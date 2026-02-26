"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей

Масштабное исследование выявило неожиданный фактор, который может предопределить развитие опасного заболевания у ребенка задолго до его появления на свет.

Специалисты обратили внимание на проблему, которая раньше часто оставалась в тени обсуждений подготовки к родительству. Как сообщает издание RidLife, новые научные данные указывают на прямую связь между состоянием здоровья родителей и будущим их потомства. Речь идет о жировой болезни печени, которая в последние годы стремительно "молодеет".

Опасное наследство до зачатия

Исследователи проанализировали данные почти двух тысяч человек и пришли к тревожному выводу. Оказалось, что если у обоих родителей до начала беременности наблюдалось ожирение, то для их ребенка "вероятность выше в три раза" столкнуться с серьезным поражением печени уже к 24 годам.

Это заболевание, которое недавно переименовали в дисфункциональную стеатотическую болезнь печени, сегодня признано самым распространенным хроническим недугом этого органа в мире. Статистика поражает: оно затрагивает около 15% детей и более трети взрослого населения планеты.

Вклад отца и матери

Ученые детально изучили, как именно лишние килограммы влияют на метаболизм следующего поколения. В ходе работы учитывались рост, вес и окружность талии обоих родителей, а также их образ жизни. Выяснилось, что состояние здоровья отца играет в этом вопросе практически такую же важную роль, как и состояние матери.

Математика здоровья оказалась довольно простой, но суровой. Согласно результатам исследования, каждый дополнительный килограмм в индексе массы тела (ИМТ) матери увеличивает вероятность развития болезни печени у ребенка на 10%. Лишний вес отца повышает этот риск на 9%. Таким образом, ответственность за метаболическое благополучие будущего человека лежит на обоих родителях в равной степени.

Печальные итоги к 24 годам

К моменту достижения 24-летнего возраста диагноз подтвердился у каждого десятого участника эксперимента. При этом эксперты заметили, что заболеванию чаще подвержены молодые люди мужского пола, которые сами имеют склонность к избыточному весу.

Хотя точные механизмы этой наследственной связи еще изучаются, выводы ученых однозначны. Состояние организма родителей в период, предшествующий зачатию, закладывает фундамент здоровья детей на десятилетия вперед. Это подтверждает теорию о том, что забота о будущем поколении должна начинаться с работы над собственным образом жизни задолго до визита к врачу по поводу беременности.