Жена Пельша невероятно помолодела

Стас Михайлов сделал подарок к Новому году всем своим поклонникам. Исполнитель вновь провел в "Олимпийском" праздничное шоу "Народный корпоратив-2", собрав более 18 тысяч зрителей. Сцену украшали необычные инсталляции, а на последней песне "Девочка-лето" в воздух поднялись три тысячи белых воздушных шаров. Никто из зрителей не ушел с концерта без подарка: каждому достался набор любимых конфет Стаса и чай.

Поддержать Стаса пришли и его в том числе Зара, исполнившая новый хит "Поделим" дуэтом с главным героем вечера. Жена телеведущего Валдиса Пельша Светлана была на концерте вместе с подругой Беллой Купсиной, продюсером Александра Розенбаума. Светлана редко выходит в свет. Она бизнесвумен, владеет агентством по подбору домашнего персонала. Все были удивлены тому, как молодо и эффектно она выглядит в свои годы.