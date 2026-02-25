Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты

Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Топ новостей недели

Пока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраляПока одни просят миллионы: кто из российских звезд согласился выступить бесплатно 23 февраля Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкантСердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант Волочкова честно рассказала всю правду об операции в ГерманииВолочкова честно рассказала всю правду об операции в Германии Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре МосквыДолина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы

Лента новостей

Среда 25 февраля

18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах 16:58Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты 14:28Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после расставания с Ксенией Алферовой 13:26"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых 11:32Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве" 11:15Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год 11:01Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго 09:32Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение" 03:25День, когда звезды падают на землю: как одно неверное движение 25 февраля может лишить вас всех денег 20:10Как уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 18:35Воздух, которым мы дышим, напрямую ведет к слабоумию: ученые сделали пугающее открытие 16:07Погряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир 15:25Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов 14:11Секрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 11:54"Возмездие еще будет": SHAMAN'у устроили тайный ритуал на Байкале из-за страха перед духами 10:51"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 09:10Не убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 20:23Спрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 14:03Секрет идеального праздника: почему 23 февраля мужчины ждут совсем не подарков и в чем главная ошибка женщин 11:57От спецназа до Плесецка: российские звезды, которые на самом деле знают цену армейской службы 08:02Категорически нельзя есть рыбу и дарить ножи: приметы, которые лучше не нарушать 23 февраля 18:46Можно ли мочить Манту: российские врачи дали четкий ответ 15:14Эпоха ностальгии: 5 книг о природе памяти и нашем восприятии прошлого 12:51Код доступа к удаче: почему 22 февраля 2026 года ваша жизнь может измениться навсегда 07:52Ни копейки в кошельке и беда в доме: почему 22 февраля категорически запрещено считать деньги и оставлять мусор 19:50Для будущих защитников и маленьких принцесс: книги в подарок к праздникам 17:44Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы 15:53Променяла Лепса на более перспективного: за что Филипп Киркоров выставит Авроре Кибе двойной прайс 12:16За это растение на участке придется заплатить 1 млн рублей: новые правила вступают в силу с 1 марта 09:27Ни в коем случае не занимайтесь этим сегодня, 21 февраля – потеряете все деньги 21:43Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля 17:02Скандал на федеральном ТВ: Лазарев жестко осадил дерзких музыкантов, заступившись за честь Надежды Бабкиной 17:02Странная реакция американской фигуристки на ошибку Аделии Петросян обернулась мировым скандалом 16:51Киркоров заплатит штраф за захват пляжа: сумма насмешила всех 14:32ТЕСТ: только истинный ценитель отличит Есенина от Пушкина в этом коварном тесте 13:09Сердце не выдержало нагрузки: в возрасте 35 лет ушел из жизни известный российский музыкант 11:48Долина заставила шофера нарушить закон: ради комфорта певицы перегородили тротуар в центре Москвы 10:55Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах 09:27Лижущему лед SHAMANу врачи поставили неутешительный диагноз 03:36Деньги утекут сквозь пальцы: никогда не делайте это в день Луки, 20 февраля 19:32Мозг посылает аномальные сигналы: ученые выяснили, как бессонница разрушает кишечник на клеточном уровне 17:55Оголившийся Глызин вызвал шквал критики в сети: 72-летний артист предстал перед публикой без штанов 15:28Вставший на колени SHAMAN довел поклонниц до экстаза своим языком 14:07Замеченный в связях с Эпштейном член королевской семьи арестован в значимый день 12:11"И да, я беременна!": Настя Ивлеева сообщила о грядущем пополнении 10:58Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада 10:16"Тогда ты перестанешь быть человеком": Юлия Пересильд о самом страшном выборе 09:22Гниют раньше срока: 4 категории продуктов, которые чаще всего портятся в холодильнике 03:23Приготовьте эту кашу 19 февраля, чтобы семья стала крепче: старинный секрет на благополучие 21:22В Нахабине строят новый корпус поликлиники на 530 детских посещений
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты

Воробьев обсудил с представителями Беларуси новые совместные проекты
360

Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с главой администрации президента Беларуси Дмитрием Крутым и чрезвычайным и полномочным послом республики в РФ Юрием Селиверстовым, на которой обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.

"Мы дорожим нашими дружескими, партнерскими, соседскими отношениями. Понимаем, что они должны быть наполнены и экономическими проектами, и гуманитарными", – заявил Воробьев.

По данным пресс-службы правительства Московской области, товарооборот между Подмосковьем и Беларусью за 9 месяцев 2025 года вырос почти на 30%, достигнув 17% доли в общем объеме торговли двух стран. Беларусь входит в тройку основных внешнеэкономических партнеров региона.

Среди реализованных проектов можно отметить завод "Белтелекабель" в Воскресенске, выпускающий более 1,3 тыс. км волоконно-оптического кабеля ежемесячно. В Наро-Фоминском округе Белорусская цементная компания планирует построить производственно-логистический комплекс.

Дмитрий Крутой отметил, что более 120 компаний с белорусским капиталом уже работают в Подмосковье.

"Московская область является для нас регионом №1 по количеству побратимских связей",

– подчеркнул он.

В образовательной сфере заключено 60 договоров между 18 колледжами и вузами Подмосковья и учебными заведениями Беларуси.

Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов отметил также важность промышленной кооперации в условиях санкций.

"Наша возможность вместе производить то, что раньше мы закупали за рубежом – это перспектива и для бизнеса, и для жителей",

– приводит его слова пресс-служба правительства Подмосковья.

Шоу-бизнес в Telegram

25 февраля 2026, 16:58
Дни.ру✓ Надежный источник

Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год

Собянин утвердил планы развития транспортной системы Москвы на 2026 год
В столице утвердили грандиозный план развития транспорта, который включает в себя технологии будущего и радикальное обновление привычных маршрутов. Власти Москвы подвели итоги работы транспортной системы и наметили ключевые шаги на ближайшее время.

Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов

Бойцы "БАРС-Брянск" получили от Подмосковья 40 машин для защиты от дронов
Московская область передала добровольческой бригаде "БАРС-Брянск" 40 автомобилей, которые будут использоваться для выполнения боевых задач, включая защиту приграничных территорий от беспилотников. Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья. "Андрею Юрьевичу Воробьёву и всем жителям Московской области огромное спасибо! Эти 40 автомашин, которые пополнят боевые силы "БАРС-Брянск", будут выполнять боевые задачи для защиты нашей Брянской области.

Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы

Воробьев: общественники Подмосковья задают стандарты волонтерской работы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил региональные награды членам региональной Общественной палаты, которые реализуют проекты помощи участникам СВО и социально значимые инициативы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой подмосковного правительства. "Мы сегодня здесь, чтобы еще раз подчеркнуть значимость и важность работы всех, кто присутствует в этом зале, – это добровольцы, неравнодушные люди разных возрастов с активной жизненной позицией, которые на протяжении многих лет делают очень заметные, добрые дела", - сказал глава Московской области Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля

Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО и врачам в преддверии 23 февраля
Губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил государственными и областными наградами участников спецоперации, а также медиков, оказывающих помощь бойцам и жителям приграничных областей, сообщает пресс-служба правительства Подмосковья. "Хочу поблагодарить вас за мужество, верную, достойную, героическую службу нашей Родине", – обратился Воробьев к собравшимся в Доме правительства региона.

Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада

Собянин: Все городские службы задействованы в ликвидации последствий снегопада
Столица столкнулась с природным вызовом, масштаб которого заставил городские службы перейти в режим максимальной готовности. Погодная ситуация в московском регионе вышла на пик своей интенсивности.

Выбор читателей

24/02ВтрСекрет стройности Нонны Гришаевой: отказ всего от одной вещи изменил ее жизнь после 45 24/02Втр"Я давно живу отдельно от жены": Игорь Крутой сделал неожиданное признание о своем браке 23/02ПндСпрячьте карту подальше: названы дни в марте, когда любые траты противопоказаны 24/02ВтрНе убирать и не стирать: какие еще бытовые дела 24 февраля могут привести к беде 24/02ВтрКак уснуть за 120 секунд: быстрый способ расслабиться после самого трудного дня 24/02ВтрПогряз в долгах на полмиллиона: раскрыта тайная жизнь Киркорова за стенами его "золотых" квартир