Личные переживания известной актрисы и игнорирование сигналов организма привели к неожиданному финалу, который заставил ее близких серьезно обеспокоиться.

Недавние перемены в личной жизни популярного актера Егора Бероева стали поводом для активного обсуждения в медиапространстве. Артист официально связал себя узами брака с 21-летней балериной Анной Панкратовой, которая моложе его на 27 лет. На фоне этих новостей его бывшая супруга Ксения Алферова поделилась откровениями о своем нынешнем состоянии.

"Лежу и молчу": неожиданный удар по здоровью

Как призналась сама актриса, она долгое время пыталась игнорировать плохое самочувствие. Ксения Алферова слегла на фоне известия о свадьбе Егора Бероева, хотя сначала списывала все на обычную усталость. Оказалось, что скрытые переживания больно ударили по ее организму.

"Ходила-бродила полторы недели с чем-то вялотекущим внутри. И вдруг свалилась. Лежу, молчу...", — поделилась звезда своими чувствами.

Она отметила, что люди часто не обращают внимания на состояние своего тела, пока ситуация не становится критической.

Забота дочери и знаки свыше

В этот непростой период главной поддержкой для актрисы стала ее дочь Евдокия. Девушка взяла на себя роль сиделки и буквально отпаивает Ксению морсом — точно так же, как Алферова лечила ее саму в детстве. Дочь строго следит за тем, чтобы мама выполняла все предписания, кормит ее и не разрешает нарушать постельный режим.

Актриса также поразмышляла о духовной стороне ситуации. Она уверена, что Бог всегда подает нам знаки, на которые мы часто не реагируем из-за вечной спешки.

"Сначала нам намекает о чем-то, потом громче говорит, совсем громко, а потом вырубает", — рассуждает Ксения.

Она признала, что современный ритм жизни заставляет людей брать на себя слишком много, не соизмеряя внутренние силы.

Жизнь после двадцати лет брака

Стоит напомнить, что Егор Бероев и Ксения Алферова прожили вместе более двадцати лет. Их союз считался одним из самых крепких в российской киноиндустрии, однако в 2025 году пара официально развелась. Как выяснилось позже, роман актера с новой молодой избранницей начался еще в 2022 году.

Ксения подчеркнула, что привыкла прятать свои истинные чувства даже от самой себя. По ее словам, она часто отказывается признавать, что ей эмоционально плохо, пока друзья не начинают ей это прямо объяснять. Сейчас актриса сосредоточена на своем физическом восстановлении и старается принимать заботу близких, стараясь не смотреть в сторону болезненных переживаний.