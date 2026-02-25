Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты

"Мы дорожим нашими дружескими, партнерскими, соседскими отношениями. Понимаем, что они должны быть наполнены и экономическими проектами, и гуманитарными", – заявил Воробьев.
По данным пресс-службы правительства Московской области, товарооборот между Подмосковьем и Беларусью за 9 месяцев 2025 года вырос почти на 30%, достигнув 17% доли в общем объеме торговли двух стран. Беларусь входит в тройку основных внешнеэкономических партнеров региона.
Среди реализованных проектов можно отметить завод "Белтелекабель" в Воскресенске, выпускающий более 1,3 тыс. км волоконно-оптического кабеля ежемесячно. В Наро-Фоминском округе Белорусская цементная компания планирует построить производственно-логистический комплекс.
Дмитрий Крутой отметил, что более 120 компаний с белорусским капиталом уже работают в Подмосковье.
"Московская область является для нас регионом №1 по количеству побратимских связей",
– подчеркнул он.
В образовательной сфере заключено 60 договоров между 18 колледжами и вузами Подмосковья и учебными заведениями Беларуси.
Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов отметил также важность промышленной кооперации в условиях санкций.
"Наша возможность вместе производить то, что раньше мы закупали за рубежом – это перспектива и для бизнеса, и для жителей",
– приводит его слова пресс-служба правительства Подмосковья.