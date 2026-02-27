Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Пятница 27 февраля

В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки

В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки
246

Масштабная стратегия развития одной из важнейших территорий Подмосковья обещает жителям не только современный медицинский центр, но и тысячи новых вакансий на крупнейших предприятиях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского городского округа Денисом Мордвинцевым, на которой обсудили планы развития территории до 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Вы возглавляете очень важный Можайский муниципальный округ – отдаленную территорию. Расскажите, как обстоят дела со здравом, сейчас ремонтируем хирургический корпус Можайской больницы – это будет современный медцентр для более 100 тыс. жителей", – обратился к главе округа Воробьев.

Как доложил Мордвинцев, четырехэтажный хирургический корпус больницы планируют сдать в первом квартале 2027 года. Туда, по словам главы округа, переведут хирургическое, травматологическое, гинекологическое отделения и реанимацию. В этом году завершат строительство подстанции скорой помощи в селе Поречье.

"Корпус позволит создать хирургический кластер с самым современным оборудованием. Туда смогут приезжать пациенты и из других территорий – из Волоколамска, Рузы", – отметил Мордвинцев.

Он также рассказал, что в сфере ЖКХ до конца года планируют заменить 108 км сетей водоснабжения (выполнено 44 км), а в 2026-2027 годах отремонтировать восемь котельных и почти 9 км теплосетей.

В Можайском городском округе сейчас реализуется 19 инвестпроектов, которые создадут около 3,5 тыс. рабочих мест. Мордвинцев отметил, что концерн "DoorHan" построит заводы листовой стали и теплоизоляционных материалов, "Мульти Милк" – завод молочных смесей.

В планах властей округа на предстоящие годы также значатся благоустройство Троицкого сквера и парка "50-лете СССР" в Можайске, а также установка стелы в Уваровке.

27 февраля 2026, 14:31
Фото: Александра Степанова
