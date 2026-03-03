Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара

Ночное нападение на военные объекты вблизи Лимасола поставило под угрозу безопасность знаменитой семьи, вынужденной искать способы спасения в условиях реальной опасности.



Ситуация на Ближнем Востоке приняла неожиданный оборот, затронув территорию Кипра, которую многие считали безопасной гаванью. Главной целью атаки Ирана стала британская авиабаза Акротири, расположенная в непосредственной близости от Лимасола. Именно в этом городе в последние годы обосновалась Алла Пугачева вместе с детьми.

Ночь громких взрывов

Минувшая ночь выдалась для жителей острова крайне тревожной. Как сообщают очевидцы, звуки мощных взрывов были отчетливо слышны в жилых кварталах. По информации "Вечерней Москвы", 1 марта Иран выпустил две ракеты в направлении острова, где дислоцированы британские военные объекты.

Ситуация осложняется тем, что в Лимасоле практически отсутствуют общественные укрытия. Местные жители с тревогой отмечают, что в городе попросту нет бомбоубежищ, поэтому в случае повторения ударов гражданское население остается практически беззащитным перед угрозой с воздуха.

Кроме того авиасообщение с островом полностью прервано. Покинуть территорию теперь можно только на пароме, что значительно усложняет любые планы по экстренному отъезду. Сама Алла Борисовна уже более суток не выходит на связь со своими подписчиками и не публикует новых постов, что порождает массу слухов о ее текущем состоянии.



Вилла за миллионы евро под угрозой

Певица проживает в элитном особняке на закрытой территории, стоимость которого эксперты оценивают примерно в четыре миллиона евро. Кроме того, по данным СМИ, в распоряжении артистки находится роскошный пентхаус площадью более тысячи квадратных метров в районе Неаполис. Ходят слухи, что этот объект недвижимости певица уже выставила на продажу за внушительные 18 миллионов евро.

Однако в условиях начавшегося военного конфликта элитная недвижимость превращается из актива в зону риска. Учитывая, что авиабаза Акротири является стратегически важным объектом для британских военных, Лимасол может и дальше оставаться в зоне потенциальных ударов.