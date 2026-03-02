Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов"

Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Понедельник 2 марта

17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа 14:31В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки 14:18Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах 14:09Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений 13:33"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза 10:54"Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги 09:37Ксения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева 02:46"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость 19:11Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой" 17:15"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей 15:33Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса 13:31"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья 13:29Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап 10:43Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка 09:09Осиротели культовые сериалы: звезда "Бригады" и "Склифосовского" скоропостижно покинул этот мир 00:24Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька 18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах 16:58Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 14:28Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине 13:26"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год 11:01Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго 09:32Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 03:25День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 20:10Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 18:35Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие 16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов"

Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов"
89

Популярная формула успеха "кто рано встает, тот больше достигает" оказалась серьезной биологической ошибкой, которая может стоить человеку здоровья.

В книгах по саморазвитию и соцсетях часто пропагандируют идею: чтобы стать успешным, нужно просыпаться на рассвете. Однако научные данные, опубликованные изданием RidLife, рисуют совсем другую картину. Для миллионов людей ранний подъем — это не путь к богатству, а настоящий удар по организму. Оказывается, за нашу бодрость отвечают гены, и бороться с ними бесполезно.

Ловушка хронотипа

У каждого человека есть свой хронотип — это врожденные биологические часы. Именно они определяют, когда мы чувствуем прилив сил, а когда — сонливость. Большинство людей находятся где-то посередине между крайними "жаворонками" и "совами", но современный мир упорно заставляет всех жить по утреннему графику.

Если вы по природе "сова", то попытка встать пораньше не сделает вас продуктивнее. Наоборот, концентрация упадет, а настроение испортится. Ученые предупреждают: хронотип практически не поддается корректировке, и попытка его "сломать" приводит к накоплению дефицита сна.

Опасность социального джетлага

Разрыв между биологическими часами и требованиями общества получил название "социальный джетлаг". Это состояние крайне опасно. Исследования подтверждают, что жизнь вразрез со своими ритмами напрямую ведет к:

  • ухудшению обмена веществ и ожирению;
  • повышенному риску диабета;
  • развитию гипертонии и болезней сердца.

Мнимая успешность "жаворонков" объясняется просто: наш мир подстроен под их график. Им легче сохранять продуктивность, потому что их биоритмы совпадают с режимом офисов и школ.

Как найти свой идеальный час

Вместо того чтобы изматывать себя будильниками, специалисты советуют прислушаться к своему телу. В ходе недавних исследований было наконец названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов". Чтобы его определить, ученые рекомендуют понаблюдать за собой в свободные от обязательств дни — например, во время отпуска.

Идеальным временем считается тот момент, когда ваш организм просыпается самостоятельно, без посторонней помощи и звонков будильника. Если в отпуске вы стабильно открываете глаза в 7 утра — вы "жаворонок". Если ваш естественный подъем происходит в 10 утра или позже — вы "сова". Именно этот график является самым здоровым и продуктивным конкретно для вашего организма.

Специалисты рекомендуют не бороться с природой, а по возможности выстраивать распорядок дня вокруг этих личных биологических часов. Ранее ученые уже доказали, что такие ритмы напрямую влияют на работу мышц, метаболизм и даже на общую скорость старения организма.

Шоу-бизнес в Telegram

2 марта 2026, 17:45
Фото: freepik.com
RidLife✓ Надежный источник

По теме

"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные

Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года

"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене

"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене
Народный артист России признался, что ради сильного впечатления публики готов идти на самые пугающие эксперименты, которые вызывают у зала оторопь. В рамках Зимнего фестиваля искусств в Сочи прошла громкая премьера спектакля "Бедные люди", где Евгений Миронов вновь обратился к творчеству Достоевского.

"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку

"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку
Неожиданная вспышка гнева популярной актрисы во время попытки взять у нее интервью стала главной темой обсуждения среди ее многочисленных подписчиков. Мария Голубкина в последнее время все чаще отдает предпочтение социальным сетям, а не традиционным медиа.

Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра

Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра
Где сейчас семья юмориста, пока неизвестно. Новости о ракетных ударах и атаках беспилотников на Ближнем Востоке застали звездное семейство врасплох.

Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир

Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир
Печальная новость пришла из мира искусства и литературы. На 84-м году жизни завершил свой земной путь Гарри Борисович Гордон.

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением
Появление легендарной певицы в сети после долгого отсутствия вызвало бурю эмоций у ее многомиллионной аудитории. Несмотря на смену места жительства и почтенный возраст, Алла Пугачева продолжает соблюдать ритуалы, которые сама же и придумала много десятилетий назад.

Выбор читателей

02/03ПндБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 02/03ПндСтало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 02/03ПндНевосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 01/03ВскСердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 01/03ВскЭнергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 02/03Пнд"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку