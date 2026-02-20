Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной

Зрители вечернего эфира станут свидетелями беспрецедентной эмоциональной вспышки председателя жюри, которую не смогли или не захотели скрыть даже монтажеры анонса.



Громкая премьера сезона — запуск специального формата шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" — еще до выхода в эфир обросла слухами о серьезном конфликте на съемочной площадке. Судя по кадрам, которые попали в сеть накануне большого финала дня, Сергей Лазарев не смог сдержать своего негодования после выступления одного из коллективов. Как сообщает издание "СтарХит", поводом для резкого "наезда" стало не только качество вокала, но и вызывающее поведение конкурсантов по отношению к легенде эстрады.

Провокация в прямом эфире

Все началось с того, что один из коллективов вышел на сцену с настроем, который Лазарев моментально считал как враждебный. Еще до того, как судьи успели выставить оценки, атмосфера в студии накалилась до предела. Председатель сотни экспертов обратил внимание, что артисты ведут себя слишком самоуверенно и даже с некоторой претензией к окружающим. Однако главной точкой кипения стала реакция музыкантов на слова Надежды Бабкиной, которая присутствовала в выпуске в качестве звездного гостя.

Заметив, что новички слушают замечания народной артистки с явным пренебрежением, Лазарев буквально сорвался. Он напомнил дерзким конкурсантам, что перед ними стоит человек, чей авторитет в индустрии неоспорим. По мнению Сергея, молодые артисты обязаны впитывать каждое слово таких мастеров, а не демонстрировать свой характер.

"Нельзя так! Потому что эти люди добились гораздо большего, и они вас многому могут научить!" — эмоционально отрезал певец, чьи слова сегодня вечером услышит вся страна.

Грязный звук и странный имидж

Но заступничеством за Бабкину Лазарев не ограничился. Как стало известно из анонса, музыкант подверг жесткой критике саму подготовку коллектива к выходу. Его возмутило буквально все: от выбора сценических костюмов до технической реализации номера. Сергей, который всегда славился своим перфекционизмом и трепетным отношением к звуку, признался, что услышанное его шокировало в плохом смысле этого слова.

Артист не стал подбирать мягких эпитетов, назвав звуковое сопровождение выступления "необработанным". В какой-то момент Лазарев даже засомневался в серьезности намерений группы, прямо спросив: "Я все время говорил про себя: «Я не понимаю, они стебетесь?»". Для лидера жюри такое отношение к сцене выглядит как личное оскорбление, и он не побоялся высказать это в лицо участникам, не дожидаясь финала программы.

Что осталось за кадром

Пока поклонники шоу гадают, чем закончится эта перепалка, эксперты отмечают, что подобная жесткость Лазарева вполне оправдана. В новом формате проекта, где соревнуются целые хоры, планка требований поднята на невероятную высоту. Любая фальшь — как в голосе, так и в поведении — моментально карается потерей голосов на "стене".

Вечерний выпуск обещает стать одним из самых обсуждаемых в сезоне именно благодаря этой стычке. Смогут ли участники найти достойный ответ или публичный разнос от Лазарева станет для них роковым, зрители узнают совсем скоро. Ясно одно: защита чести Надежды Бабкиной стала для Сергея принципиальным моментом, который задал тон всему дебютному эпизоду.