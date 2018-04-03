Калужское шоссе полетело после реконструкции

Скорость движения на Калужском шоссе после реконструкции выросла на 20%. А количество автомобилей увеличилось более чем на 12 тысяч, заявили в группе компаний "АРКС", ведущей работы на этой трассе.
Американская знаменитость демонстрирует удивительные результаты
22-летняя девушка строит карьеру модели
Актриса посетила детский конкурс
Девушка гордится своей работой
Она опубликовала откровенные фото в футболке "Ювентуса"
"Ника" началась с минуты молчания
Студент исполнил мечту детства
Артист возмужал к 35 годам
Евгений гордился, что сам провел сложную операцию
Несмотря на годы актер отлично выглядит
Женщина приехала в Россию
Певица блистала и блестела
Пианистка попрощалась с легендарным актером
Телеведущую возмутил цинизм главы ЦБ