Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать

Существуют определенные модели поведения, которые на первом свидании могут казаться пустяком, но опытные мужчины советуют бежать от таких спутниц как можно скорее.

Многие привыкли считать, что для крепкого союза женщине достаточно быть красивой и вкусно готовить. Однако пользователи популярного форума Reddit, чьи мнения собрало издание RidLife, уверены: есть вещи гораздо важнее внешности. Некоторые черты характера в самом начале знакомства выглядят безобидно, но именно они в будущем ведут к разбитому сердцу и тяжелому разрыву.

Опасный список бывших "абьюзеров"

Первое, что должно насторожить мужчину, — это рассказы спутницы о том, что все ее прошлые партнеры без исключения были ненормальными или тиранами. При этом такие дамы часто подчеркивают, что ненавидят выяснять отношения.

Опытные пользователи форума предупреждают: в такой ситуации именно женщина чаще всего оказывается инициатором конфликтов. Психологическая логика здесь проста: если во всех 47 отношениях был хаос, стоит поискать общий знаменатель: обычно это сама рассказчица. Если виноваты все вокруг, кроме нее, то следующим в списке "злодеев" неизбежно станет новый партнер.

Стена вместо живого общения

Другой важный маркер — несоответствие слов и действий. Бывает, что девушка жалуется на холодность бывших кавалеров, но сама при этом ведет себя отстраненно. Вы можете писать ей теплые сообщения и искренне интересоваться ее делами, но в ответ получать лишь сухое "ок" или вовсе молчание.

Мужчины отмечают, что в такие моменты создается ощущение разговора со стеной. Если женщина не способна дать элементарное внимание в период "цветочно-букетного" этапа, то в будущем эмоциональная дистанция будет только увеличиваться.

Заносчивость под маской хрупкости

Существует огромная разница между естественным желанием женщины чувствовать себя любимой и тотальным требованием, чтобы весь мир вращался вокруг нее одной. Если спутница всегда поступает только так, как удобно ей, игнорируя чувства окружающих, это тревожный знак.

На Reddit отмечают, что такая заносчивость — признак глубокого эгоизма, а не "женской хрупкости". Подобные люди редко меняются, и в отношениях с ними партнеру всегда придется жертвовать своими интересами ради капризов второй половины.

Странный ритм переписки

Стоит обратить внимание и на то, как женщина пользуется телефоном. Если в разлуке она постоянно "занята" и не находит минуты на диалог, но при личной встрече буквально не выпускает гаджет из рук — это повод задуматься.

Обычно такие девушки вживую только жалуются на жизнь и говорят исключительно о своих проблемах, не обращая внимания на собеседника. Это верный признак инфантильности и зацикленности на собственной персоне.

Почему отсутствие подруг — это проблема

Фразы в духе "я не дружу с женщинами, они меня бесят" должны не льстить мужчине, а пугать его. Отсутствие подруг часто говорит о неумении выстраивать здоровые социальные связи. Если человек не может найти общий язык с половиной населения планеты, велика вероятность, что и в паре он скоро начнет проявлять токсичность.

Ловушка "головокружительной близости"

Некоторые женщины ошибочно полагают, что лучший способ удержать мужчину — это яркий секс с первых дней. Однако за этим часто скрывается сценарий "охоты". Как только мужчина попадает в сети, такая партнерша моментально теряет к нему интерес и начинает его обесценивать. Для нее важен процесс покорения, а не создание глубокой и долгой привязанности. Прислушиваясь к этим "звоночкам", можно избежать многих разочарований еще на старте.