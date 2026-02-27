Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля
Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант
Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии
Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Пятница 27 февраля

Пятница 27 февраля

16:42 Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа
14:31 В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки
14:18 Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах
14:09 Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений
13:33 "Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза
10:54 "Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги
09:37 Ксения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева
02:46 "Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость
Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений

255

Грандиозный проект по модернизации затронет сразу несколько районов столицы и сделает ежедневные поездки горожан принципиально иными.

В ближайшие годы Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги (МЖД) ждет глобальная трансформация. Как сообщил в своем канале в мессенджере MAX мэр Москвы Сергей Собянин, столица поможет модернизировать 10 ключевых станций. Работы, которые планируется провести в 2026–2027 годах, сделают поездки комфортнее для огромного количества людей, ведь этими маршрутами ежедневно пользуются более 440 тысяч человек.

Какие станции попали в список

Проект обновления реализуется правительством Москвы совместно с АО "Центральная ППК". В список на модернизацию вошли самые востребованные остановочные пункты:

  • На Ярославском направлении: Маленковская, Яуза, Лосиноостровская и Лось.
  • На Павелецком направлении: Бирюлево-Товарная, Чертаново, Варшавская, Нагатинская, Тульская и Дербеневская.

После завершения работ транспортное обслуживание улучшится более чем для миллиона жителей прилегающих районов. Станции станут не просто точками посадки в поезд, а полноценными современными транспортными узлами.

Новые стандарты

Главная цель модернизации — привести инфраструктуру к единым стандартам московского транспорта. По словам мэра, на станциях появятся навесы во всю длину платформ, которые защитят пассажиров от дождя и снега. Также обновят входные группы, заменят турникеты и установят понятную навигацию с улучшенным освещением.

Важной частью проекта станет интеграция станций в единую систему города. Пересадки на другие виды транспорта станут максимально быстрыми и удобными. Например, остановки автобусов и электробусов перенесут ближе к входам на станции, чтобы пассажиры могли тратить минимум времени на путь от поезда до наземного транспорта.

Комфорт за пределами платформы

Благоустройство не ограничится только территорией РЖД. Город планирует обновить тротуары и создать удобные маршруты для пешеходов, а также для тех, кто передвигается на велосипедах и самокатах. В местах, где раньше было сложно перейти дорогу, появятся безопасные переходы.

Кроме того, специалисты оптимизируют схему движения на близлежащих улицах, чтобы подъезд к социальным объектам и станциям стал проще для всех участников дорожного движения.

Когда ждать новые поезда

Параллельно с обновлением платформ идет масштабная замена подвижного состава. На Ярославском направлении процесс уже запущен: сейчас там обновлено около 22 процентов поездов. К 2026 году планируется поставить еще не менее 11 современных составов, что увеличит долю новых поездов до 34 процентов.

Полностью завершить программу обновления поездов на Ярославском направлении планируют к 2030 году. Сразу после этого столичные власти приступят к масштабной замене составов на Павелецком направлении МЖД. Все эти меры, по прогнозам специалистов, приведут к дальнейшему росту популярности железнодорожного транспорта в Москве.

27 февраля 2026, 14:09
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Канал Мэра Москвы Сергея Собянина в мессенджере MAX

Сергей Семенович Собянин
мэр Москвы

В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки

Масштабная стратегия развития одной из важнейших территорий Подмосковья обещает жителям не только современный медицинский центр, но и тысячи новых вакансий на крупнейших предприятиях. Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой Можайского городского округа Денисом Мордвинцевым, на которой обсудили планы развития территории до 2027 года.

Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах

Столица превратилась в огромную экосистему взаимопомощи, где тысячи организаций ежедневно решают сложнейшие задачи ради благополучия горожан. Некоммерческие организации стали для города незаменимыми партнерами.

Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап

Завершена проходка тоннелей между станциями "Рублево-Архангельское" и "Липовая роща" Рублево-Архангельской линии метро, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в MAX. "Протяженность тоннелей 2,3 и 2,4 км.

Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с главой администрации президента Беларуси Дмитрием Крутым и чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Юрием Селиверстовым, на которой обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства. "Мы дорожим нашими дружескими, партнерскими, соседскими отношениями.

Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год

В столице утвердили грандиозный план развития транспорта, который включает в себя технологии будущего и радикальное обновление привычных маршрутов. Власти Москвы подвели итоги работы транспортной системы и наметили ключевые шаги на ближайшее время.

