Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Вторник 3 марта

02:52"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее 20:25"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 17:45Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов" 16:11"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене 14:43"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку 13:05Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 10:44Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 09:27Брошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 03:31День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье 19:04Сердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 14:53"Такой сон приводит к слабоумию": эксперты предупредили о скрытой опасности привычки отсыпаться в выходные 10:41Энергетическая ловушка: эксперт предупредила о скрытых угрозах для здоровья в марте 2026 года 06:01Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен 18:52Когда лучше покупать квартиру, менять работу или открывать вклад: финансовый календарь на 2026 год 13:44Готовьтесь к худшему: Венера в Рыбах принесет трем знакам зодиака измены, ревность и тяжелые расставания 09:12Без Telegram и What's App: 5 аналогичных приложений для общения 02:19Поведет за собой нищету: почему последний день зимы считается самым опасным временем для планирования 21:51Эксперты Freedom Holding Сorp.: ChatGPT – это инструмент аналитика, а не его замена 18:41Один раз в 14 лет: редчайшее явление украсит небо 28 февраля 16:42Анна Семенович готовится лечь под нож хирурга после скандальных кадров с пляжа 14:31В Можайском округе Подмосковья за 2 года отремонтируют больницу, школы и благоустроят парки 14:18Собянин: НКО – надежные партнеры города в заботе о москвичах 14:09Собянин поддержал модернизацию 10 станций Ярославского и Павелецкого направлений 13:33"Ничего уже вообще не зависит": Буланова раскрыла правду, почему ее сын бросил сцену ради обычного вуза 10:54"Тонировка – это не понты": в Госдуме предложили легализовать затемненные стекла за деньги 09:37Ксения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева 02:46"Откроет путь к богатству и крепкому здоровью": что нужно сделать 27 февраля, чтобы весна принесла только радость 19:11Тайное лечение и интрижки с россиянками: всемирно известный богач признал, что связь с Эпштейном была "большой ошибкой" 17:15"Вероятность выше в три раза": как лишний вес родителей наносит удар по здоровью еще не рожденных детей 15:33Прививка не спасет: доктор Мясников рассказал, почему врачи так сильно боятся нового вируса 13:31"Своя крыша": тайный покровитель Ларисы Долиной раскрыл правду о ее переезде из элитного жилья 13:29Воробьев: строительство метро "Липовая роща" вышло на новый этап 10:43Оказавшаяся в ловушке Кристина Орбакайте была вынуждена бежать из Нью-Йорка 09:09Осиротели культовые сериалы: звезда "Бригады" и "Склифосовского" скоропостижно покинул этот мир 00:24Забудьте о тратах 26 февраля, если хотите разбогатеть: старинная мудрость для кошелька 18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах 16:58Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 14:28Пророчество Абдулова сбылось: расставшийся с Алферовой Бероев тайно женился на 21-летней балерине 13:26"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год 11:01Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго 09:32Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 03:25День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 20:10Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 18:35Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие 16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее

"Черное под запретом": почему 3 марта темная одежда может разрушить ваше будущее
205

В этот весенний день древние суеверия обретают особую силу, диктуя правила, нарушение которых может дорого обойтись каждому.

3 марта в народном календаре отмечается день Овсянки — маленькой желтой птички, которая своим появлением возвещает о долгожданном конце зимних холодов. Этот праздник считается точкой невозврата к зиме, но чтобы весна действительно пришла в дом и принесла счастье, необходимо соблюдать строгие традиции предков. Как выяснилось, обычный выбор наряда в это утро может стать роковым.

Роковой выбор гардероба

Наши предки верили, что в этот день природа крайне чувствительна к цветам, которые выбирает человек для своего образа. Считалось, что черное под запретом 3 марта именно потому, что темные тона символизируют траур по уходящей зиме, а молодая весна не терпит печали и мрака.

Если выйти на улицу в темном наряде, можно нечаянно "заморозить" свою удачу на весь предстоящий год. Старики предупреждали: тот, кто выберет мрачный лоскут в одежде сегодня, рискует провести всю весну в болезнях и затяжном унынии. Вместо этого рекомендовалось надевать что-то светлое, а в идеале — желтое, чтобы стать похожим на птичку овсянку и притянуть солнечный свет в свою жизнь.

Денежные ловушки и птичьи секреты

Особое внимание стоит уделить и финансовым вопросам, которые в этот период становятся крайне уязвимыми. В день Овсянки эксперты по народным традициям советуют обходить стороной любые денежные сделки. Существуют и другие важные запреты, которые помогали сохранять благополучие в доме:

  • Нельзя выбрасывать остатки еды: хлебные крошки и обрезки выпечки следует скормить птицам, чтобы привлечь в дом достаток.
  • Не стоит начинать ремонт: любые починенные сегодня вещи прослужат недолго и очень быстро сломаются снова.
  • Лучше не ходить в лес в одиночестве: просыпающиеся после спячки лесные духи могут запутать тропинки и сбить путника с верного пути.

Как задобрить весну

Чтобы предстоящий год был урожайным и финансово стабильным, хозяйки на Руси пекли специальное овсяное печенье или булочки в форме птиц. Верили, что если угостить таким лакомством близких и случайных прохожих, в семье поселится мир и радость.

Яркая одежда и добрые помыслы станут лучшим магнитом для успеха в этот день. Главное — помнить, что весна любит легкость, свет и обновление, поэтому любые темные мысли и вещи в этот период лучше оставить в далеком прошлом, открывая сердце для перемен.

Шоу-бизнес в Telegram

3 марта 2026, 02:52
Фото: freepik.com
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

По теме

День магических находок: как провести 2 марта, чтобы навсегда обрести семейное счастье

Редкий шанс: почему 1 марта считается лучшим временем для больших перемен

"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально

"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально
Редкое сочетание планет в начале весны запустит мощные кармические механизмы, которые заставят избранных представителей зодиакального круга навсегда оставить прошлое позади. Март традиционно считается периодом пробуждения, но в 2026 году он обещает стать точкой невозврата для некоторых людей.

Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов"

Кто рано встает: названо идеальное время подъема для "жаворонков" и "сов"
Популярная формула успеха "кто рано встает, тот больше достигает" оказалась серьезной биологической ошибкой, которая может стоить человеку здоровья. В книгах по саморазвитию и соцсетях часто пропагандируют идею: чтобы стать успешным, нужно просыпаться на рассвете.

"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене

"Зритель в шоке": Евгений Миронов откровенно рассказал, каково это – лежать в гробу на сцене
Народный артист России признался, что ради сильного впечатления публики готов идти на самые пугающие эксперименты, которые вызывают у зала оторопь. В рамках Зимнего фестиваля искусств в Сочи прошла громкая премьера спектакля "Бедные люди", где Евгений Миронов вновь обратился к творчеству Достоевского.

"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку

"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку
Неожиданная вспышка гнева популярной актрисы во время попытки взять у нее интервью стала главной темой обсуждения среди ее многочисленных подписчиков. Мария Голубкина в последнее время все чаще отдает предпочтение социальным сетям, а не традиционным медиа.

Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра

Стало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра
Где сейчас семья юмориста, пока неизвестно. Новости о ракетных ударах и атаках беспилотников на Ближнем Востоке застали звездное семейство врасплох.

Выбор читателей

02/03ПндБрошенная Галкиным* 76-летняя Пугачева прервала молчание и вышла на связь с громким заявлением 02/03Пнд"Точка невозврата": пять знаков зодиака, чья жизнь в марте 2026 года изменится фатально 02/03ПндСтало известно, куда сбежал Галкин* после тревожных новостей с Кипра 02/03ПндНевосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир 01/03ВскСердце работает спокойнее: ученые нашли способ легко снизить давление и сахар 02/03Пнд"Ну и пошла ты, дура старая": Мария Голубкина жестко сорвалась на журналистку