Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, как Венера повлияет на стабильные пары и есть ли шансы у одиноких знаков на судьбоносную встречу в период весеннего равноденствия.

В марте 2026 года планета любви и гармонии Венера окажется в чувственном знаке Рыб. Только 30 марта она перекочует в стабильного Тельца. Это значит, что в первый месяц весны каждый знак ожидает настоящая революция в личной жизни − причем перемены затронут как одиноких зодиаков, так и находящихся в семейных союзах.

Овен

Под влиянием Венеры свободные Овны станут невероятными восприимчивыми к чувствам и эмоциям. Вы будете максимально открыты для новых встреч – и Вселенная вознаградит судьбоносной встречей к концу марта. Семейным Овнам не помешает отказаться от иллюзий по поводу второй половинки, чтобы не испытать горького вкуса разочарования.

Телец

Одиноким Тельцам предстоит полностью отказаться от логики и расчетов, поскольку на первый план выйдут только чувства. Вы рискуете вступить в неожиданные романтические отношения. Занятые Тельцы услышат интересные откровения от своего партнера и даже задумаются о некоторых экспериментах в семейной жизни.

Близнецы

В результате влияния Венеры Близнецы в поиске будут готовы сразу к нескольким параллельным отношениям, что приведет к негативным последствиям. Не давайте никому ложных надежд и как можно скорее сделайте окончательный выбор. У занятых Близнецов намечается семейный кризис – самое время поговорить с партнером о новых решениях и идеях, чтобы освежить союз.

Рак

Ракам со свободным сердцем придется пережить самое волнующее любовное приключение. Это будет бурный, яркий, но кратковременный роман, за который не стоит цепляться и ждать от него большего. У семейных Раков наступает время для "неудобных" разговоров, от которых зависит благополучие пары.

Лев

Львам, ищущим новых впечатлений, стоит доверять интуиции. Именно она укажет на человека, который давно готов составить ваше счастье или даже стать целым миром. Семейные Львы окажутся во власти бушующей ревности – как можно быстрее вызывайте партнера на открытый диалог, но держите свои эмоции в узде.

Дева

Одиноких Дев привлечет в марте человек, который окажется полной противоположностью им самим. Предстоящая встреча рискует перевернуть все с ног на голову и внести сумбур в мысли, поэтому хорошо подумайте, готовы ли к подобной встряске и постоянным притиркам. В семейной жизни Девам не хватает внимания со стороны партнера, о чем лучше честно сказать вслух, а не копить обиду и раздражение.

Весы

Если Весы готовы к переменам на личном фронте, то они не заставят ждать. Счастье окажется очень близко и настигнет на дружеской встрече или в гостях у родственников. Только обязательно намекните понравившемуся человеку на то, что не против перемен. В семейном кругу Весов намечается серьезный конфликт – у вас накопилось слишком много претензий, которые необходимо донести партнеру в экологичном формате.

Скорпион

Скорпионы в марте окажутся в запутанном любовном треугольнике. Если не хотите быть "запасным аэродромом", выходите из отношений, несмотря на дурманящее влияние Венеры и желание обойти соперников. Семейные Скорпионы, не провоцируйте свою вторую половинку на дурные поступки, а лучше поищите вместе компромиссы.

Стрелец

Стрельцы, в марте вы найдете свое счастье с близким человеком. Присмотритесь к кругу старых друзей, а Венера поможет взглянуть на кого-то из знакомых людей совершенно под другим углом. Скорпионам в отношениях не помешает начать инвестировать в семью чуть больше и вдохновлять положительным примером.

Козерог

Консервативные и продуманные Козероги рискуют влюбиться в человека из другого города или другой страны. Сердцу не прикажешь, поэтому как бы вы ни старались вспомнить про разум и логику, готовьтесь к огромным переменам в жизни. Занятым знакам полезно начать искать в партнере больше достоинств, а не недостатков.

Водолей

Водолеи, одна ваша улыбка в адрес симпатичного прохожего – и начало ярким и романтичным отношениям положено! Не будьте так строги к себе и позвольте в свой адрес комплименты, заинтересованные взгляды и предложения о свиданиях. Состоящим в отношениях Водолеям понадобится много терпения, чтобы принять перемены, которые уже на пороге дома.

Рыбы

Романтическая Венера в вашем знаке, поэтому подарит в марте тысячу и одну возможность обрести счастье. Только не разменивайтесь на недолговременные, пусть и будоражащие кровь любовные приключения. Иначе можете вовремя не разглядеть тихую и спокойную любовь. Что касается семейных Рыб, то и им улыбнется удача – ваши отношения вот-вот переживут второй расцвет.