает в одну и ту же психологическую ловушку при подготовке сюрпризов. Каждый год в конце февраля социальные сети заполняются шутками про дезодоранты и носки.

От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы

От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы
Накануне 23 февраля многие поклонники даже не догадываются, что за блеском софитов и дорогими костюмами их кумиров скрываются годы суровой дисциплины и настоящих мужских испытаний. В российском шоу-бизнесе немало артистов, для которых камуфляж и утренний подъем по тревоге были не частью сценария, а повседневной реальностью.

