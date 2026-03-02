Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Понедельник 2 марта

20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа 14:31В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки 14:18Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах 14:09Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений 13:33"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза 10:54"Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги 09:37Ксения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева 02:46"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость 19:11Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой" 17:15"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей 15:33Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса 13:31"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья 13:29Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап 10:43Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка 09:09Осиротели культовые сериалы: звезда "Бригады" и "Склифосовского" скоропостижно покинул этот мир 00:24Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька 18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах 16:58Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 14:28Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине 13:26"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год 11:01Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго 09:32Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 03:25День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 20:10Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 18:35Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие 16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально

"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально
1049

Редкое сочетание планет в начале весны запустит мощные кармические механизмы, которые заставят избранных представителей зодиакального круга навсегда оставить прошлое позади.

Март традиционно считается периодом пробуждения, но в 2026 году он обещает стать точкой невозврата для некоторых людей. Экстрасенс и эзотерик Аделина Панина рассказала "Дни.ру", что дело в уникальном расположении небесных тел: зимний коридор затмений в начале месяца будет носить по-настоящему фатальный характер. Ситуацию обостряет редчайшая встреча Сатурна с Плутоном, которая готовит настоящую революцию в судьбах пяти знаков зодиака.

Овен: выход из тени и финансовый взлет

Для Овнов март станет началом долгожданной белой полосы. Период, когда ваши таланты и проекты оставались незамеченными, окончательно завершится. Звезды обещают карьерный взлет и резкое улучшение финансового положения.

Главное для представителей этого знака — не бояться ответственности и смело влиять на события. Это идеальное время, чтобы заявить о себе на весь мир и навсегда покинуть ряды тех, кто остается на вторых ролях.

Телец: решительный шаг в личной жизни

У Тельцов на первый план выйдут дела сердечные. Несмотря на то что Венера официально окажется в вашем знаке только к 30 марту, ее мощное влияние вы почувствуете гораздо раньше. Звезды буквально подталкивают вас к смене семейного статуса.

Если вы долго сомневались и не решались на важный разговор или поступок, в марте обстоятельства все устроят за вас. Помните: если сейчас поддаться страхам и упустить этот момент, следующего шанса построить прочный фундамент для счастья придется ждать очень долго.

Дева: болезненное прощание с прошлым

Для Дев март 2026 года станет моментом истины. Вас ожидает внезапное озарение — вы поймете, что долгое время двигались не в том направлении. Это осознание может быть резким, как вспышка, и заставит вас действовать радикально.

Терпеть нелюбимую работу или изжившие себя отношения больше не получится. Даже если процесс расставания с прошлым будет болезненным, за ним последуют приятные перемены. Это ваш шанс наконец-то обрести себя и стать по-настоящему счастливыми.

Водолей: встреча, которая изменит мировоззрение

Водолеи, привыкшие чувствовать себя «белыми воронами», наконец-то встретят своих людей. Март подарит вам сразу несколько ключевых знакомств, которые станут судьбоносными. Это может быть наставник, надежный бизнес-партнер или большая любовь.

Эти люди не просто станут друзьями, они принесут с собой трансформацию вашего привычного взгляда на мир. Связь с ними окажется долгосрочной и поможет вам больше никогда не чувствовать себя одиночками.

Рыбы: деловой прорыв и новая страница

Для Рыб середина марта станет временем, когда отступать будет просто некуда. Обстоятельства сложатся так, что вам придется прекратить мечтать и начать действовать. Хорошая новость в том, что Меркурий будет полностью на вашей стороне.

У вас появится уникальная возможность доказать окружающим свою деловую хватку. Не исключено заключение очень выгодного союза, который станет точкой невозврата к прежней неуверенности. Если у вас есть план — следуйте ему, сейчас планеты способствуют вашей самореализации в любом вопросе.

Шоу-бизнес в Telegram

2 марта 2026, 20:25
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

Готовьтесь к проверке на прочность: астрологи назвали главный подвох февраля 2026 года для всех знаков зодиака

Время перемен и неудержимой энергии: когда наступит год Огненной Лошади и что он нам принесет

Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов"

Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов"
Популярная формула успеха "кто рано встает, тот больше достигает" оказалась серьезной биологической ошибкой, которая может стоить человеку здоровья. В книгах по саморазвитию и соцсетях часто пропагандируют идею: чтобы стать успешным, нужно просыпаться на рассвете.

"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене

"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене
Народный артист России признался, что ради сильного впечатления публики готов идти на самые пугающие эксперименты, которые вызывают у зала оторопь. В рамках Зимнего фестиваля искусств в Сочи прошла громкая премьера спектакля "Бедные люди", где Евгений Миронов вновь обратился к творчеству Достоевского.

"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку

"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку
Неожиданная вспышка гнева популярной актрисы во время попытки взять у нее интервью стала главной темой обсуждения среди ее многочисленных подписчиков. Мария Голубкина в последнее время все чаще отдает предпочтение социальным сетям, а не традиционным медиа.

Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра

Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра
Где сейчас семья юмориста, пока неизвестно. Новости о ракетных ударах и атаках беспилотников на Ближнем Востоке застали звездное семейство врасплох.

Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир

Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир
Печальная новость пришла из мира искусства и литературы. На 84-м году жизни завершил свой земной путь Гарри Борисович Гордон.

Выбор читателей

02/03ПндБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 02/03ПндСтало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 02/03Пнд"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 02/03ПндНевосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 01/03ВскСердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 02/03Пнд"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку