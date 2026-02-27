"Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги

Вопрос использования тонировки на передних стеклах автомобилей остается одним из самых обсуждаемых среди водителей на протяжении многих лет. Сейчас за слишком сильное затемнение полагаются штрафы, однако в Государственной думе считают, что нынешний подход давно себя исчерпал и требует радикального пересмотра.
Почему штрафы перестали работать
С предложением узаконить тонировку выступил депутат Алексей Нечаев. По его словам, действующая система запретов практически не дает нужного результата. На дорогах по-прежнему огромное количество машин с темными стеклами, а водители воспринимают наказание лишь как досадную, но необязательную формальность.
Парламентарий подчеркнул, что многие автомобилисты просто оплачивают штрафы и продолжают ездить в привычном режиме, не снимая пленку. Это создает ситуацию, когда закон существует только на бумаге, а на деле не исполняется.
"Не понты", а комфорт
Основной аргумент в пользу легализации заключается в практичности. Депутат уверен, что для большинства людей темные стекла — это не способ выделиться, а жизненная необходимость в жаркий сезон.
"Тонировка – это не понты, а защита от жары", – отметил Алексей Нечаев.
Он пояснил, что в солнечные дни салон автомобиля сильно перегревается, что негативно сказывается на самочувствии водителя и работе кондиционера. Затемнение помогает поддерживать комфортную температуру внутри машины.
Выгода для бюджета и мировой опыт
Вместо бесполезной борьбы с водителями чиновник предложил государству пойти по пути прагматизма. По его мнению, если есть спрос, то его можно направить в легальное русло с пользой для казны.
Алексей Нечаев задался вопросом: почему нельзя разрешить тонировку за небольшой сбор в адекватных пределах? Он напомнил, что такая практика успешно применяется во многих странах мира. Там водители платят фиксированный налог или пошлину, получают официальное разрешение и спокойно пользуются тонировкой, не опасаясь претензий со стороны полиции. При этом, как показывает международный опыт, проблем с безопасностью дорожного движения в таких государствах не возникает.