Сергей Светлаков преобразился к 40 годам

Молодящаяся Казарновская утерла нос располневшей Стриженовой Дроздова и Серебряков блеснули на премьере Устюгова бросили в бассейн к брюнетке Демидовой досталось за Серебренникова

Самое читаемое

Вскрылись шокирующие данные о родителях Цымбалюк-Романовской
После связи с Бузовой Лепс остался без дома
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Дочь Высоцкой и Кончаловского привезли в Россию
партнеры
Вторник 12 декабря
Лента новостей
12:46
Подруга полила помоями бесстыжую распутницу из "Дома-2"
12:40
Савченко на каблуках сняли на канализационном люке
12:39
Житель Петербурга устроил дебош в Исаакиевском соборе
12:35
Российские поезда оставили Украину без денег
12:07
Зачем жена всюду таскает онкобольного Караченцова
12:02
Людей научили понимать язык куриц
11:54
Близкие о состоянии пытавшейся покончить с собой Даны Борисовой
11:50
На что обращают внимание мужчины
11:46
Грезящего о Луне Трампа упрекнули в скупости
11:43
В поездах московского метро убрали поручни
11:36
Госдума проведет парламентские слушания по цифровой экономике
11:36
В России готовят повышение налогов
11:31
Названа причина цирроза печени
11:26
После скандала в Comedy Woman раскрыли заговор
11:14
В Москве безработный сжег бомжа
10:55
ФСБ спасла москвичей от новогодних терактов
10:53
Установлена связь еды и настроения
10:35
Дана Борисова совершила попытку самоубийства
10:32
Пикантные подробности о любителях порно
10:28
На Москву обрушится ледяной дождь
10:27
Яйца из микроволновки вызывают глухоту
10:24
У "Миссис Москва" угнали дорогую иномарку
09:57
Названа необычная причина рождения геев
09:54
Постаревшая Сидни Кроуфорд шокировала лишним весом
09:54
Безработную Анфису Чехову избил любовник
09:48
В Москве неизвестный отнял у бизнесмена 5 миллионов
09:24
США опозорились с новейшим эсминцем-невидимкой
09:17
В крымском банке введена временная администрация
09:13
Опозоренная на Первом канале Собчак: Я побывала в аду
09:08
Бронированный джип Поклонской угодил в страшное ДТП
08:58
Обнаженную 18-летнюю модель нашли мертвой после вечеринки
08:42
Сергей Светлаков преобразился к 40 годам
08:32
Порошенко получил звонкую пощечину из-за Саакашвили
08:25
Путин отчитал агрессивного Трампа
08:13
Российских водителей ждут серьезные изменения
07:55
В Москве водитель бетономешалки устроил смертельное ДТП
22:07
Жена родила первенца бывшему любовнику Собчак
21:50
Под Москвой 88-летний ветеран 7 дней ждал госпитализации и умер
21:47
Рыдающая дочь покаялась после смерти Броневого
21:44
Проклятие "Ленкома": почему звезд театра сжирает рак
21:23
Погибшей в Доминикане россиянкой соблазняют мужчин
21:07
Экстремал снял на видео собственную смерть
20:47
Спикер Думы поздравил Людмилу Алексееву с присуждением госпремии
20:43
Агутин возмутил дешевым подарком дочери Пелагеи
20:41
Москвич надругался над горничной после уборки квартиры
20:17
Безумные регионы: 19-летний изнасиловал пенсионерку
20:11
Главная надежда России катится в пропасть
19:49
Алика Смехова побила Ларису Гузееву на "Давай поженимся"
19:45
Арбитражным судам России исполнилось четверть века
19:27
Ухажер из "Дома-2" раскрутил Бузову на откровения
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Солнцев спровоцировал расстроенную Пугачеву
Собчак опозорилась в эфире Первого канала
Садальский обратился к Эрнсту из-за "мартышки" Галкина
В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка
Опозоренная на Первом канале Собчак: Я побывала в аду
Кокетка Цымбалюк-Романовская вырядилась в перья после развода
ФОТОРЕПОРТАЖИ
Дек. 12, 2017
просмотры: 123

Сергей Светлаков преобразился к 40 годам

567

Сегодня, 12 декабря, отмечает круглую дату популярный артист, шоумен Сергей Светлаков. По мнению многочисленных поклонниц, к своим 40 годам актер буквально преобразился – если в начале карьеры Сергей носил пышную копну волос и изображал быдло, разговаривающее с телевизором, то сейчас он ходит со стильной прической, в модной одежде, снимается в различных телепроектах и пользуется популярностью.

поделиться

комментарии

Американцы в панике после взрыва на Манхэттене

Многие ринулись в метро, надеясь уехать как можно дальше от эпицентра взрыва

567

Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала

Певец снова на пике популярности

567

Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик

В театре "Ленком" простились с легендарным актером

567

Барановская в прозрачном платье пришла на детский праздник

Звезды сводили детей на новогоднюю елку

567

Уральская Анджелина Джоли покорила мир пышной грудью

Красавица порадовала пользователей социальной сети

567

Победившая рак стюардесса стала героем

Доаа Абуэльсеуд смогла сохранить позитивный настрой даже в самые тяжелые для себя времена

567

59-летний Александр Васильев вернул молодость

8 декабря знаменитый историк моды празднует день рождения

567

Трагические судьбы звезд порно

Их жизнь была в кайф только на экране

567

Жуткие фото горящей Калифорнии

Из-за пожаров в штате были эвакуированы около 200 тысяч человек

567

Лобода заткнула за пояс Гагарину и Пугачеву

"Яндекс.Музыка" назвала самые любимые песни россиян

567

загрузить ещё

Шоу-бизнес

Агутин возмутил дешевым подарком дочери Пелагеи

Он потратил всего 299 рублей
Шоу-бизнес

Безработную Анфису Чехову избил любовник

Телеведущая дала откровенное интервью

Политика

Порошенко получил звонкую пощечину из-за Саакашвили
Путин отчитал агрессивного Трампа
Голодающий Саакашвили готов к смерти
Киев предупредили о начале полномасштабной войны

Шоу-бизнес

Подруга полила помоями бесстыжую распутницу из "Дома-2"
Зачем жена всюду таскает онкобольного Караченцова
Близкие о состоянии пытавшейся покончить с собой Даны Борисовой
После скандала в Comedy Woman раскрыли заговор

Проишествия

ФСБ спасла москвичей от новогодних терактов
Обнаженную 18-летнюю модель нашли мертвой после вечеринки
Экстремал снял на видео собственную смерть
Секс-игрушка бесследно исчезла в теле москвички

Lifestyle

Взрослые сошли с ума от детского спектакля
Почему Меньшов воткнул нож в спину Михалкову
Подробности последних дней жизни Леонида Броневого
Умер актер Леонид Броневой
Шоу-бизнес

В споре об отцовстве Вадима Казаченко поставлена точка

Результаты ДНК-экспертизы не стали неожиданностью
Экономика

Борьба с раком дорого обошлась Абрамовичу

Бизнесмен отдал миллионы долларов
Шоу-бизнес

Жена Меладзе снялась голой для журнала

Альбина Джанабаева выложила смелую фотографию в Instagram
Шоу-бизнес

Проклятие "Ленкома": почему звезд театра сжирает рак

Онкология выкосила ряды актеров прославленной сцены

Гороскоп

Астрологический прогноз с 11 по 17 декабря
Совет на выходные
Предатель Родченков примет жуткую смерть
Чем маги и ведьмы ответят простым смертным

Фоторепортажи

Сергей Светлаков преобразился к 40 годам
Американцы в панике после взрыва на Манхэттене
Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала
Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик

Спорт

Главная надежда России катится в пропасть
Спортсмены оправдались за отказ от флага
Жена российского футболиста умерла от рака
Новая Юлия Липницкая: 15-летняя россиянка покорила мир

Регионы

Безумные регионы: 19-летний изнасиловал пенсионерку
Сбитый машиной сибиряк спас женщину от грабителя
Подробности трагической гибели двукратного чемпиона мира под Москвой
Главврач больницы выставил голых покойников на мороз
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru