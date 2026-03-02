Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением

Появление легендарной певицы в сети после долгого отсутствия вызвало бурю эмоций у ее многомиллионной аудитории.



Несмотря на смену места жительства и почтенный возраст, Алла Пугачева продолжает соблюдать ритуалы, которые сама же и придумала много десятилетий назад. Каждый год в первое воскресенье марта в жизни Примадонны наступает особенный момент. Речь идет о так называемом "празднике желтых тюльпанов", суть которого заключается в символическом прощании с зимними холодами.

Загадочный праздник тюльпанов

76-летняя знаменитость вновь обратилась к своим преданным поклонникам, чтобы в очередной раз напомнить о важности весеннего обновления. Видео с участием певицы появилось на ее странице в соцсетях. На кадрах артистка выглядит воодушевленной и подчеркивает, что этот день имеет для нее сакральное значение.



Смысл традиции прост: Пугачева берет на себя роль "распорядительницы" времени года и торжественно объявляет, что зима закончилась. По ее мнению, это помогает людям настроиться на позитивный лад и оставить все невзгоды в прошлом.

Примечательно, что Примадонна выступила перед подписчиками в одиночестве. Галкин* в очередной раз бросил ее скучать на острове. Где находится супруг-иноагент, певица не пояснила.

О чем мечтает Примадонна

В своем новом обращении звезда не просто поздравила людей, но и вложила в свои слова глубокий смысл. Она выразила надежду, что наступивший сезон принесет свет и любовь в каждый дом. Среди главных пожеланий артистки прозвучали слова о "новых целях" и, что самое важное, о "мирном небе". Она призвала каждого верить в то, что все обязательно будет хорошо.

Кульминацией ролика стало то самое громкое заявление, которое фанаты ждали от нее целый год. Певица призвала всех присутствующих поддержать ее искренними словами.

"Весну разрешаем!" — торжественно произнесла Алла Пугачева, завершая свое обращение и давая старт долгожданному теплу.

Таким образом, несмотря на все жизненные перемены, артистка продолжает верить в силу доброго слова и традиций, которые объединяют ее с аудиторией.

*признан в России иностранным агентом.

