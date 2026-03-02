Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением

Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Понедельник 2 марта

09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа 14:31В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки 14:18Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах 14:09Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений 13:33"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза 10:54"Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги 09:37Ксения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева 02:46"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость 19:11Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой" 17:15"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей 15:33Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса 13:31"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья 13:29Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап 10:43Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка 09:09Осиротели культовые сериалы: звезда "Бригады" и "Склифосовского" скоропостижно покинул этот мир 00:24Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька 18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах 16:58Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 14:28Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине 13:26"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год 11:01Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго 09:32Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 03:25День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 20:10Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 18:35Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие 16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 20:23Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 14:03Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 11:57От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 08:02Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением

Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением

Появление легендарной певицы в сети после долгого отсутствия вызвало бурю эмоций у ее многомиллионной аудитории.

Несмотря на смену места жительства и почтенный возраст, Алла Пугачева продолжает соблюдать ритуалы, которые сама же и придумала много десятилетий назад. Каждый год в первое воскресенье марта в жизни Примадонны наступает особенный момент. Речь идет о так называемом "празднике желтых тюльпанов", суть которого заключается в символическом прощании с зимними холодами.

Загадочный праздник тюльпанов

76-летняя знаменитость вновь обратилась к своим преданным поклонникам, чтобы в очередной раз напомнить о важности весеннего обновления. Видео с участием певицы появилось на ее странице в соцсетях. На кадрах артистка выглядит воодушевленной и подчеркивает, что этот день имеет для нее сакральное значение.

Смысл традиции прост: Пугачева берет на себя роль "распорядительницы" времени года и торжественно объявляет, что зима закончилась. По ее мнению, это помогает людям настроиться на позитивный лад и оставить все невзгоды в прошлом.

Примечательно, что Примадонна выступила перед подписчиками в одиночестве. Галкин* в очередной раз бросил ее скучать на острове. Где находится супруг-иноагент, певица не пояснила.

О чем мечтает Примадонна

В своем новом обращении звезда не просто поздравила людей, но и вложила в свои слова глубокий смысл. Она выразила надежду, что наступивший сезон принесет свет и любовь в каждый дом. Среди главных пожеланий артистки прозвучали слова о "новых целях" и, что самое важное, о "мирном небе". Она призвала каждого верить в то, что все обязательно будет хорошо.

Кульминацией ролика стало то самое громкое заявление, которое фанаты ждали от нее целый год. Певица призвала всех присутствующих поддержать ее искренними словами.

"Весну разрешаем!" — торжественно произнесла Алла Пугачева, завершая свое обращение и давая старт долгожданному теплу.

Таким образом, несмотря на все жизненные перемены, артистка продолжает верить в силу доброго слова и традиций, которые объединяют ее с аудиторией.

*признан в России иностранным агентом.

Шоу-бизнес в Telegram

2 марта 2026, 09:27
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Смена Пугачевой, Билану и Криду: "Новая волна" в Казани открывает новых звезд

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка

"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Максим Александрович Галкин (иноагент)

Максим Александрович Галкин (иноагент) Юморист

День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье

День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье
Этот весенний день таит в себе удивительную возможность восстановить то, что казалось навсегда потерянным, и укрепить связь с близкими людьми. В народном календаре 2 марта отмечено как день Федора Тирона и Мариамны.

Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар

Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар
Новое открытие медиков переворачивает привычное представление о том, что именно вредит нашему здоровью в вечернее время. Старый совет "не есть после шести" давно считается устаревшим и слишком радикальным.

"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные

"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные
Многие привыкли заводить будильник на раннее утро в будни, чтобы в субботу и воскресенье проспать до обеда, не подозревая о страшных последствиях для интеллекта. Специалисты бьют тревогу: популярная привычка менять график сна в зависимости от дня недели наносит сокрушительный удар по организму.

Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года

Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года
Подробностями поделилась эзотерик Аделина Панина. Март 2026 года – месяц переходный и энергетически насыщенный.

Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен

Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен
Первый весенний рассвет скрывает в себе удивительную силу, способную круто изменить судьбу и наполнить жизнь новыми смыслами. В народном календаре 1 марта занимает особое место — это Ярилин день, посвященный древнему славянскому богу солнца и плодородия.

Выбор читателей

28/02СбтГотовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 28/02СбтКогда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 01/03ВскРедкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 01/03ВскЭнергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 01/03Вск"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные