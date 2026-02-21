За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта

Даже небольшая зарослях популярного сорняка на частной территории теперь грозит владельцу разорительными санкциями со стороны государства.



Весна 2024 года принесет владельцам земельных участков не только долгожданное тепло, но и новые строгие обязательства перед законом. С 1 марта вступают в силу изменения в законодательстве, согласно которым борьба с опасной растительностью переходит из разряда рекомендаций в жесткую обязанность каждого собственника. Теперь запущенный огород может стать серьезной финансовой проблемой.

Почему обычный сорняк стал вне закона

Речь идет о борщевике Сосновского — растении, которое за десятилетия превратилось в настоящую экологическую катастрофу. Его сок под воздействием солнечного света вызывает тяжелейшие химические ожоги, а само растение стремительно захватывает новые территории, вытесняя полезные культуры. Теперь законодатели решили, что ответственность за распространение этого "агрессора" должны нести непосредственно владельцы земли.

Если раньше на сорняки за забором смотрели сквозь пальцы, то теперь за чистотой личных наделов будут следить гораздо строже.

Миллион за беспечность: как будут штрафовать

Многих дачников и землевладельцев шокировали цифры возможных взысканий. Согласно новым правилам, за это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: нововведения в законодательстве предполагают серьезную ответственность за бездействие.

Сумма штрафа напрямую зависит от статуса владельца и масштаба проблемы:

Для обычных граждан штрафы составят несколько тысяч рублей.

Для должностных лиц суммы будут в разы выше.

Самые крупные взыскания, достигающие миллиона рублей, грозят юридическим лицам и владельцам крупных коммерческих угодий.

Главный критерий для проверяющих — запущенность участка. Если борщевик цветет и размножается, а собственник не предпринимает никаких мер, штраф станет неизбежным.

Как обезопасить свой кошелек до начала сезона

Чтобы не столкнуться с санкциями, эксперты советуют начать проверку своих владений сразу после появления первых всходов. Важно помнить, что простая косьба борщевика не всегда эффективна, так как его корневая система крайне живуча.

Специалисты рекомендуют использовать комплексные методы: от выкапывания корней до обработки сертифицированными гербицидами. Владельцам запущенных участков стоит поторопиться, ведь с 1 марта контролирующие органы получат полное право выписывать протоколы, а незнание новых норм закона не освободит от необходимости платить по счетам.