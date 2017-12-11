Збруев на похоронах Броневого выглядел как мальчик

В Москве в театре "Ленком" прошла церемония прощания с народным артистом СССР Леонидом Броневым. Проводить легендарного актера в последний путь пришли десятки коллег, среди которых были Дмитрий Певцов, Марк Захаров и Александр Збруев. Последний, по словам очевидцев, выглядел словно мальчик, напрочь позабывший, что такое "стареть".

У здания "Ленкома" задолго до начала панихиды собрались поклонники артиста. Фойе театра было огорожено красными лентами для организации потока людей. На сцене театра, где Броневой провел почти 30 лет, стоял открытый гроб, окруженный алыми гвоздиками и венками.