Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения

Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения
3

Цифровой ландшафт страны стремительно меняется, заставляя миллионы людей искать безопасные и стабильные альтернативы привычным сервисам.

После того как под блокировку попал WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), ограничения затронули и Telegram. В условиях, когда привычные чаты начинают работать со сбоями, на первый план выходят альтернативные площадки. Некоторые из них созданы отечественными разработчиками, другие пришли из-за рубежа, но все они позволяют оставаться на связи.

MAX — амбициозный ответ от VK

Одной из самых обсуждаемых новинок стал мессенджер MAX. Это отечественное программное обеспечение, бета-версию которого компания VK представила в марте 2025 года. Разработчики позиционируют его как "суперапп" — приложение, которое должно стать полноценным аналогом китайского WeChat.

Главная особенность MAX заключается в глубокой интеграции с государственными сервисами: в него уже встроены "Госуслуги". Мессенджер доступен на всех платформах, включая компьютеры и планшеты, и, по отзывам первых пользователей, отлично работает даже в местах с плохим сигналом.

Imo — для любителей живого общения

Если вам важна качественная аудио– и видеосвязь, стоит присмотреться к Imo. Это приложение создала команда программистов, стоявших у истоков Google, а сейчас им владеет американская компания PageBites. Несмотря на наличие рекламы, сервис предлагает интересные функции, такие как VoiceClub — тематические комнаты для голосового общения, напоминающие популярный некогда Clubhouse. Кроме того, здесь можно публиковать истории, как в привычных мессенджерах.

Bip — турецкий переводчик в кармане

Мессенджер Bip, разработанный оператором Turkcell, уже давно зарекомендовал себя как надежная замена Telegram. Пользователи ценят его за широкий функционал:

  • Групповые видеозвонки до 15 человек;
  • Встроенный переводчик, поддерживающий более 100 языков;
  • "Секретные чаты" с исчезающими сообщениями;
  • Возможность создавать собственные мемы прямо в приложении.

iMessage — выбор владельцев Apple

Для тех, кто пользуется техникой Apple, самым логичным вариантом остается iMessage. Приложение глубоко интегрировано в систему и позволяет обмениваться не только текстом, но и тяжелыми файлами. Благодаря функции "Сообщения в облаке" вся переписка мгновенно синхронизируется между вашим iPhone, iPad и Mac, что делает общение максимально бесшовным.

Mattermost — когда работа прежде всего

Для корпоративного общения идеально подходит Mattermost. Это серьезный инструмент с открытым исходным кодом, который заменяет зарубежные Slack и MS Teams. Главный плюс для компаний — возможность установить сервер на собственном оборудовании. Это гарантирует, что рабочие файлы и переписка останутся под полным контролем организации и не попадут к третьим лицам.

Как видим, выбор альтернатив достаточно широк, и каждая из них предлагает свои уникальные "фишки", которые могут сделать переход с Telegram менее болезненным.

Шоу-бизнес в Telegram

28 февраля 2026, 09:12
Фото: freepik.com
TechInsider✓ Надежный источник

