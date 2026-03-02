Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Понедельник 2 марта

"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене "Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением
"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку

"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку
3

Неожиданная вспышка гнева популярной актрисы во время попытки взять у нее интервью стала главной темой обсуждения среди ее многочисленных подписчиков.

Мария Голубкина в последнее время все чаще отдает предпочтение социальным сетям, а не традиционным медиа. Она регулярно ведет прямые эфиры, где в неформальной обстановке беседует с аудиторией и отвечает на самые каверзные вопросы. Однако если с фанатами у нее полное взаимопонимание, то с представителями прессы ситуация обстоит иначе. Актриса уверена, что само общение с журналистами ей не нужно, и она делает им огромное одолжение, соглашаясь на разговор.

Скандал с интервью и обвинения в хамстве

Недавняя попытка одного из изданий побеседовать со звездой закончилась громким конфликтом. Мария не скрывает, что порой ей приходится общаться с желающими взять интервью в весьма грубоватой манере. Когда одна из корреспонденток обиделась на тон артистки и заявила, что в таком случае разговаривать не будет, Голубкина не стала подбирать слова.

"Ну и пошла ты, дура старая. Хотя теперь даже не знаю, кто из нас хамло по-настоящему", — пересказала актриса этот эпизод своим подписчикам.

Она призналась, что поведение некоторых представителей СМИ вызывает у нее искреннее недоумение и нежелание продолжать какой-либо диалог.

Сейчас у Марии Голубкиной появилось много свободного времени, так как ее дети живут за границей. Свой досуг она занимает не только эфирами, но и раздумьями о переменах в имидже — например, актриса всерьез подумывает проколоть уши. Этот вопрос она планирует обсудить со своим духовником отцом Владимиром, твердо решив, что если и решаться на это, то только не в пост. По словам артистки, мужчины никогда не дарили ей ни колец, ни серег, поэтому такие украшения станут для нее чем-то совершенно новым.

2 марта 2026, 14:43
Мария Голубкина. Фото: кадр из фильма "Ни к селу, ни к городу-2"
Голубкина с Ливановым вышли в свет вместе

Борис Ливанов с дочерью Евой и невестой Марией Голубкиной.
Никита Михалков и Мария Лемешева.
Актриса Елизавета Арзамасова.
Илья Бачурин и Надежда Сысоева.
Артистка Теона Дольникова.
Режиссер Светлана Дружинина.
Актриса Жанна Эппле со спутником.
Актриса Вера Глаголева.
Редкие гости тусовок шоумен Александр Гордон с женой.
Актриса Анна Горшкова.
Звезда "Интернов" Светлана Камынина.
Режиссер Алла Сурикова в окружении актеров Вячеслава Гришечкина и Владимира Стеклова.
Актриса Ирина Лачина.
Константин и Ирина Крюковы.
Актер Юрий Колокольников.
Стилист Влад Лисовец.
Актриса Наталья Лесниковская.
Актриса Елена Захарова.
Актрисы Любовь Толкалина и Эвелина Бледанс.
Ожидающая четвертого ребенка актриса Глафира Тарханова с супругом.
Актриса Вера Сотникова.
Актриса Катерина Шпица.
Певица Александра Савельева с супругом, актером Кириллом Сафоновым.
Актриса Дарья Повереннова.
Актер Дмитрий Певцов.
Певица Кристина Орбакайте.
Актриса Ирина Мирошниченко.
Актер Александр Олешко и диктор Анна Шатилова.
Актер и ведущий Дмитрий Мамаев.

