Невосполнимая потеря в семье известного телеведущего: Гордон покинул этот мир

Печальная новость пришла из мира искусства и литературы.



На 84-м году жизни завершил свой земной путь Гарри Борисович Гордон. О том, что сердце талантливого прозаика и художника остановилось, сообщила в своем Telegram-канале журналист Сусанна Альперина. Для многих он был известен прежде всего как отец популярного телеведущего, однако в профессиональных кругах его ценили как самобытного творца.

Сусанна Альперина посвятила ушедшему трогательный пост, в котором расставила важные акценты. По ее словам, сводить личность Гарри Борисовича только к родству со знаменитостью было бы неправильно.

"Кто-то напишет — отец Александра Гордона. На самом деле — Александр — сын своего отца", — отметила журналистка.

Она подчеркнула, что Гарри Гордон был невероятно талантливым человеком с большим чувством юмора. Отношения между отцом и сыном всегда были наполнены взаимным уважением и тем особым, интеллигентным «неизменным подколом», который только укреплял их связь.

История отношений отца и сына заслуживает отдельного внимания. Александр Гордон не раз признавался в интервью, что впервые познакомился с отцом, когда ему самому уже исполнилось 19 лет. Несмотря на позднее начало общения, эта встреча стала судьбоносной и буквально определила его жизненный путь.

"Выяснилось, что у нас общий взгляд на мир. Только Гарри Борисовичу повезло гораздо больше, поскольку отпущенный ему талант помогает этот взгляд делать очевидным для других", — с теплотой говорил телеведущий.

Эта духовная близость вылилась и в плодотворное сотрудничество: Александр экранизировал две повести отца — "Пастух своих коров" и "Огни притона", представив их широкой публике на фестивале "Кинотавр".

Гарри Гордон родился в Одессе в 1941 году, и этот город навсегда остался в его творчестве. Он оставил после себя несколько книг прозы и множество живописных работ. Его произведения отличались особой атмосферой и глубиной, которую так ценил его знаменитый сын.