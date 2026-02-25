"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых

Попытка артиста удивить поклонников кадрами из зимней Швеции вызвала бурную реакцию в соцсетях, где его начали сравнивать с более дерзкими и энергичными коллегами.



Иноагент Максим Галкин*, который в очередной раз бросил свою знаменитую супругу в одиночестве и сейчас активно гастролирует по Европе, решил сменить обстановку и отправился к берегам шведского озера Меларен. Шоумен явно хотел создать качественный и масштабный контент, демонстрируя подписчикам суровую северную природу.

"Чувствуете, что я на озере? Пилим контент", — многообещающе заявляет Галкин.

В процессе записи ролика муж Примадонны старался контролировать каждое движение оператора. Он требовал снимать "нормально", чтобы передать величие и простор шведского пейзажа. Однако, несмотря на все усилия и живописный фон, реакция аудитории оказалась далекой от восхищения. Многие пользователи посчитали видео слишком академичным и даже скучным для современного интернета.

Пока шоумен пытался поймать удачный ракурс, в комментариях ему начали ставить в пример Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Недавно молодой певец произвел фурор в сети кадрами, снятыми на Байкале. В отличие от Галкина*, SHAMAN не просто стоял на фоне природы, а решил попробовать знаменитый байкальский лед на вкус. Этот спонтанный и дерзкий поступок мгновенно сделал его публикацию хитом.

Зрители решили, что Галкину* стоит поучиться у молодого коллеги методам привлечения внимания и добавить в свои ролики хоть какой-то драйв. Под постом комика стали появляться ироничные призывы к действию.

"Продолжение в следующем ролике? Все замерли в ожидании, Максим*! Ну же, оближи!" — писали комментаторы, намекая на нашумевший поступок Дронова.

Некоторые пользователи с юмором отметили, что на шведском озере в этот момент лежал в основном снег, а не чистый лед, так что "дегустация" могла быть не самой приятной.

Помимо самого действия, критики обратили внимание на эмоциональную составляющую поездок. SHAMAN во время своего путешествия на Байкал нацарапал на льду имя Екатерины Мизулиной, проявив галантность и романтичность.

В то же время Галкину* указали на то, что в его последних роликах практически не упоминается супруга, Алла Пугачева. Подписчики посоветовали артисту не только добавить в видео драйва, но и чаще вспоминать о жене, чтобы не проигрывать молодым конкурентам в искренности и внимании к близким.

*Признан в РФ иностранным агентом.