Вадим Казаченко вернул себе славу после скандала

Вадим Казаченко был популярен в конце 80-ых годов. Однако постепенно популярность сошла на нет. Однако все изменилось в декабре 2016 года. Тогда на шоу "Пусть говорят" появилась молодая супруга артиста Ольга и рассказала о том, что осталась без собственного жилья, а муж заставляет ее сделать аборт. С того времени и до сих пор общественность с неослабевающим интересом следит за перипетиями в личной жизни Казаченко и двух его женщин: молодой жены Ольги и давней возлюбленной Ирины Аманти.
В театре "Ленком" простились с легендарным актером
Звезды сводили детей на новогоднюю елку
Красавица порадовала пользователей социальной сети
Доаа Абуэльсеуд смогла сохранить позитивный настрой даже в самые тяжелые для себя времена
8 декабря знаменитый историк моды празднует день рождения
Их жизнь была в кайф только на экране
Из-за пожаров в штате были эвакуированы около 200 тысяч человек
"Яндекс.Музыка" назвала самые любимые песни россиян
Поющая ведущая выступила в СК "Олимпийский"
Прославленная фигуристка появилась на мероприятии в сопровождении наследниц
Звездная пара приняла участие в записи передачи "Смак"
Женщина заявила, что муж сильно изменился
Артистке очень жаль из-за сложившихся обстоятельств
Альбина Джанабаева выложила смелую фотографию в Instagram