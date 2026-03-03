Итоги масштабного голосования, в котором приняли участие тысячи обычных покупателей, помогли составить честную картину и определить настоящих фаворитов для ежедневного ухода за зубами.



Здоровье улыбки напрямую зависит от качества гигиены, а правильно подобранная зубная щетка — это фундамент, на котором строится вся профилактика кариеса. Однако сегодня потребители все чаще сталкиваются с проблемой, которую эксперты называют "океаном выбора". Среди сотен похожих товаров на полках магазинов сложно найти тот, что будет действительно эффективным и безопасным. Чтобы помочь людям сделать осознанный выбор, сайт Клео.ру провел независимое исследование и опубликовал итоги народного рейтинга.

Голос сообщества против маркетинговых уловок

В масштабном голосовании на сайте и в Telegram-канале Клео.ру приняли участие 2386 человек. Читатели делились своим реальным опытом использования мануальных щеток, что позволило составить максимально прозрачную картину предпочтений. Как отметили организаторы исследования, "масштабный опрос позволил выявить абсолютных лидеров", которые заслужили доверие пользователей благодаря своей надежности и качеству.

Основная идея проекта заключалась в том, чтобы уйти от субъективных экспертных оценок или накрученных отзывов на маркетплейсах. В Клео.ру подчеркивают, что их рейтинги — это результат живого голосования, где каждый голос имеет значение.

Тройка лучших: за что голосовали люди

По результатам суммирования всех данных, пьедестал почета в категории мануальных зубных щеток распределился следующим образом:

SPLAT Professional ULTRA SENSITIVE Soft (552 голоса). Абсолютный победитель рейтинга. Эта антибактериальная щетка разработана специально для чувствительных зубов. Пользователи оценили ее эластичную щетину с ультратонкими кончиками (0,01 мм), которая работает на 20% эффективнее обычных аналогов. BIOMED pink salt (433 голоса). Второе место досталось модели с гималайской солью. Ее ценят за деликатное очищение и способность нейтрализовать кислотность в полости рта, что защищает эмаль и снижает риск развития кариеса. Curaprox CS 1560 Soft (295 голосов). Замкнула тройку лидеров щетка, которая считается эталоном мягкости. Ее 1560 щетинок из специального полиэстерового волокна бережно заботятся о деснах, не травмируя их.

Новый стандарт доверия и прозрачности

Зачем нужны такие рейтинги от Клео.ру? Сегодня покупатели часто теряются из-за разрыва между популярностью продукта и его реальным качеством. Независимое голосование помогает экономить время: больше не нужно читать сотни противоречивых отзывов, достаточно увидеть, что выбирают тысячи таких же пользователей.

Методика отбора участников рейтинга была строгой. Эксперты Клео.ру ориентировались на данные ритейла, выбирали продукты в одной ценовой категории и учитывали узнаваемость брендов. В итоге получился инструмент для разумного выбора, который дает честную обратную связь производителям и помогает покупателям найти идеальный продукт без манипуляций со стороны рекламы.