Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала

Вадим Казаченко был популярен в конце 80-ых годов. Однако постепенно популярность сошла на нет. Однако все изменилось в декабре 2016 года. Тогда на шоу "Пусть говорят" появилась молодая супруга артиста Ольга и рассказала о том, что осталась без собственного жилья, а муж заставляет ее сделать аборт. С того времени и до сих пор общественность с неослабевающим интересом следит за перипетиями в личной жизни Казаченко и двух его женщин: молодой жены Ольги и давней возлюбленной Ирины Аманти.