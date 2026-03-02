"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку

Неожиданная вспышка гнева популярной актрисы во время попытки взять у нее интервью стала главной темой обсуждения среди ее многочисленных подписчиков.



Мария Голубкина в последнее время все чаще отдает предпочтение социальным сетям, а не традиционным медиа. Она регулярно ведет прямые эфиры, где в неформальной обстановке беседует с аудиторией и отвечает на самые каверзные вопросы. Однако если с фанатами у нее полное взаимопонимание, то с представителями прессы ситуация обстоит иначе. Актриса уверена, что само общение с журналистами ей не нужно, и она делает им огромное одолжение, соглашаясь на разговор.

Скандал с интервью и обвинения в хамстве

Недавняя попытка одного из изданий побеседовать со звездой закончилась громким конфликтом. Мария не скрывает, что порой ей приходится общаться с желающими взять интервью в весьма грубоватой манере. Когда одна из корреспонденток обиделась на тон артистки и заявила, что в таком случае разговаривать не будет, Голубкина не стала подбирать слова.

"Ну и пошла ты, дура старая. Хотя теперь даже не знаю, кто из нас хамло по-настоящему", — пересказала актриса этот эпизод своим подписчикам.

Она призналась, что поведение некоторых представителей СМИ вызывает у нее искреннее недоумение и нежелание продолжать какой-либо диалог.

Сейчас у Марии Голубкиной появилось много свободного времени, так как ее дети живут за границей. Свой досуг она занимает не только эфирами, но и раздумьями о переменах в имидже — например, актриса всерьез подумывает проколоть уши. Этот вопрос она планирует обсудить со своим духовником отцом Владимиром, твердо решив, что если и решаться на это, то только не в пост. По словам артистки, мужчины никогда не дарили ей ни колец, ни серег, поэтому такие украшения станут для нее чем-то совершенно новым.

