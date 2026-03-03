Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Вторник 3 марта

11:30Названы три лучшие зубные щетки по мнению россиян: опубликован народный рейтинг от Клео.ру 10:51Мужчины назвали главные "тревожные звоночки" в поведении женщин: сразу бежать 09:56Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара 02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов"
Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара

Бомбоубежищ нет: Алла Пугачева оказалась в ловушке на Кипре после ракетного удара
789

Ночное нападение на военные объекты вблизи Лимасола поставило под угрозу безопасность знаменитой семьи, вынужденной искать способы спасения в условиях реальной опасности.

Ситуация на Ближнем Востоке приняла неожиданный оборот, затронув территорию Кипра, которую многие считали безопасной гаванью. Главной целью атаки Ирана стала британская авиабаза Акротири, расположенная в непосредственной близости от Лимасола. Именно в этом городе в последние годы обосновалась Алла Пугачева вместе с детьми.

Ночь громких взрывов

Минувшая ночь выдалась для жителей острова крайне тревожной. Как сообщают очевидцы, звуки мощных взрывов были отчетливо слышны в жилых кварталах. По информации "Вечерней Москвы", 1 марта Иран выпустил две ракеты в направлении острова, где дислоцированы британские военные объекты.

Ситуация осложняется тем, что в Лимасоле практически отсутствуют общественные укрытия. Местные жители с тревогой отмечают, что в городе попросту нет бомбоубежищ, поэтому в случае повторения ударов гражданское население остается практически беззащитным перед угрозой с воздуха.

Кроме того авиасообщение с островом полностью прервано. Покинуть территорию теперь можно только на пароме, что значительно усложняет любые планы по экстренному отъезду. Сама Алла Борисовна уже более суток не выходит на связь со своими подписчиками и не публикует новых постов, что порождает массу слухов о ее текущем состоянии.

Вилла за миллионы евро под угрозой

Певица проживает в элитном особняке на закрытой территории, стоимость которого эксперты оценивают примерно в четыре миллиона евро. Кроме того, по данным СМИ, в распоряжении артистки находится роскошный пентхаус площадью более тысячи квадратных метров в районе Неаполис. Ходят слухи, что этот объект недвижимости певица уже выставила на продажу за внушительные 18 миллионов евро.

Однако в условиях начавшегося военного конфликта элитная недвижимость превращается из актива в зону риска. Учитывая, что авиабаза Акротири является стратегически важным объектом для британских военных, Лимасол может и дальше оставаться в зоне потенциальных ударов.

3 марта 2026, 09:56
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Вечерняя Москва"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

