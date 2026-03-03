Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева

Жизнь легендарной артистки за границей внезапно перестала быть спокойной, превратившись в череду пугающих сводок и поисков надежного убежища.



Последние новости с Кипра, где в последнее время обосновалась знаменитая семья, заставили поклонников серьезно обеспокоиться. В Лимасоле прогремели взрывы, а министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о ракетной атаке со стороны Ирана. На фоне этих событий вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Алла Пугачева, пока ее супруг Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) находится на гастролях в Лондоне.

Ситуация в регионе накалилась до предела: сообщается, что в сторону Кипра были направлены как минимум две ракеты. Опасность стала настолько осязаемой, что эксперты заговорили о немедленной эвакуации звездного семейства. Ситуацию усугубляет то, что в этот момент Примадонна осталась фактически без поддержки мужа, который продолжает выступать в британской столице.

По мнению блогера и критика Вадима Манукяна, певица давно подготовила пути отступления. В беседе с изданием "Абзац" он отметил, что "запасной аэродром" для артистки уже готов, и это вовсе не Израиль или США.

Наиболее вероятным местом, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Алла Пугачева, называют Болгарию. По данным экспертов, еще в прошлом году певица через посредников приобрела там роскошную виллу стоимостью около 500 тысяч евро. Кроме того, у нее имеется дача в районе Варны, которая сейчас рассматривается как самая тихая и безопасная гавань.

Манукян уверен, что артисты заранее продумали этот маршрут, понимая нестабильность обстановки в других странах. Болгарское побережье кажется паре идеальным вариантом, чтобы переждать сложные времена вдали от ракетных траекторий.

*признан в России иностранным агентом.