Вторник 3 марта

Вторник 3 марта
"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности

"Сережа просто уделал Губина": лидер "Руки Вверх!" ответил на дерзкие оскорбления о профнепригодности
662

Смелая пародия на собственный хит стала самым обсуждаемым событием в шоу-бизнесе после резких высказываний о дефектах речи и лишнем весе.

Андрей Губин, чьи хиты "Ночь" и "Зима-холода" когда-то знала вся страна, вновь оказался в центре внимания после большого интервью Ксении Собчак. Певец решил откровенно высказаться о состоянии современного шоу-бизнеса, но под самый жесткий удар попал его давний коллега по сцене — лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков.

"Шепелявый позор"

В беседе с Собчак Андрей Губин не стал подбирать мягких слов. Он прямо заявил, что считает выступления Жукова настоящим позором для российской эстрады. Главными претензиями артиста стали проблемы с дикцией коллеги и его лишний вес. Губин признался, что искренне не понимает, как публика может нормально воспринимать подобное исполнение.

Певец назвал Сергея Жукова "шепелявым позором" и подчеркнул, что на его месте ни за что не стал бы выходить на сцену с таким дефектом речи. При этом Андрей все же нашел слова признания для Жукова как для автора, назвав его талантливым композитором, но как вокалиста он его полностью обесценил.

Ответная реакция

Сергей Жуков не стал ввязываться в серьезную перепалку, а ответил обидчику в своем фирменном стиле — с мощной долей самоиронии. Он записал видео, в котором переделал свой знаменитый хит про Алешку. В новой версии лидер "Руки Вверх!" намеренно и сильно шепелявит, воспевая собственную "профнепригодность", о которой так эмоционально рассуждал Губин.

Этот ход вызвал настоящий взрыв в комментариях под видео.

"Сережа просто уделал Губина", — пишут восторженные фанаты, отмечая, что артист проявил блестящее чувство юмора.

Многие посчитали, что такая реакция — лучший способ поставить критика на место, превратив оскорбления в повод для шутки и дополнительного пиара.

З — зависть или горькая правда?

Мнения интернет-пользователей традиционно разделились. Пока одни восхищаются Жуковым и пишут "Браво, Сережа!", другие усматривают в словах Губина долю истины.

"Ну, хоть кто-то ему правду в глаза сказал", — отмечают сторонники Андрея.

Некоторые и вовсе посчитали, что за резкими выпадами Губина стоит обычная человеческая зависть к более успешному и востребованному коллеге.

Тем не менее большинство комментаторов поддержали лидера "Руки Вверх!", назвав его ответ "шикарной юморной рекламой". Пока одни спорят о дикции и лишнем весе, "караван идет", а Жуков продолжает собирать стадионы, доказывая, что народная любовь порой важнее идеального произношения букв.

3 марта 2026, 13:31
Сергей Жуков. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
