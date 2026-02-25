Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых

"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых
117

Попытка артиста удивить поклонников кадрами из зимней Швеции вызвала бурную реакцию в соцсетях, где его начали сравнивать с более дерзкими и энергичными коллегами.

Иноагент Максим Галкин*, который в очередной раз бросил свою знаменитую супругу в одиночестве и сейчас активно гастролирует по Европе, решил сменить обстановку и отправился к берегам шведского озера Меларен. Шоумен явно хотел создать качественный и масштабный контент, демонстрируя подписчикам суровую северную природу.

"Чувствуете, что я на озере? Пилим контент", — многообещающе заявляет Галкин.

В процессе записи ролика муж Примадонны старался контролировать каждое движение оператора. Он требовал снимать "нормально", чтобы передать величие и простор шведского пейзажа. Однако, несмотря на все усилия и живописный фон, реакция аудитории оказалась далекой от восхищения. Многие пользователи посчитали видео слишком академичным и даже скучным для современного интернета.

Пока шоумен пытался поймать удачный ракурс, в комментариях ему начали ставить в пример Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Недавно молодой певец произвел фурор в сети кадрами, снятыми на Байкале. В отличие от Галкина*, SHAMAN не просто стоял на фоне природы, а решил попробовать знаменитый байкальский лед на вкус. Этот спонтанный и дерзкий поступок мгновенно сделал его публикацию хитом.

Зрители решили, что Галкину* стоит поучиться у молодого коллеги методам привлечения внимания и добавить в свои ролики хоть какой-то драйв. Под постом комика стали появляться ироничные призывы к действию.

"Продолжение в следующем ролике? Все замерли в ожидании, Максим*! Ну же, оближи!" — писали комментаторы, намекая на нашумевший поступок Дронова.

Некоторые пользователи с юмором отметили, что на шведском озере в этот момент лежал в основном снег, а не чистый лед, так что "дегустация" могла быть не самой приятной.

Помимо самого действия, критики обратили внимание на эмоциональную составляющую поездок. SHAMAN во время своего путешествия на Байкал нацарапал на льду имя Екатерины Мизулиной, проявив галантность и романтичность.

В то же время Галкину* указали на то, что в его последних роликах практически не упоминается супруга, Алла Пугачева. Подписчики посоветовали артисту не только добавить в видео драйва, но и чаще вспоминать о жене, чтобы не проигрывать молодым конкурентам в искренности и внимании к близким.

*Признан в РФ иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

25 февраля 2026, 13:26
Максим Галкин* и Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

"Куда дели настоящую Пугачеву?": Вместо Примадонны выводят в свет одобренных двойников

Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"

Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"
Последние дни февраля в столице превратятся в настоящий марафон развлечений, который подготовили местные предприниматели для всех желающих. Проект "Зима в Москве" выходит на финишную прямую.

Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго

Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго
Британские ученые разработали первое в своем роде средство для лечения редкого заболевания, из-за которого кожа покрывается обесцвеченными пятнами. В Англии разработано первое в своем роде средство для лечения редкого нарушения пигментации кожи — витилиго.

Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение"

Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение"
В окружении Примадонны заговорили о ее скором визите в Москву, однако продюсеры уверены, что просто так вернуться ей не удастся. С тех пор как Алла Пугачева покинула Россию, слухи о ее возможном возвращении не утихают.

День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег

День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег
Наши предки считали эту дату одной из самых мистических в году, когда неосторожность может привести к нищете, а правильные действия – привлечь богатство. В народном календаре 25 февраля — это день Алексея Рыбного.

Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня

Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня
Опытные специалисты разработали уникальный алгоритм, который заставляет мозг подать сигнал к немедленному отдыху всего за пару минут. Когда за спиной сложная смена, конфликты с руководством или бесконечный поток новостей, мозг отказывается "выключаться".

