Сергей Светлаков преобразился к 40 годам

Сегодня, 12 декабря, отмечает круглую дату популярный артист, шоумен Сергей Светлаков. По мнению многочисленных поклонниц, к своим 40 годам актер буквально преобразился – если в начале карьеры Сергей носил пышную копну волос и изображал быдло, разговаривающее с телевизором, то сейчас он ходит со стильной прической, в модной одежде, снимается в различных телепроектах и пользуется популярностью.
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