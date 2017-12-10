Уральская Анджелина Джоли покорила мир пышной грудью

Уроженка Перми Галинка Миргаева стала невероятно популярной в социальной сети Instagram. Всему виной яркий образ девушки: она очень похожа на молодую Анджелину Джоли.
Красавица часто радует подписчиков фотографиями пышной груди. Откровенными публикациями восхищаются пользователи по всему миру. Dni.Ru собрали лучшие снимки.
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