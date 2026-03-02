Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов"

Популярная формула успеха "кто рано встает, тот больше достигает" оказалась серьезной биологической ошибкой, которая может стоить человеку здоровья.



В книгах по саморазвитию и соцсетях часто пропагандируют идею: чтобы стать успешным, нужно просыпаться на рассвете. Однако научные данные, опубликованные изданием RidLife, рисуют совсем другую картину. Для миллионов людей ранний подъем — это не путь к богатству, а настоящий удар по организму. Оказывается, за нашу бодрость отвечают гены, и бороться с ними бесполезно.

Ловушка хронотипа

У каждого человека есть свой хронотип — это врожденные биологические часы. Именно они определяют, когда мы чувствуем прилив сил, а когда — сонливость. Большинство людей находятся где-то посередине между крайними "жаворонками" и "совами", но современный мир упорно заставляет всех жить по утреннему графику.

Если вы по природе "сова", то попытка встать пораньше не сделает вас продуктивнее. Наоборот, концентрация упадет, а настроение испортится. Ученые предупреждают: хронотип практически не поддается корректировке, и попытка его "сломать" приводит к накоплению дефицита сна.

Опасность социального джетлага

Разрыв между биологическими часами и требованиями общества получил название "социальный джетлаг". Это состояние крайне опасно. Исследования подтверждают, что жизнь вразрез со своими ритмами напрямую ведет к:

ухудшению обмена веществ и ожирению;

повышенному риску диабета;

развитию гипертонии и болезней сердца.

Мнимая успешность "жаворонков" объясняется просто: наш мир подстроен под их график. Им легче сохранять продуктивность, потому что их биоритмы совпадают с режимом офисов и школ.

Как найти свой идеальный час

Вместо того чтобы изматывать себя будильниками, специалисты советуют прислушаться к своему телу. В ходе недавних исследований было наконец названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов". Чтобы его определить, ученые рекомендуют понаблюдать за собой в свободные от обязательств дни — например, во время отпуска.

Идеальным временем считается тот момент, когда ваш организм просыпается самостоятельно, без посторонней помощи и звонков будильника. Если в отпуске вы стабильно открываете глаза в 7 утра — вы "жаворонок". Если ваш естественный подъем происходит в 10 утра или позже — вы "сова". Именно этот график является самым здоровым и продуктивным конкретно для вашего организма.

Специалисты рекомендуют не бороться с природой, а по возможности выстраивать распорядок дня вокруг этих личных биологических часов. Ранее ученые уже доказали, что такие ритмы напрямую влияют на работу мышц, метаболизм и даже на общую скорость старения организма.