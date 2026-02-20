Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Пятница 20 февраля

17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом

Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом
667

Поведение американской спортсменки в самый драматичный момент выступления российской фаворитки вызвало бурю негодования у болельщиков по всему миру.

Олимпийский лед всегда был местом не только великих достижений, но и скрытых драм, которые порой попадают в объективы камер крупным планом. В центре нового обсуждения оказались представительница США Эмбер Гленн и наша фигуристка Аделия Петросян. Момент, запечатленный трансляцией сразу после неудачи россиянки, стал виральным и заставил фанатов гадать, была ли реакция соперницы случайностью или проявлением искреннего злорадства.

Ухмылка в прямом эфире

Сейчас в сети активно обсуждают этот инцидент, ведь странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом. Пока россиянка справлялась с последствиями неудачного элемента, камера выхватила лицо Гленн, на котором на мгновение появилась улыбка.

Мнения зрителей по этому поводу кардинально разделились. Часть аудитории уверена, что Эмбер просто заметила направленный на нее объектив и отреагировала на него автоматически. Однако другие увидели в этом жесте откровенное ликование из-за неудачи сильной конкурентки, которая могла претендовать на высокие баллы.

Поддержка "для избранных"

Внимательные болельщики заметили странную закономерность в поведении американки. Гленн была подчеркнуто дружелюбна ко всем участницам, активно поддерживала коллег и создавала образ максимально открытого человека. Но в случае с российской спортсменкой ситуация выглядела иначе.

Многие подчеркнули, что во время соревнований Гленн активно поддерживала практически всех участниц, за исключением Петросян. Этот контраст стал основной темой для критики в социальных сетях. Зрители уверены, что такое поведение недопустимо для профессионального спорта, где уважение к сопернику должно стоять на первом месте.

Холодное плечо для России

Комментаторы в интернете не скрывают своего разочарования поведением Эмбер. Многие сочли ее действия демонстративными и предвзятыми. В сети появилось множество постов, авторы которых пытаются понять причины такой холодности.

"Я удивилась, как холодна была Эмбер по отношению к Аделии! Она была дружелюбной и поддерживала всех остальных фигуристов, но определенно подставила Аделии свое холодное плечо. По крайней мере, так это выглядело на камере", — пишут возмущенные пользователи.

Теперь эксперты пытаются понять, является ли эта ситуация результатом личной неприязни или отражением общего настроения в мировом спорте, где политика все чаще выходит на первый план.

Шоу-бизнес в Telegram

20 февраля 2026, 17:02
Аделия Петросян. Фото: Youtube / @okkosportchannel
MAX / СтарХит✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Фигуристка Ирина Роднина удостоилась памятника при жизни

Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

По теме

"Фигурное катание уходит из моей жизни": Роман Костомаров сделал шокирующее признание о своем будущем

Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной

Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной
Зрители вечернего эфира станут свидетелями беспрецедентной эмоциональной вспышки председателя жюри, которую не смогли или не захотели скрыть даже монтажеры анонса. Громкая премьера сезона — запуск специального формата шоу "Ну-ка, все вместе! Хором!" — еще до выхода в эфир обросла слухами о серьезном конфликте на съемочной площадке.

Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех

Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех
Решение профильного ведомства в отношении народного артиста стало поводом для ироничных комментариев в сети. Министерство экологии и природопользования Московской области наконец вынесло вердикт по громкому делу о перекрытии береговой линии в элитном поселке.

ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте

ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте
Казалось бы, перепутать "солнце русской поэзии" и главного романтика кабаков невозможно. Но что, если мы уберем знакомые всем "белую березу" и "чудное мгновенье"? Мы со школы привыкли делить поэзию на строгую классику и чувственный имажинизм.

Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант

Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант
Трагический инцидент в спортивном зале оборвал жизнь одного из самых ярких и самобытных представителей современной отечественной сцены. О невосполнимой утрате для всей российской культуры стало известно в пятницу, 20 февраля.

Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы
Очередной вечерний выезд народной артистки закончился скандалом, который попал на камеры случайных очевидцев и вызвал бурю обсуждений. Инцидент произошел в среду вечером у здания Театра на Таганке, где Лариса Долина блистала в мюзикле "Суини Тодд".

Выбор читателей

18/02СрдВ Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19/02ЧтвПриготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 18/02СрдНе гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 20/02ПтнСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 19/02Чтв"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 19/02Чтв"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе