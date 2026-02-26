Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

26 февраля
"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья

"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья
395

Судебные разбирательства и потеря огромной суммы денег привели к тому, что знаменитая исполнительница была вынуждена сменить элитный район на временное жилье под присмотром влиятельного друга.

Лариса Долина, оказавшаяся в эпицентре криминальной драмы, была вынуждена окончательно покинуть свое роскошное жилье в Хамовниках. Как сообщает издание KP.RU, после решения Верховного суда ключи от квартиры площадью 236 квадратных метров были переданы покупательнице Полине Лурье. Артистка, ставшая жертвой хитроумных аферистов, осталась и без привычного комфорта, и без 180 миллионов рублей, которые она собственноручно отдала мошенникам.

Почему звезда отказалась от прописки в Лефортово

Несмотря на потерю главной недвижимости, артистка не осталась на улице, хотя ее нынешний быт далек от прежнего размаха. У Ларисы Александровны есть двухкомнатная квартира в районе Лефортово, где она недавно официально зарегистрировалась. Однако переезжать в обычную пятиэтажку певица категорически отказалась, посчитав жилплощадь в 50 квадратных метров слишком тесной для своего статуса.

Пока звезда обживается в съемной квартире, ее окружение ищет способы вернуть ей былой уют и престиж. Известно, что у Долиной также есть загородный дом в Подмосковье, но для работы в столице ей жизненно необходимо иметь "базу" в черте города.

Обещание мецената и "своя крыша"

На помощь певице в этот критический момент пришел ее давний соратник — 62-летний бизнесмен и меценат Юрий Растегин. Ранее он уже подарил Долиной здание под джазовый клуб в центре Москвы, но теперь речь зашла о более насущном вопросе. В беседе с журналистами предприниматель намекнул, что скоро у артистки появится "своя крыша", причем благодаря масштабной поддержке состоятельных друзей.

Растегин подчеркнул, что Лариса Александровна пока запретила разглашать все детали готовящейся помощи, но заверил: влиятельные покровители не оставят ее в беде. По его словам, такие инициативы обсуждались и раньше, но певица до последнего надеялась на правосудие и не хотела принимать финансовую помощь для выкупа собственной квартиры.

Трагедия за маской железной дисциплины

Коллеги артистки отмечают, что за внешним образом "железной леди" скрывается очень хрупкий и ранимый человек. Промоутер Сергей Лавров вспоминает, как видел певицу плачущей за кулисами после семейных неурядиц, что резко контрастировало с ее безупречной профессиональной выдержкой и строгостью к коллективу.

История ее успеха, начавшаяся еще в семидесятых годах, всегда была сопряжена с преодолением трудностей. От озвучивания фильмов до триумфа с хитом "Погода в доме" — Долина ковала свою карьеру десятилетиями. Нынешний скандал стал очередным тяжелым испытанием на прочность, но верные друзья уверены, что талант и поддержка помогут легенде эстрады обрести новый дом и душевный покой.

26 февраля 2026, 13:31
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"КП"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Крутой, Долина и Басков погуляли на празднике у Судзиловской в пентхаусе за полтора миллиарда

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

