Американцы в панике после взрыва на Манхэттене

В центре Манхэттена произошел взрыв. Бомба сдетонировала в районе пересечения 42-й улицы и 8-й авеню. Правоохранители и спасатели оцепили место ЧП. У горожан тут же началась паника, многие ринусь в метро, надеясь уехать как можно дальше от эпицентра взрыва.
В результате инцидента пострадал только сам подрывник. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что ЧП, произошедшие в городе является попыткой совершения теракта. Между тем жители
Манхэттена
рассказали, что боятся выходить из дома.
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