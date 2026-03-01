"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные

Многие привыкли заводить будильник на раннее утро в будни, чтобы в субботу и воскресенье проспать до обеда, не подозревая о страшных последствиях для интеллекта.



Специалисты бьют тревогу: популярная привычка менять график сна в зависимости от дня недели наносит сокрушительный удар по организму. Это явление ученые называют социальным джетлагом. Согласно масштабному исследованию, опубликованному в научном журнале Sleep, такой режим имитирует для тела состояние бесконечных перелетов через несколько часовых поясов.

Разрушение мозга начинается с выходных

Особенно уязвимыми перед этой привычкой оказались подростки — у каждого третьего из-за нестабильного графика серьезно замедляется развитие мозга. Под удар попадают зоны, которые отвечают за эмоции, социальное общение и способность получать удовольствие. Однако для взрослых последствия не менее трагичны.

Как рассказал врач-сомнолог и кандидат медицинских наук Дмитрий Яковлев, резкая разбалансировка биологических ритмов провоцирует развитие хронической бессонницы. Это состояние нередко становится фундаментом для глубокой депрессии и проблем с лишним весом. Но самая главная угроза скрыта в механизме очистки нашего организма.

Почему "такой сон приводит к слабоумию"

Врачи прямо заявляют, что "такой сон приводит к слабоумию" из-за сбоев в работе лимфатической системы мозга. В нормальном состоянии эта система работает как мощный фильтр, который очищает ткани от скопившихся за день токсинов. Когда режим сна постоянно сбивается, система перестает справляться со своими обязанностями.

В результате вредные вещества остаются внутри, что становится прямым путем к развитию болезни Альцгеймера. Эксперт подчеркивает: попытка отоспаться в воскресенье "за всю неделю" — это опасная иллюзия. Мозг просто не успевает полностью восстановиться, если пять дней подряд он испытывал дефицит отдыха, а затем получил избыточную нагрузку долгим сном.

Как найти свою формулу здоровья

Чтобы защитить мозг от преждевременного разрушения, сомнологи рекомендуют соблюдать строгий режим. Лучший вариант для организма — ложиться и вставать в одно и то же время и в рабочие, и в выходные дни. В среднем человеку требуется от 7 до 9 часов качественного отдыха, но точная цифра всегда индивидуальна.

Понять свою физиологическую норму проще всего во время отпуска. Если ложиться спать в фиксированный час, через некоторое время организм сам начнет просыпаться в комфортный момент без помощи будильника. Именно этот естественный ритм стоит взять за основу, чтобы сохранить ясность ума на долгие годы.