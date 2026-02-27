Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах

Столица превратилась в огромную экосистему взаимопомощи, где тысячи организаций ежедневно решают сложнейшие задачи ради благополучия горожан.



Некоммерческие организации стали для города незаменимыми партнерами. Сегодня в Москве зарегистрировано более 30 тысяч НКО, и почти каждая третья из них занимается социально значимыми проектами. Они дополняют государственную помощь, предлагая "индивидуальные решения и уникальные услуги" для тех, кто нуждается в особом внимании: от многодетных семей и людей с инвалидностью до бездомных животных и участников СВО.

Почему столица лидирует в рейтингах добра

Москва официально признана лидером по развитию благотворительности в стране. Город ежегодно возглавляет рейтинг "Регион-НКО", подтверждая статус самого эффективного субъекта РФ в этой сфере. Это стало возможным благодаря системному подходу: НКО получают не только деньги, но и помещения, знания и информационную поддержку.

Для работы активистов создана целая сеть коворкинг-центров — это 13 площадок во всех округах Москвы. В 2025 году их услугами воспользовались 170 тысяч человек, что в полтора раза больше показателей прошлого года. Кроме того, социально ориентированные организации могут арендовать городские помещения по льготной ставке всего 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.

Миллионы на добрые дела

Финансовая поддержка остается одним из главных инструментов развития сектора. Ежегодно проводится Конкурс грантов Мэра Москвы с общим бюджетом 600 миллионов рублей. За все время город поддержал более 3,8 тысячи инициатив.

Среди победителей 2025 года — жизненно важные проекты. Например, гранты получили Фонд борьбы с инсультом ОРБИ, программы психологической помощи для жен участников СВО и проекты фондов "Вера" и "Кораблик". Еще 400 миллионов рублей ежегодно распределяется в рамках программы "Москва — добрый город". Большинство этих средств идет на помощь людям с особенностями здоровья и поддержку многодетных семей.

Благотворительность в смартфоне и уникальный маркетплейс

Помогать стало проще благодаря цифровым сервисам. На портале mos.ru работает Благотворительный сервис, объединяющий более 100 проверенных фондов. С момента запуска в 2020 году москвичи направили через него на добрые дела более 290 миллионов рублей.

Еще одна гордость столицы — первый в России государственный социальный маркетплейс "Москва — добрый город". Это онлайн-площадка, где можно купить изделия, созданные руками людей с инвалидностью. Сегодня в каталоге представлено 1,7 тысячи товаров, а общий объем продаж за время работы проекта достиг почти 100 миллионов рублей. Вырученные деньги идут на оплату труда мастеров и развитие инклюзивных мастерских.

Такой комплексный подход позволяет НКО не просто выживать, а масштабировать свои добрые инициативы, делая жизнь в мегаполисе человечнее и теплее.