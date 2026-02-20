Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Очередной вечерний выезд народной артистки закончился скандалом, который попал на камеры случайных очевидцев и вызвал бурю обсуждений.



Инцидент произошел в среду вечером у здания Театра на Таганке, где Лариса Долина блистала в мюзикле "Суини Тодд". Пока зрители расходились после спектакля, у входа разыгрывалась совсем другая сцена. Водитель певицы на огромном черном минивэне Toyota Alphard решил, что статус его работодательницы позволяет игнорировать правила дорожного движения. Чтобы артистке не пришлось идти лишние метры по улице, он просто заехал на пешеходную зону.

Звездная парковка на глазах у всех

Элитный автомобиль практически полностью перекрыл проход для обычных горожан. Как сообщает Shot, машина простояла в неположенном месте около получаса. Очевидцы уверены, что такая наглость не была случайностью: Долина заставила шофера нарушить закон своим требованием подать транспорт максимально близко к дверям. Водитель терпеливо ждал, пока звезда закончит все свои дела внутри, пока прохожие были вынуждены обходить премиальный японский минивэн.

За подобную выходку в центре столицы предусмотрено наказание. За остановку и стоянку на тротуаре водителю теперь грозит штраф в размере 3 тысяч рублей. Хотя на фоне стоимости самой машины эта сумма кажется смешной, сам факт пренебрежения правилами вызвал у москвичей резкое недовольство.

Черная полоса в жизни артистки

Интересно, что этот автомобиль уже не первый раз попадает в криминальные сводки и новости. Ранее этот же Toyota Alphard становился участником серьезного ДТП, после которого восстановление кузова и агрегатов обошлось певице почти в миллион рублей. Кажется, что дорожные неприятности буквально преследуют транспорт народной артистки.

Сама ситуация с парковкой на тротуаре выглядит еще более странно на фоне последних жизненных трудностей Ларисы Александровны. Певица сейчас переживает не лучшие времена: после потери роскошной квартиры в Хамовниках из-за махинаций мошенников она была вынуждена прописаться в скромной хрущевке в районе Лефортово.

Сейчас звезда и вовсе снимает жилье, стараясь справиться с финансовым и юридическим давлением. Возможно, именно из-за накопившегося стресса артистка стала требовать от персонала невозможного, что в итоге и привело к очередному нарушению закона в самом сердце Москвы.