Уральская Анджелина Джоли покорила мир пышной грудью

Уроженка Перми Галинка Миргаева стала невероятно популярной в социальной сети Instagram. Всему виной яркий образ девушки: она очень похожа на молодую Анджелину Джоли.

Красавица часто радует подписчиков фотографиями пышной груди. Откровенными публикациями восхищаются пользователи по всему миру. Dni.Ru собрали лучшие снимки.