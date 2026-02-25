Поклонники долгое время считали этот союз идеальным образцом верности, пока в сети не появились шокирующие подробности о переменах в жизни звездной семьи.



Новость о том, что пути звезды "Турецкого гамбита" Егора Бероева и наследницы знаменитой актерской династии Ксении Алферовой разошлись, стала достоянием общественности в начале этого года. На одной из кинопремьер 51-летняя актриса дала понять, что причиной краха их многолетнего союза могла стать неверность супруга.



"Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу", — призналась Ксения в беседе с журналистами.

Интересно, что у бывших супругов возникли разногласия даже по поводу даты расставания. 48-летний Бероев заявил в соцсетях, что их семьи не существует с 2022 года и он давно живет своей жизнью. Алферову такое заявление удивило — она отметила, что готова поспорить с хронологией событий, которая у каждого оказалась своя.

Пророчество Александра Абдулова

Несмотря на статус одной из самых красивых пар кино, в их истории и раньше случались кризисы. В 2008 году, во время участия в проекте "Ледниковый период", у Бероева случился бурный роман с фигуристкой Екатериной Гордеевой. Тогда Ксении удалось простить мужа и сохранить брак, буквально "отмолив" его в церкви, о чем позже вспоминала бабушка актрисы.

Однако продюсер Евгений Морозов в интервью "Комсомольской правде" вспомнил слова Александра Абдулова, который воспитывал Ксению как родную дочь. Еще после свадьбы пары легендарный актер предсказал, что этот союз не будет вечным. По его мнению, Егор был слишком зациклен на собственном "я", что рано или поздно должно было привести к разрыву.

Новая избранница и тайная церемония

Как стало известно от окружения артиста, Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после расставания с Ксенией Алферовой. Избранницей актера стала Анна Панкратова, выпускница хореографического колледжа Геннадия Ледяха. Их знакомство произошло на кастинге фильма "Кукла", который снимал Бероев. Картина выйдет в кинотеатрах 30 апреля.

История их встречи напоминает сюжет романтического кино: Егор просто открыл дверь балетного класса и сразу понял, что нашел свою главную героиню. Разница в возрасте между молодоженами составляет 27 лет. Сейчас Анна активно снимается в проектах мужа и строит карьеру в кино.

Что происходит с дочерью

Несмотря на личные драмы родителей, их общая дочь Дуня остается в центре внимания обоих. Ксения Алферова рассказывает, что девушка растет очень целеустремленной и ответственной. Сейчас она усердно готовится к поступлению в университет, выбирая фундаментальное образование.

По словам близких, Бероев продолжает поддерживать общение с дочерью. Сама же Ксения старается философски относиться к происходящему, цитируя классиков о том, что любовь нужно беречь как драгоценность, ведь однажды испорченное чувство может оставить след на всей последующей жизни.