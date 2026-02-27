Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений

Грандиозный проект по модернизации затронет сразу несколько районов столицы и сделает ежедневные поездки горожан принципиально иными.



В ближайшие годы Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги (МЖД) ждет глобальная трансформация. Как сообщил в своем канале в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин, столица поможет модернизировать 10 ключевых станций. Работы, которые планируется провести в 2026–2027 годах, сделают поездки комфортнее для огромного количества людей, ведь этими маршрутами ежедневно пользуются более 440 тысяч человек.

Какие станции попали в список

Проект обновления реализуется правительством Москвы совместно с АО "Центральная ППК". В список на модернизацию вошли самые востребованные остановочные пункты:

На Ярославском направлении: Маленковская, Яуза, Лосиноостровская и Лось.

На Павелецком направлении: Бирюлево-Товарная, Чертаново, Варшавская, Нагатинская, Тульская и Дербеневская.

После завершения работ транспортное обслуживание улучшится более чем для миллиона жителей прилегающих районов. Станции станут не просто точками посадки в поезд, а полноценными современными транспортными узлами.

Новые стандарты

Главная цель модернизации — привести инфраструктуру к единым стандартам московского транспорта. По словам мэра, на станциях появятся навесы во всю длину платформ, которые защитят пассажиров от дождя и снега. Также обновят входные группы, заменят турникеты и установят понятную навигацию с улучшенным освещением.

Важной частью проекта станет интеграция станций в единую систему города. Пересадки на другие виды транспорта станут максимально быстрыми и удобными. Например, остановки автобусов и электробусов перенесут ближе к входам на станции, чтобы пассажиры могли тратить минимум времени на путь от поезда до наземного транспорта.

Комфорт за пределами платформы

Благоустройство не ограничится только территорией РЖД. Город планирует обновить тротуары и создать удобные маршруты для пешеходов, а также для тех, кто передвигается на велосипедах и самокатах. В местах, где раньше было сложно перейти дорогу, появятся безопасные переходы.

Кроме того, специалисты оптимизируют схему движения на близлежащих улицах, чтобы подъезд к социальным объектам и станциям стал проще для всех участников дорожного движения.

Когда ждать новые поезда

Параллельно с обновлением платформ идет масштабная замена подвижного состава. На Ярославском направлении процесс уже запущен: сейчас там обновлено около 22 процентов поездов. К 2026 году планируется поставить еще не менее 11 современных составов, что увеличит долю новых поездов до 34 процентов.

Полностью завершить программу обновления поездов на Ярославском направлении планируют к 2030 году. Сразу после этого столичные власти приступят к масштабной замене составов на Павелецком направлении МЖД. Все эти меры, по прогнозам специалистов, приведут к дальнейшему росту популярности железнодорожного транспорта в Москве.