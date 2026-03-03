Алла Пугачева перестала выходить на связь Тесты Ушел из жизни Гордон Игры Сонник

Вторник 3 марта

Вторник 3 марта

17:30Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева
Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева

Вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Пугачева
514

Жизнь легендарной артистки за границей внезапно перестала быть спокойной, превратившись в череду пугающих сводок и поисков надежного убежища.

Последние новости с Кипра, где в последнее время обосновалась знаменитая семья, заставили поклонников серьезно обеспокоиться. В Лимасоле прогремели взрывы, а министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о ракетной атаке со стороны Ирана. На фоне этих событий вскрылось, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Алла Пугачева, пока ее супруг Максим Галкин* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) находится на гастролях в Лондоне.

Ситуация в регионе накалилась до предела: сообщается, что в сторону Кипра были направлены как минимум две ракеты. Опасность стала настолько осязаемой, что эксперты заговорили о немедленной эвакуации звездного семейства. Ситуацию усугубляет то, что в этот момент Примадонна осталась фактически без поддержки мужа, который продолжает выступать в британской столице.

По мнению блогера и критика Вадима Манукяна, певица давно подготовила пути отступления. В беседе с изданием "Абзац" он отметил, что "запасной аэродром" для артистки уже готов, и это вовсе не Израиль или США.

Наиболее вероятным местом, где может скрываться оказавшаяся в критической ситуации 76-летняя Алла Пугачева, называют Болгарию. По данным экспертов, еще в прошлом году певица через посредников приобрела там роскошную виллу стоимостью около 500 тысяч евро. Кроме того, у нее имеется дача в районе Варны, которая сейчас рассматривается как самая тихая и безопасная гавань.

Манукян уверен, что артисты заранее продумали этот маршрут, понимая нестабильность обстановки в других странах. Болгарское побережье кажется паре идеальным вариантом, чтобы переждать сложные времена вдали от ракетных траекторий.

*признан в России иностранным агентом.

3 марта 2026, 17:30
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Соседи рассказали о происходящем с оставленной Аллой Пугачевой московской квартирой

Фото: Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Для жителей столицы предлагается масса различных видов досуга. ТеатрМюзикл "Горе от ума" Мюзикл В.

Долгожданная весна наступила. Совсем скоро самый красивый, радостный и нежный весенний праздник 8 марта. Теплые моменты общения с нашими самыми дорогими и любимыми незабываемы.

Смелая пародия на собственный хит стала самым обсуждаемым событием в шоу-бизнесе после резких высказываний о дефектах речи и лишнем весе. Андрей Губин, чьи хиты "Ночь" и "Зима-холода" когда-то знала вся страна, вновь оказался в центре внимания после большого интервью Ксении Собчак.

Итоги масштабного голосования, в котором приняли участие тысячи обычных покупателей, помогли составить честную картину и определить настоящих фаворитов для ежедневного ухода за зубами. Здоровье улыбки напрямую зависит от качества гигиены, а правильно подобранная зубная щетка — это фундамент, на котором строится вся профилактика кариеса.

Существуют определенные модели поведения, которые на первом свидании могут казаться пустяком, но опытные мужчины советуют бежать от таких спутниц как можно скорее. Многие привыкли считать, что для крепкого союза женщине достаточно быть красивой и вкусно готовить.

