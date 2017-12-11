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Дек. 11, 2017
просмотры: 123

Американцы в панике после взрыва на Манхэттене

567

В центре Манхэттена произошел взрыв. Бомба сдетонировала в районе пересечения 42-й улицы и 8-й авеню. Правоохранители и спасатели оцепили место ЧП. У горожан тут же началась паника, многие ринусь в метро, надеясь уехать как можно дальше от эпицентра взрыва.

В результате инцидента пострадал только сам подрывник. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио заявил, что ЧП, произошедшие в городе является попыткой совершения теракта. Между тем жители Манхэттена рассказали, что боятся выходить из дома.

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