Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания

Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Суббота 28 февраля

13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа 14:31В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки 14:18Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах 14:09Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений 13:33"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза 10:54"Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги 09:37Ксения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева 02:46"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость 19:11Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой" 17:15"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей 15:33Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса 13:31"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья 13:29Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап 10:43Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка 09:09Осиротели культовые сериалы: звезда "Бригады" и "Склифосовского" скоропостижно покинул этот мир 00:24Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька 18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах 16:58Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 14:28Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине 13:26"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год 11:01Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго 09:32Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 03:25День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 20:10Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 18:35Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие 16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 20:23Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 14:03Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 11:57От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 08:02Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 15:14Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 12:51Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 07:52Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 19:50Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 17:44Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 15:53Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 12:16За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания

Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания
465

Шаманка и ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, как Венера повлияет на стабильные пары и есть ли шансы у одиноких знаков на судьбоносную встречу в период весеннего равноденствия.

В марте 2026 года планета любви и гармонии Венера окажется в чувственном знаке Рыб. Только 30 марта она перекочует в стабильного Тельца. Это значит, что в первый месяц весны каждый знак ожидает настоящая революция в личной жизни − причем перемены затронут как одиноких зодиаков, так и находящихся в семейных союзах.

Овен

Под влиянием Венеры свободные Овны станут невероятными восприимчивыми к чувствам и эмоциям. Вы будете максимально открыты для новых встреч – и Вселенная вознаградит судьбоносной встречей к концу марта. Семейным Овнам не помешает отказаться от иллюзий по поводу второй половинки, чтобы не испытать горького вкуса разочарования.

Телец

Одиноким Тельцам предстоит полностью отказаться от логики и расчетов, поскольку на первый план выйдут только чувства. Вы рискуете вступить в неожиданные романтические отношения. Занятые Тельцы услышат интересные откровения от своего партнера и даже задумаются о некоторых экспериментах в семейной жизни.

Близнецы

В результате влияния Венеры Близнецы в поиске будут готовы сразу к нескольким параллельным отношениям, что приведет к негативным последствиям. Не давайте никому ложных надежд и как можно скорее сделайте окончательный выбор. У занятых Близнецов намечается семейный кризис – самое время поговорить с партнером о новых решениях и идеях, чтобы освежить союз.

Рак

Ракам со свободным сердцем придется пережить самое волнующее любовное приключение. Это будет бурный, яркий, но кратковременный роман, за который не стоит цепляться и ждать от него большего. У семейных Раков наступает время для "неудобных" разговоров, от которых зависит благополучие пары.

Лев

Львам, ищущим новых впечатлений, стоит доверять интуиции. Именно она укажет на человека, который давно готов составить ваше счастье или даже стать целым миром. Семейные Львы окажутся во власти бушующей ревности – как можно быстрее вызывайте партнера на открытый диалог, но держите свои эмоции в узде.

Дева

Одиноких Дев привлечет в марте человек, который окажется полной противоположностью им самим. Предстоящая встреча рискует перевернуть все с ног на голову и внести сумбур в мысли, поэтому хорошо подумайте, готовы ли к подобной встряске и постоянным притиркам. В семейной жизни Девам не хватает внимания со стороны партнера, о чем лучше честно сказать вслух, а не копить обиду и раздражение.

Весы

Если Весы готовы к переменам на личном фронте, то они не заставят ждать. Счастье окажется очень близко и настигнет на дружеской встрече или в гостях у родственников. Только обязательно намекните понравившемуся человеку на то, что не против перемен. В семейном кругу Весов намечается серьезный конфликт – у вас накопилось слишком много претензий, которые необходимо донести партнеру в экологичном формате.

Скорпион

Скорпионы в марте окажутся в запутанном любовном треугольнике. Если не хотите быть "запасным аэродромом", выходите из отношений, несмотря на дурманящее влияние Венеры и желание обойти соперников. Семейные Скорпионы, не провоцируйте свою вторую половинку на дурные поступки, а лучше поищите вместе компромиссы.

Стрелец

Стрельцы, в марте вы найдете свое счастье с близким человеком. Присмотритесь к кругу старых друзей, а Венера поможет взглянуть на кого-то из знакомых людей совершенно под другим углом. Скорпионам в отношениях не помешает начать инвестировать в семью чуть больше и вдохновлять положительным примером.

Козерог

Консервативные и продуманные Козероги рискуют влюбиться в человека из другого города или другой страны. Сердцу не прикажешь, поэтому как бы вы ни старались вспомнить про разум и логику, готовьтесь к огромным переменам в жизни. Занятым знакам полезно начать искать в партнере больше достоинств, а не недостатков.

Водолей

Водолеи, одна ваша улыбка в адрес симпатичного прохожего – и начало ярким и романтичным отношениям положено! Не будьте так строги к себе и позвольте в свой адрес комплименты, заинтересованные взгляды и предложения о свиданиях. Состоящим в отношениях Водолеям понадобится много терпения, чтобы принять перемены, которые уже на пороге дома.

Рыбы

Романтическая Венера в вашем знаке, поэтому подарит в марте тысячу и одну возможность обрести счастье. Только не разменивайтесь на недолговременные, пусть и будоражащие кровь любовные приключения. Иначе можете вовремя не разглядеть тихую и спокойную любовь. Что касается семейных Рыб, то и им улыбнется удача – ваши отношения вот-вот переживут второй расцвет.

Шоу-бизнес в Telegram

28 февраля 2026, 13:44
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Гороскоп для женщин: как выбрать мужчину по знаку зодиака

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Nick White/moodboard/www.globallookpress.com
Фото: ZAM-Photography/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Elena Sikorskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com

По теме

Готовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака

Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения

Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения
Цифровой ландшафт страны стремительно меняется, заставляя миллионы людей искать безопасные и стабильные альтернативы привычным сервисам. После того как под блокировку попал WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), ограничения затронули и Telegram.

Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования

Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования
28 февраля – это не просто финал календарного сезона, а дата, пропитанная особыми запретами, которые могут определить ваше благополучие на всю предстоящую весну. В народном календаре этот день получил название Онисим Овчар.

Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля

Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля
Совсем скоро жители Земли станут свидетелями уникального астрономического события, которое повторится лишь спустя десятилетия. Последний день зимы готовит для любителей астрономии и просто романтиков невероятный сюрприз.

Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа

Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа
Неожиданное признание популярной певицы о предстоящей операции заставило поклонников и коллег гадать об истинных причинах ее внезапного обращения к врачам. Официально Анна Семенович сообщила, что ей предстоит хирургическое вмешательство на носовой перегородке.

"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза

"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза
Откровенное признание популярной артистки о судьбе ее наследника Никиты пролило свет на неожиданные перемены в жизни звездной семьи. Вопрос о том, помогает ли громкое имя родителей проложить дорогу в шоу-бизнес их детям, остается одним из самых острых в современной эстраде.

Выбор читателей

26/02ЧтвПрививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса 27/02Птн"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость 26/02ЧтвТайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой" 27/02ПтнКсения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева 26/02Чтв"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей 27/02Птн"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза