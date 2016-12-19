Serebro выпустили откровенный клип с Трампом

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Солистки группы Serebro порадовали своих поклонников новым клипом – на песню My Money. Девушки предстали в новых, еще более откровенных, чем обычно, образах. Едва ли не главным героем ролика является танцующий избранный президент США Дональд Трамп.
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