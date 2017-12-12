Сергей Светлаков преобразился к 40 годам

Сегодня, 12 декабря, отмечает круглую дату популярный артист, шоумен Сергей Светлаков. По мнению многочисленных поклонниц, к своим 40 годам актер буквально преобразился – если в начале карьеры Сергей носил пышную копну волос и изображал быдло, разговаривающее с телевизором, то сейчас он ходит со стильной прической, в модной одежде, снимается в различных телепроектах и пользуется популярностью.