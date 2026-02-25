Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после расставания с Ксенией Алферовой

Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Среда 25 февраля

18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах 16:58Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 14:28Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после расставания с Ксенией Алферовой 13:26"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год 11:01Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго 09:32Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 03:25День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 20:10Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 18:35Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие 16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 20:23Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 14:03Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 11:57От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 08:02Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 15:14Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 12:51Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 07:52Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 19:50Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 17:44Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 15:53Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 12:16За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта 09:27Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21:43Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после расставания с Ксенией Алферовой

Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после расставания с Ксенией Алферовой
693

Поклонники долгое время считали этот союз идеальным образцом верности, пока в сети не появились шокирующие подробности о переменах в жизни звездной семьи.

Новость о том, что пути звезды "Турецкого гамбита" Егора Бероева и наследницы знаменитой актерской династии Ксении Алферовой разошлись, стала достоянием общественности в начале этого года. На одной из кинопремьер 51-летняя актриса дала понять, что причиной краха их многолетнего союза могла стать неверность супруга.

"Я могу только за себя говорить, за свои чувства. Я человек верный. А вот за чужие чувства ничего говорить не могу", — призналась Ксения в беседе с журналистами.

Интересно, что у бывших супругов возникли разногласия даже по поводу даты расставания. 48-летний Бероев заявил в соцсетях, что их семьи не существует с 2022 года и он давно живет своей жизнью. Алферову такое заявление удивило — она отметила, что готова поспорить с хронологией событий, которая у каждого оказалась своя.

Пророчество Александра Абдулова

Несмотря на статус одной из самых красивых пар кино, в их истории и раньше случались кризисы. В 2008 году, во время участия в проекте "Ледниковый период", у Бероева случился бурный роман с фигуристкой Екатериной Гордеевой. Тогда Ксении удалось простить мужа и сохранить брак, буквально "отмолив" его в церкви, о чем позже вспоминала бабушка актрисы.

Однако продюсер Евгений Морозов в интервью "Комсомольской правде" вспомнил слова Александра Абдулова, который воспитывал Ксению как родную дочь. Еще после свадьбы пары легендарный актер предсказал, что этот союз не будет вечным. По его мнению, Егор был слишком зациклен на собственном "я", что рано или поздно должно было привести к разрыву.

Новая избранница и тайная церемония

Как стало известно от окружения артиста, Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после расставания с Ксенией Алферовой. Избранницей актера стала Анна Панкратова, выпускница хореографического колледжа Геннадия Ледяха. Их знакомство произошло на кастинге фильма "Кукла", который снимал Бероев. Картина выйдет в кинотеатрах 30 апреля.

История их встречи напоминает сюжет романтического кино: Егор просто открыл дверь балетного класса и сразу понял, что нашел свою главную героиню. Разница в возрасте между молодоженами составляет 27 лет. Сейчас Анна активно снимается в проектах мужа и строит карьеру в кино.

Что происходит с дочерью

Несмотря на личные драмы родителей, их общая дочь Дуня остается в центре внимания обоих. Ксения Алферова рассказывает, что девушка растет очень целеустремленной и ответственной. Сейчас она усердно готовится к поступлению в университет, выбирая фундаментальное образование.

По словам близких, Бероев продолжает поддерживать общение с дочерью. Сама же Ксения старается философски относиться к происходящему, цитируя классиков о том, что любовь нужно беречь как драгоценность, ведь однажды испорченное чувство может оставить след на всей последующей жизни.

Шоу-бизнес в Telegram

25 февраля 2026, 14:28
Егор Бероев. Фото: кадр из фильма "Война семей-2"
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Бероев вывел в свет Алферову в прозрачной одежде

Певица Алена Свиридова.
Павел Астахов с супругой.
Дирижер Владимир Спиваков.
Концерт состоялся на сцене Московского международного Дома музыки.
Актриса Елена Захарова.
Константин Андрикопулос с женой.
Актеры Егор Бероев и Ксения Алферова.

По теме

Алферова уличила во лжи Бероева: актриса сделала резкое заявление о расставании

Ксения Алферова покинула Россию после эмоционального признания Егора Бероева: Я уже давно живу своей жизнью

"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах

"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах
Привычный ритуал с надеванием синих полиэтиленовых чехлов при входе в медучреждение может уйти в прошлое из-за своей неэффективности и неочевидной пользы. В российских медицинских учреждениях назревают перемены в правилах гигиены, которые годами считались незыблемыми.

"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых

"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых
Попытка артиста удивить поклонников кадрами из зимней Швеции вызвала бурную реакцию в соцсетях, где его начали сравнивать с более дерзкими и энергичными коллегами. Иноагент Максим Галкин*, который в очередной раз бросил свою знаменитую супругу в одиночестве и сейчас активно гастролирует по Европе, решил сменить обстановку и отправился к берегам шведского озера Меларен.

Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"

Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"
Последние дни февраля в столице превратятся в настоящий марафон развлечений, который подготовили местные предприниматели для всех желающих. Проект "Зима в Москве" выходит на финишную прямую.

Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго

Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго
Британские ученые разработали первое в своем роде средство для лечения редкого заболевания, из-за которого кожа покрывается обесцвеченными пятнами. В Англии разработано первое в своем роде средство для лечения редкого нарушения пигментации кожи — витилиго.

Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение"

Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение"
В окружении Примадонны заговорили о ее скором визите в Москву, однако продюсеры уверены, что просто так вернуться ей не удастся. С тех пор как Алла Пугачева покинула Россию, слухи о ее возможном возвращении не утихают.

Выбор читателей

24/02ВтрСекрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 24/02Втр"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 23/02ПндСпрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 24/02ВтрНе убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 24/02ВтрКак уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 24/02ВтрПогряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир