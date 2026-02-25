Егор Бероев тайно женился на молодухе Тесты Пугачева планирует вернуться домой Игры Сонник

Среда 25 февраля

Среда 25 февраля

18:16"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах
"Бессмысленно и даже вредно": доктор Мясников призвал отказаться от бахил и халатов в больницах

135

Привычный ритуал с надеванием синих полиэтиленовых чехлов при входе в медучреждение может уйти в прошлое из-за своей неэффективности и неочевидной пользы.

В российских медицинских учреждениях назревают перемены в правилах гигиены, которые годами считались незыблемыми. Поводом для обсуждения стала инициатива депутата Госдумы Бадмы Башанкаева, который в беседе с ТАСС предложил отказаться от обязательного ношения бахил. По его мнению, вместо пластиковых чехлов на обувь гораздо эффективнее использовать современные грязезащитные трапы и специальные коврики на входах.

Почему привычный ритуал бесполезен

Известный телеведущий и врач Александр Мясников в своем телеграм-канале не просто поддержал эту идею, но и высказался гораздо резче. По мнению доктора, бахилы — это далеко не единственная бессмысленная вещь, с которой сталкиваются посетители больниц.

"Я больше скажу: все эти халаты для посетителей, шапочки и прочее — бессмысленны", — заявил Мясников.

Он подчеркнул, что общепринятые меры стерильности при посещении обычных отделений зачастую не несут никакой практической пользы, кроме создания видимости порядка.

Самое опасное место в городе

Главный аргумент доктора заключается в специфической микрофлоре медицинских учреждений. Доктор Мясников пояснил, что любая больница по определению является местом с самой высокой концентрацией микроорганизмов. Однако главная проблема не в их количестве, а в качестве.

В больничной среде обитают так называемые "злобные" бактерии. Они годами вырабатывают иммунитет к антибиотикам и антисептикам, которыми постоянно обрабатывают помещения. В результате внутри медучреждения формируется уникальная экосистема из очень стойких вирусов и бактерий.

Что можно принести с улицы

Многие полагают, что бахилы и халаты нужны, чтобы не занести инфекцию "извне". Но, по словам Александра Мясникова, эта логика не выдерживает критики. Стерильность в коридорах и обычных палатах — это миф, так как внутри уже находятся микробы, которые гораздо опаснее тех, что живут на улице или на одежде обычного человека.

"Что-то более вредное в нее просто невозможно занести", — резюмировал

Таким образом, борьба за чистоту полов с помощью пластиковых пакетов на ногах никак не влияет на эпидемиологическую обстановку, а лишь создает лишние неудобства для пациентов и врачей. Совместная позиция медиков и законодателей может привести к тому, что в ближайшем будущем обязательное требование надевать бахилы при входе в поликлинику уйдет в прошлое.

25 февраля 2026, 18:16
Александр Мясников. Фото: кадр из программы "О самом главном"
Telegram @drmyasnikov✓ Надежный источник

Тест: отгадайте фильм СССР по 1 кадру с врачом

Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма
Кадр из фильма

Мясников поставил точку в спорах о прививках: врач раскрыл всю правду о побочных эффектах

"Бред": доктор Мясников разоблачил популярный миф о ранней смерти спортсменов и долголетии пьяниц

Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после расставания с Ксенией Алферовой

Егор Бероев тайно женился на 21-летней балерине после расставания с Ксенией Алферовой
"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых

"Ну же, оближи!": бросившему Пугачеву Галкину* посоветовали брать пример с молодых
Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"

Столичный бизнес приглашает на финальную неделю "Зимы в Москве"
Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго

Прорыв в дерматологии: новый крем дает надежду пациентам с витилиго
Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение"

Стало известно, когда Пугачева может вернуться домой: "Придется вымаливать прощение"
