Поведение американской спортсменки в самый драматичный момент выступления российской фаворитки вызвало бурю негодования у болельщиков по всему миру.



Олимпийский лед всегда был местом не только великих достижений, но и скрытых драм, которые порой попадают в объективы камер крупным планом. В центре нового обсуждения оказались представительница США Эмбер Гленн и наша фигуристка Аделия Петросян. Момент, запечатленный трансляцией сразу после неудачи россиянки, стал виральным и заставил фанатов гадать, была ли реакция соперницы случайностью или проявлением искреннего злорадства.

Ухмылка в прямом эфире

Сейчас в сети активно обсуждают этот инцидент, ведь странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом. Пока россиянка справлялась с последствиями неудачного элемента, камера выхватила лицо Гленн, на котором на мгновение появилась улыбка.

Мнения зрителей по этому поводу кардинально разделились. Часть аудитории уверена, что Эмбер просто заметила направленный на нее объектив и отреагировала на него автоматически. Однако другие увидели в этом жесте откровенное ликование из-за неудачи сильной конкурентки, которая могла претендовать на высокие баллы.

Поддержка "для избранных"

Внимательные болельщики заметили странную закономерность в поведении американки. Гленн была подчеркнуто дружелюбна ко всем участницам, активно поддерживала коллег и создавала образ максимально открытого человека. Но в случае с российской спортсменкой ситуация выглядела иначе.

Многие подчеркнули, что во время соревнований Гленн активно поддерживала практически всех участниц, за исключением Петросян. Этот контраст стал основной темой для критики в социальных сетях. Зрители уверены, что такое поведение недопустимо для профессионального спорта, где уважение к сопернику должно стоять на первом месте.

Холодное плечо для России

Комментаторы в интернете не скрывают своего разочарования поведением Эмбер. Многие сочли ее действия демонстративными и предвзятыми. В сети появилось множество постов, авторы которых пытаются понять причины такой холодности.

"Я удивилась, как холодна была Эмбер по отношению к Аделии! Она была дружелюбной и поддерживала всех остальных фигуристов, но определенно подставила Аделии свое холодное плечо. По крайней мере, так это выглядело на камере", — пишут возмущенные пользователи.

Теперь эксперты пытаются понять, является ли эта ситуация результатом личной неприязни или отражением общего настроения в мировом спорте, где политика все чаще выходит на первый план.