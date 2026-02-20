Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Топ новостей недели

Мы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычкуМы превращаемся в "желеобразных": Мясников призвал срочно вернуть на кухни эту советскую привычку "Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения"Прощай, легенда": Андрей Малахов сообщил о смерти "золотого голоса" и лица советского телевидения Сын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собойСын Наташи Королевой покинул Россию: стало известно, кого он взял с собой Не ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезнейНе ягоды годжи: Мясников назвал копеечный овощ, который защищает от самых страшных болезней

Лента новостей

Пятница 20 февраля

13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19:47Не гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 17:35Волочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 15:46"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 14:17Россияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру 13:01Оцинковка против пластика: когда экономия на воздуховодах выходит боком 12:55Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля 11:11Часть так и осталась засекреченной: кого из российских звезд нашли в тайных списках Эпштейна 09:45Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха 07:39Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака 04:26Доктор Мясников рассказал, сколько времени требуется для восстановления запасов железа 00:39Об этом знали еще наши предки: что надо сделать 18 февраля, чтобы навсегда приманить деньги в дом 20:15Черные блины и медвежьи забавы: где в России найти самую дикую Масленицу 18:12Запрещенный в России комик объявил о предстоящем концерте 16:35"Бабочки в животе" оказались сигналом об опасности: ученые раскрыли правду 15:34Собянин объявил о скором запуске в Москве производства аккумуляторных батарей 15:26Столичный бизнес приглашает отметить китайский Новый год и Масленицу 15:06Амклав®Вет от "ПРОМОМЕД": отечественный антибиотик для лечения инфекций у животных 13:25Почему во вторник Масленицы нельзя сидеть дома: старинные приметы и главные запреты дня "Заигрыш" 12:04"Устала жить в постоянном страхе": Юлия Проскурякова сделала пугающее признание о своей жизни 10:34Народ накинулся на не к месту оголившуюся 45-летнюю Славу: Полное разочарование 09:26Названы 3 лучшие клиники флебологии в Москве 05:25Доктор Мясников назвал причину, по которой мы так и будем платить здоровьем за инфаркты и инсульты 01:31Время "волчьих свадеб": что строго запрещено делать 17 февраля – самый опасный день месяца 19:40Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей 17:46"Пустые глаза": Дима Билан шокировал народ своим видом после странного преображения 16:21"Это моя плата за успех": Волочкова показала, что на самом деле случилось с ней после операции 14:02"Я долго стоял насмерть, что это пустышка": доктор Мясников резко изменил мнение о БАДах 11:50Секретное правило первого дня Масленицы: почему нельзя есть мясные блины 10:04В СССР ее считали "бунтаркой": не стало актрисы, которая первой вышла на сцену в мини-юбке 09:22"Я бы назвала актеров магами": звезда "Чикатило" рассказала, как работала со сверхъестественным 06:52Более 30 % россиян боятся покупать квартиры в новостройках – новое исследование 03:14Синоптик рассказал москвичам о погоде на 23 февраля 00:17Помидоры снижают риск образования камней в почках – доктор Мясников 16:41Совам и жаворонкам нужно спать одинаковое количество часов – сомнолог 14:23Продажи новых машин в феврале будут ниже 80 тысяч единиц – аналитик
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы
323

Очередной вечерний выезд народной артистки закончился скандалом, который попал на камеры случайных очевидцев и вызвал бурю обсуждений.

Инцидент произошел в среду вечером у здания Театра на Таганке, где Лариса Долина блистала в мюзикле "Суини Тодд". Пока зрители расходились после спектакля, у входа разыгрывалась совсем другая сцена. Водитель певицы на огромном черном минивэне Toyota Alphard решил, что статус его работодательницы позволяет игнорировать правила дорожного движения. Чтобы артистке не пришлось идти лишние метры по улице, он просто заехал на пешеходную зону.

Звездная парковка на глазах у всех

Элитный автомобиль практически полностью перекрыл проход для обычных горожан. Как сообщает Shot, машина простояла в неположенном месте около получаса. Очевидцы уверены, что такая наглость не была случайностью: Долина заставила шофера нарушить закон своим требованием подать транспорт максимально близко к дверям. Водитель терпеливо ждал, пока звезда закончит все свои дела внутри, пока прохожие были вынуждены обходить премиальный японский минивэн.

За подобную выходку в центре столицы предусмотрено наказание. За остановку и стоянку на тротуаре водителю теперь грозит штраф в размере 3 тысяч рублей. Хотя на фоне стоимости самой машины эта сумма кажется смешной, сам факт пренебрежения правилами вызвал у москвичей резкое недовольство.

Черная полоса в жизни артистки

Интересно, что этот автомобиль уже не первый раз попадает в криминальные сводки и новости. Ранее этот же Toyota Alphard становился участником серьезного ДТП, после которого восстановление кузова и агрегатов обошлось певице почти в миллион рублей. Кажется, что дорожные неприятности буквально преследуют транспорт народной артистки.

Сама ситуация с парковкой на тротуаре выглядит еще более странно на фоне последних жизненных трудностей Ларисы Александровны. Певица сейчас переживает не лучшие времена: после потери роскошной квартиры в Хамовниках из-за махинаций мошенников она была вынуждена прописаться в скромной хрущевке в районе Лефортово.

Сейчас звезда и вовсе снимает жилье, стараясь справиться с финансовым и юридическим давлением. Возможно, именно из-за накопившегося стресса артистка стала требовать от персонала невозможного, что в итоге и привело к очередному нарушению закона в самом сердце Москвы.

Шоу-бизнес в Telegram

20 февраля 2026, 11:48
Лариса Долина. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
Telegram @shot_shot✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Самые неудачные наряды российских звезд

Лолита Милявская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лариса Долина. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Эвелина Бледанс. Фото: Ali Magomedov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Анна Семенович. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look/ www.globallookpress.com

По теме

Долина может заработать три миллиона рублей на билетах за один концерт

Соседи не стали молчать: вскрылась неприглядная правда о доме, где теперь прописана Лариса Долина

Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант

Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант
Трагический инцидент в спортивном зале оборвал жизнь одного из самых ярких и самобытных представителей современной отечественной сцены. О невосполнимой утрате для всей российской культуры стало известно в пятницу, 20 февраля.

Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах

Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах
Известный теледоктор Александр Мясников решил навести порядок в головах пациентов и честно рассказал, чего стоит бояться при вакцинации, а что является лишь мифом. В своем телеграм-канале доктор Мясников отметил, что вокруг темы вакцинации накопилось слишком много путаницы.

Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз

Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз
Недавняя выходка популярного исполнителя на льду самого глубокого озера планеты вызвала серьезные опасения у медицинского сообщества. Певец Ярослав Дронов, известный всей стране под псевдонимом SHAMAN, во время поездки на Байкал решил продемонстрировать свою близость к природе оригинальным способом.

Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля

Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля
В народном календаре эта дата отмечена как опасный рубеж, когда одно неверное решение может лишить семью достатка на долгое время. 20 февраля православная церковь чтит память преподобного Луки Элладского.

Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне

Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне
Недавнее открытие исследователей из Китая заставляет по-новому взглянуть на привычку засиживаться допоздна перед экраном смартфона или компьютера. Многие привыкли считать, что отсутствие полноценного отдыха сказывается лишь на общем самочувствии и продуктивности в течение дня.

Выбор читателей

18/02СрдВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии 18/02СрдВ Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений 19/02ЧтвПриготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 18/02Срд"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц 18/02СрдНе гаджеты: ученые выяснили, что вызывает близорукость на самом деле 18/02СрдРоссияне выберут идеальную зубную щетку в новом народном голосовании Клео.ру