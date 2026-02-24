"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке

Знаменитый композитор, известный своей скрытностью, вдруг прервал молчание и рассказал о том, что происходит в его семье.



Игорь Крутой всегда считался одним из самых закрытых представителей шоу-бизнеса. Он не любит вторжения в личное пространство и крайне редко делится подробностями семейной жизни. Именно поэтому его недавние откровенные слова о браке с супругой Ольгой так сильно удивили публику. Композитор признался, что уже долгое время они живут раздельно.

Многие могли бы подумать, что речь идет о разладе в отношениях, но реальность оказалась куда прозаичнее и интереснее.

Две страны, одна семья

Как оказалось, такой формат жизни — это осознанный выбор пары, который устраивает обоих. Творческая деятельность и карьера Игоря Яковлевича неразрывно связаны с Россией, здесь проходят его концерты, проекты и работа в студии. В то же время его жена Ольга и дочери уже давно обосновались в Соединенных Штатах и предпочитают жить именно там.

Несмотря на тысячи километров, разделяющие их, семья старается объединяться при любой возможности. Маэстро подчеркнул, что их брак можно назвать абсолютно счастливым, а жизнь на две страны не мешает сохранять теплые и доверительные отношения.

"Это не кризис, а наш выбор"

Супруга композитора полностью разделяет его позицию. Как сообщает издание vokrug.tv, Ольга Крутая также подтвердила, что их раздельное проживание продиктовано исключительно работой и семейными обстоятельствами, а не каким-либо кризисом.

По ее словам, это взвешенное решение, которое позволяет каждому заниматься любимым делом, не жертвуя ни карьерой, ни личным комфортом. Супруги нашли свою уникальную формулу семейного счастья, которая, хоть и может показаться необычной со стороны, прекрасно работает для них на протяжении многих лет.