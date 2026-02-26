Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка

Внезапный удар стихии поставил под угрозу международные гастроли артистки, заставив ее принимать отчаянные меры ради спасения своей карьеры.



Кристина Орбакайте уже несколько лет живет в США вместе со своей семьей. В Нью-Йорке у нее налажен привычный быт: муж занимается бизнесом, а 13-летняя дочь Клавдия посещает местную школу. Однако работа певицы по-прежнему связана с гастролями по всему миру, и именно это стало причиной драматических событий, развернувшихся на днях.

Снежный плен и угроза срыва

Накануне на Нью-Йорк обрушился мощнейший снегопад, который парализовал движение в мегаполисе и привел к массовой отмене авиарейсов. Ситуация стала критической, так как у артистки на 26 февраля запланирован большой концерт в Лондоне. Оказавшаяся в ловушке Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка, чтобы не сорвать выступление и не подвести европейских зрителей.

Поначалу певица впала в настоящую панику, понимая, что вылететь из заваленного снегом города практически невозможно. Однако вместе с мужем она быстро нашла выход из сложившейся ситуации, решив выбираться из штата окольными путями.

Спасительный рейс из Вашингтона

Супруги приняли решение экстренно выехать на автомобиле в соседний Вашингтон. Расчет оказался верным: в столице США погода была летной и светило солнце. Благополучно добравшись до работающего аэропорта, дочь Пугачевой поделилась радостью со своими подписчиками в блоге.

"Тут просто весна, солнышко. В итоге мы взяли время с запасом, приехали пораньше и решили прогуляться. Мы в аэропорту, успеваем", — рассказала звезда.

Пара смогла вовремя сесть на самолет до Лондона, оставив стихийное бедствие позади.

Дочь осталась в засыпанном мегаполисе

Однако внимание общественности привлекла одна важная деталь: свою дочь Клавдию супруги с собой не взяли. Внучка Аллы Пугачевой осталась в Нью-Йорке, который в этот момент продолжало засыпать снегом. Это вызвало волну критики в адрес певицы — многие посчитали, что оставлять 13-летнего ребенка в городе, охваченном стихией, было слишком рискованно.

Основной причиной такого решения стала учеба: девочка посещает занятия в американской школе и не может их пропускать. Вероятнее всего, на время отсутствия родителей с Клавой осталась няня, хотя Орбакайте никогда официально не подтверждала наличие помощников в доме. Тем не менее, ради возможности выйти на сцену артистке пришлось пойти на серьезные жертвы и временную разлуку с ребенком.