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Дек. 11, 2017
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Барановская в прозрачном платье пришла на детский праздник

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В доме Спиридонова состоялась новогодняя елка, организованная журналом Tatler, которую посетило множество знаменитостей со своими детьми. Особенно отличилась телеведущая Юлия Барановская. Бывшая возлюбленная футболиста Андрея Аршавина появилась на детском празднике в прозрачном наряде.

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