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Апрель 3, 2018
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Калужское шоссе полетело после реконструкции

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Скорость движения на Калужском шоссе после реконструкции выросла на 20%. А количество автомобилей увеличилось более чем на 12 тысяч, заявили в группе компаний "АРКС", ведущей работы на этой трассе.

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