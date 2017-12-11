Барановская в прозрачном платье пришла на детский праздник

В доме Спиридонова состоялась новогодняя елка, организованная журналом Tatler, которую посетило множество знаменитостей со своими детьми. Особенно отличилась телеведущая Юлия Барановская. Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина появилась на детском празднике в прозрачном наряде.
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